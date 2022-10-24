Вкуснее Оливье в 10 раз: бомбический салат на Новый год 2023 - легкий рецепт

Готовим вкусное новогоднее меню 2023. Бесподобный рецепт салата из пекинской капусты.
Оливье - это традиционный новогодний салат на праздничном столе. Чтобы ваш стол выглядел превосходно, предлагаем узнать вкусный и очень легкий рецепт салата, который заменит традиционные блюда на новогоднем столе.
Год Кролика хорошо встретить с вкусными мясными блюдами, но главное не переборщить. Кролик любит деликатность и легкость. Поэтому Главред расскажет рецепт салата, который будет прекрасно вписываться в новогоднее меню любой хозяйки.
Легкий салат на Новый год 2023 - рецепт
Вам понадобится:
- Пекинская капуста - 100 гр
- Отварное куриное мясо - 150 гр
- Огурцы свежие - 2 шт
- Яйца - 3 шт
- Зеленый лук
- Консервированный горошек - 3 столовые ложки
- Соль
- Греческий йогурт - 3 столовые ложки
- Горчица в зернах - 1 чайная ложка
Куриное мясо можно выбирать филе или бедра. Отварить в подсоленной воде с лавровым листом, остудить и порезать кубиками.
Яйца также отварить до готовности, натереть на крупной терке или порезать квадратиками.
Пекинскую капусту помыть и красиво порезать. Также сделать и с зеленым луком.
Огурцы помыть и порезать соломкой или небольшими слайсами.
В большой миске соединить куриное филе, пекинскую капусту, яйца, огурцы, горошек, греческий йогурт и горчицу.
Новогодний салат посолить и хорошо перемешать.
Чтобы салат стал вкуснее, можно дать ему настояться в холодильнике 30 минут.
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