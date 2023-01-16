Улетная закуска в лаваше, которая разлетится за 5 минут с вашего стола: быстрый и безумный рецепт

Готовим невероятно вкусные кексы из лаваша с грибами, сыром и курицей. Невероятно простой рецепт лаваша для всей семьи.

Закуска из лаваша с грибами рецепт / ua.depositphotos.com

Совсем скоро в Украине отмечают праздник Крещения Господнего. Хозяйки накрывают богатый стол. Одним из рецептов для Крещенского Сочельника предлагаем приготовить запеканку с грибами в лаваше.

Бесподобная закуска, которую очень легко приготовить, но гости буду в полном восторге.

Блюдо получается очень вкусным, а закуска из лаваша хрустящей.

Закуска из лаваша с грибами - рецепт

Жульен из лаваша рецепт / ua.depositphotos.com

Вам понадобится:

Лаваш - 1 упаковка

Филе куриное отварное или копченое - 200 гр

Лук - 2 шт

Грибы - 300 гр

Яйца - 2 шт

Картошка - 3 шт среднего размера

Молоко или сливки - 50 мл

Сметана 3 столовые ложки.

Сыр твердый или Пармезан - 50 гр

Соль, перец

Зелень

Картошку почистить, можно отварить до полуготовности.

Лук почистить, мелко порезать и обжарить до золотистой корочки.

В это время моем и чистим шампиньоны на закуску из лаваша.

Мелко нарезаем и обжаривает до 7 минут с луком.

Порезать картошку и куриное филе, добавить в сковороду к грибам.

Обжариваем нашу начинку для закуски из лаваша 10 минут.

Посолить, поперчить и добавить зелень.

Сыр натереть на терке, если Пармезан, то на мелкой.

Смешать сливки, сметану, соль. Добавить яйца и сделать соус. Можно все сбить блендером.

Из лаваша нужно вырезать небольшие кружочки. Можно размером с чайную чашку.

В силиконовые формы для кексов положить по 1 кругу лаваша, переложить столовую ложку начинки, полить соусом и посыпать сыром.

Духовку разогреть до 200 градусов, запекать закуску из лаваша с грибами и курицей 20 минут.

Готовые мини-запеканки посыпать зеленью и подавать теплыми к столу.

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