Шикарная закуска на Новый год 2024 за 3 минуты: этот рецепт знают единицы

Готовим меню к новогодним и рождественским праздникам. Бюджетный рецепт изумительной закуски на стол из селедки.
Такая закуска понравится каждому. Готовить закуску из селедки на Новый год быстро и просто.
Бутерброды с селедкой - рецепт за 3 минуты
Вам понадобится:
- Багет - 11 кусочков
- Чеснок - 1 зубчик
- Яйца - 2 шт
- Филе селедки - 180 гр
- Плавленый сыр - 2 шт
- Майонез
- Укроп, петрушка, зеленый лук
Багет выбирайте по вкусу. Хорошо подойдет из гречневой муки.
Нарезаем багет на 11 равных кусочков. Обжариваем на сухой сковороде до хрустящей корочки.
Отварить вкрутую 2 яйца. Остудить и почистить. Натереть на крупной терке.
Выдавить 1 зубчик чеснока. Порезать укроп, зеленый лук и петрушку. Смешать все с чесноком и яйцами.
Плавленый сыр натереть на терке добавить к зелени и яйцам.
Смешать начинку, добавить немного майонеза и приготовить до однородного состояния.
Обильно смазываем наши хрустящие кусочки багета начинкой для бутербродов.
Филе селедки порезать на 11 равных кусочков.
Красиво переложить на гренки и украсить веточкой укропа.
Хрустящая, вкусная и легкая закуска на Новый год 2024 будет радовать всех гостей.
Смотрите видео, как готовить вкусные бутерброды с селедкой на Новый год 2024:
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