Шикарные рулетики из рыбы на Новый год 2023: уникальный рецепт праздничной закуски

Удивительно вкусные рулетики с красной рыбой. Простейший рецепт закуски на Новый год 2023.
Год Черного Водяного Кролика 2023 нужно встречать с обильными и вкусными блюдами. Чтобы год прошел успешно для каждой семьи, на стол стоит поставить изысканные блюда из мяса и рыбы.
Однако нельзя на новогодний стол ставить жирные блюда. Кролик любит легкость во всем.
Главред предлагает узнать рецепт удивительно вкусной закуски из красной рыбы. Простые рулетики с нежнейшей начинкой точно оценит покровитель 2023 года.
Рулетики из рыбы - рецепт
Вам понадобится:
- Рыба копченая - до 300 гр
- Сливочное масло - 120 гр
- Лайм - 1 шт
- Укроп
- Багет
Сливочное масло нужно заранее достать из холодильника, чтобы оно стало комнатной температуры.
Укроп мелко порезать, лайм помыть и разрезать.
Смешать укроп, сливочное масло и полить все соком лайма.
Хорошо перемешать начинку для рулетиков.
Рыбу порезать тонкими и длинными кусочками.
Чайную ложку начинки выложить на кусочек рыбы и красиво завернуть.
Завернуть каждый рыбный рулетик в пищевую пленку, отправить в холодильник на 50 минут.
Подавать такие рулетики на Новый год 2023 можно с горячей картошкой.
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