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Шикарные рулетики из рыбы на Новый год 2023: уникальный рецепт праздничной закуски

31 октября 2022, 14:11

Удивительно вкусные рулетики с красной рыбой. Простейший рецепт закуски на Новый год 2023.

Время приготоления Время приготовления: 10 минут
Порции Порции 12 порции
Кухня Кухня Европейская
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Закуска на Новый год 2023 рецепт / ua.depositphotos.com

Год Черного Водяного Кролика 2023 нужно встречать с обильными и вкусными блюдами. Чтобы год прошел успешно для каждой семьи, на стол стоит поставить изысканные блюда из мяса и рыбы.

Однако нельзя на новогодний стол ставить жирные блюда. Кролик любит легкость во всем.

Главред предлагает узнать рецепт удивительно вкусной закуски из красной рыбы. Простые рулетики с нежнейшей начинкой точно оценит покровитель 2023 года.

Рулетики из рыбы - рецепт

Вам понадобится:

  • Рыба копченая - до 300 гр
  • Сливочное масло - 120 гр
  • Лайм - 1 шт
  • Укроп
  • Багет

Сливочное масло нужно заранее достать из холодильника, чтобы оно стало комнатной температуры.

Укроп мелко порезать, лайм помыть и разрезать.

Смешать укроп, сливочное масло и полить все соком лайма.

Хорошо перемешать начинку для рулетиков.

Рыбу порезать тонкими и длинными кусочками.

Чайную ложку начинки выложить на кусочек рыбы и красиво завернуть.

Завернуть каждый рыбный рулетик в пищевую пленку, отправить в холодильник на 50 минут.

Подавать такие рулетики на Новый год 2023 можно с горячей картошкой.

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