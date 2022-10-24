Вкуснее Оливье в 10 раз: бомбический салат на Новый год 2023 - легкий рецепт

Время приготовления: Время приготовления: 12 минут Время на подготовку: Время на подготовку: 10 минут Порции Порции 4 порции Кухня Кухня Европейская

Легкий салат рецепт на Новый год 2023 / ua.depositphotos.com

Оливье - это традиционный новогодний салат на праздничном столе. Чтобы ваш стол выглядел превосходно, предлагаем узнать вкусный и очень легкий рецепт салата, который заменит традиционные блюда на новогоднем столе.

Год Кролика хорошо встретить с вкусными мясными блюдами, но главное не переборщить. Кролик любит деликатность и легкость. Поэтому Главред расскажет рецепт салата, который будет прекрасно вписываться в новогоднее меню любой хозяйки.

Легкий салат на Новый год 2023 - рецепт

Вам понадобится:

Пекинская капуста - 100 гр

Отварное куриное мясо - 150 гр

Огурцы свежие - 2 шт

Яйца - 3 шт

Зеленый лук

Консервированный горошек - 3 столовые ложки

Соль

Греческий йогурт - 3 столовые ложки

Горчица в зернах - 1 чайная ложка

Куриное мясо можно выбирать филе или бедра. Отварить в подсоленной воде с лавровым листом, остудить и порезать кубиками.

Яйца также отварить до готовности, натереть на крупной терке или порезать квадратиками.

Пекинскую капусту помыть и красиво порезать. Также сделать и с зеленым луком.

Огурцы помыть и порезать соломкой или небольшими слайсами.

В большой миске соединить куриное филе, пекинскую капусту, яйца, огурцы, горошек, греческий йогурт и горчицу.

Новогодний салат посолить и хорошо перемешать.

Чтобы салат стал вкуснее, можно дать ему настояться в холодильнике 30 минут.

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