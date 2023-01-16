Улетная закуска в лаваше, которая разлетится за 5 минут с вашего стола: быстрый и безумный рецепт

Совсем скоро в Украине отмечают праздник Крещения Господнего. Хозяйки накрывают богатый стол. Одним из рецептов для Крещенского Сочельника предлагаем приготовить запеканку с грибами в лаваше.
Бесподобная закуска, которую очень легко приготовить, но гости буду в полном восторге.
Блюдо получается очень вкусным, а закуска из лаваша хрустящей.
Закуска из лаваша с грибами - рецепт
Вам понадобится:
- Лаваш - 1 упаковка
- Филе куриное отварное или копченое - 200 гр
- Лук - 2 шт
- Грибы - 300 гр
- Яйца - 2 шт
- Картошка - 3 шт среднего размера
- Молоко или сливки - 50 мл
- Сметана 3 столовые ложки.
- Сыр твердый или Пармезан - 50 гр
- Соль, перец
- Зелень
Картошку почистить, можно отварить до полуготовности.
Лук почистить, мелко порезать и обжарить до золотистой корочки.
В это время моем и чистим шампиньоны на закуску из лаваша.
Мелко нарезаем и обжаривает до 7 минут с луком.
Порезать картошку и куриное филе, добавить в сковороду к грибам.
Обжариваем нашу начинку для закуски из лаваша 10 минут.
Посолить, поперчить и добавить зелень.
Сыр натереть на терке, если Пармезан, то на мелкой.
Смешать сливки, сметану, соль. Добавить яйца и сделать соус. Можно все сбить блендером.
Из лаваша нужно вырезать небольшие кружочки. Можно размером с чайную чашку.
В силиконовые формы для кексов положить по 1 кругу лаваша, переложить столовую ложку начинки, полить соусом и посыпать сыром.
Духовку разогреть до 200 градусов, запекать закуску из лаваша с грибами и курицей 20 минут.
Готовые мини-запеканки посыпать зеленью и подавать теплыми к столу.
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