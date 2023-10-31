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Шикарная закуска на Новый год 2024 за 3 минуты: этот рецепт знают единицы

Мария Тупик
31 октября 2023, 18:15
Очень вкусная и легкая закуска, которую невозможно пропустить на праздничном столе. Гренки с селедкой на Новый год 2024 рецепт.
Время приготоления Время приготовления: 3 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 3 минут
Кухня Кухня Европейская
Невероятная закуска на Новый год 2024 рецепт
Невероятная закуска на Новый год 2024 рецепт / Коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Готовим меню к новогодним и рождественским праздникам. Бюджетный рецепт изумительной закуски на стол из селедки.

Такая закуска понравится каждому. Готовить закуску из селедки на Новый год быстро и просто.

Бутерброды с селедкой - рецепт за 3 минуты

Вам понадобится:

  • Багет - 11 кусочков
  • Чеснок - 1 зубчик
  • Яйца - 2 шт
  • Филе селедки - 180 гр
  • Плавленый сыр - 2 шт
  • Майонез
  • Укроп, петрушка, зеленый лук

Багет выбирайте по вкусу. Хорошо подойдет из гречневой муки.

Нарезаем багет на 11 равных кусочков. Обжариваем на сухой сковороде до хрустящей корочки.

Отварить вкрутую 2 яйца. Остудить и почистить. Натереть на крупной терке.

Выдавить 1 зубчик чеснока. Порезать укроп, зеленый лук и петрушку. Смешать все с чесноком и яйцами.

Плавленый сыр натереть на терке добавить к зелени и яйцам.

Смешать начинку, добавить немного майонеза и приготовить до однородного состояния.

Обильно смазываем наши хрустящие кусочки багета начинкой для бутербродов.

Филе селедки порезать на 11 равных кусочков.

Красиво переложить на гренки и украсить веточкой укропа.

Хрустящая, вкусная и легкая закуска на Новый год 2024 будет радовать всех гостей.

Смотрите видео, как готовить вкусные бутерброды с селедкой на Новый год 2024:

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