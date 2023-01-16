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Улетная закуска в лаваше, которая разлетится за 5 минут с вашего стола: быстрый и безумный рецепт

16 января 2023, 14:44
Готовим невероятно вкусные кексы из лаваша с грибами, сыром и курицей. Невероятно простой рецепт лаваша для всей семьи.
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Закуска из лаваша с грибами рецепт / ua.depositphotos.com

Совсем скоро в Украине отмечают праздник Крещения Господнего. Хозяйки накрывают богатый стол. Одним из рецептов для Крещенского Сочельника предлагаем приготовить запеканку с грибами в лаваше.

Бесподобная закуска, которую очень легко приготовить, но гости буду в полном восторге.

Блюдо получается очень вкусным, а закуска из лаваша хрустящей.

Закуска из лаваша с грибами - рецепт

Что приготовить из лаваша, Жульен из лаваша рецепт
Жульен из лаваша рецепт / ua.depositphotos.com

Вам понадобится:

  • Лаваш - 1 упаковка
  • Филе куриное отварное или копченое - 200 гр
  • Лук - 2 шт
  • Грибы - 300 гр
  • Яйца - 2 шт
  • Картошка - 3 шт среднего размера
  • Молоко или сливки - 50 мл
  • Сметана 3 столовые ложки.
  • Сыр твердый или Пармезан - 50 гр
  • Соль, перец
  • Зелень

Картошку почистить, можно отварить до полуготовности.

Лук почистить, мелко порезать и обжарить до золотистой корочки.

В это время моем и чистим шампиньоны на закуску из лаваша.

Мелко нарезаем и обжаривает до 7 минут с луком.

Порезать картошку и куриное филе, добавить в сковороду к грибам.

Обжариваем нашу начинку для закуски из лаваша 10 минут.

Посолить, поперчить и добавить зелень.

Сыр натереть на терке, если Пармезан, то на мелкой.

Смешать сливки, сметану, соль. Добавить яйца и сделать соус. Можно все сбить блендером.

Из лаваша нужно вырезать небольшие кружочки. Можно размером с чайную чашку.

В силиконовые формы для кексов положить по 1 кругу лаваша, переложить столовую ложку начинки, полить соусом и посыпать сыром.

Духовку разогреть до 200 градусов, запекать закуску из лаваша с грибами и курицей 20 минут.

Готовые мини-запеканки посыпать зеленью и подавать теплыми к столу.

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