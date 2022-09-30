Вкуснейшие квашеные помидоры за 1 день: обалденный рецепт

Квашеные помидоры рецепт / ua.depositphotos.com

Вкусные квашеные помидоры можно приготовить всего за одни сутки. Быстрый рецепт идеальных помидорок, который станет превосходным дополнением на вашем столе.

Соленые помидоры полезны для сосудов. Также в квашеных помидорах существует витамин В и аскорбиновая кислота, которые превосходно влияют на здоровье глаз.

Чтобы помидоры были готовы уже через сутки, стоит узнать этот простой рецепт.

Квашеные помидорры - быстрый рецепт

Вам понадобится:

Помидоры - 2,5 кг

Чеснок - 5 шт

Соль - 3 столовые ложки

Сахар - 3 столовые ложки

Укроп

Сельдерей

Помидоры выбирайте небольшие и упругие. Хорошо их помойте и оставьте в прохладной воде.

Сельдерей помыть, черешки порезать небольшими кусочками.

В чистую 3-х литровую банку положить сельдерей, укроп и пару зубчиков чеснока.

Чтобы помидорчки соленые было готовы через сутки, стоит сделать надрез у черенка.

В большую кастрюлю налить 3 литра воды, сахар, соль и перец для вкуса.

Как только рассол закипел, выключаем его и даем 5 минут постоять.

Помидоры аккуратно утрамбовать в банку и заливаем все рассолом.

Плотно закрыть крышкой банку и поставить в прохладное и темное место.

Помидоры будут готовы уже через сутки. Но самый вкус стоит ожидать в течении 3 дней, когда рассол помутнеет.

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