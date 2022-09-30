Вкуснейшие квашеные помидоры за 1 день: обалденный рецепт

Невероятно вкусные соленые помидоры, которые готовить проще простого.
Вкусные квашеные помидоры можно приготовить всего за одни сутки. Быстрый рецепт идеальных помидорок, который станет превосходным дополнением на вашем столе.
Соленые помидоры полезны для сосудов. Также в квашеных помидорах существует витамин В и аскорбиновая кислота, которые превосходно влияют на здоровье глаз.
Чтобы помидоры были готовы уже через сутки, стоит узнать этот простой рецепт.
Квашеные помидорры - быстрый рецепт
Вам понадобится:
- Помидоры - 2,5 кг
- Чеснок - 5 шт
- Соль - 3 столовые ложки
- Сахар - 3 столовые ложки
- Укроп
- Сельдерей
Помидоры выбирайте небольшие и упругие. Хорошо их помойте и оставьте в прохладной воде.
Сельдерей помыть, черешки порезать небольшими кусочками.
В чистую 3-х литровую банку положить сельдерей, укроп и пару зубчиков чеснока.
Чтобы помидорчки соленые было готовы через сутки, стоит сделать надрез у черенка.
В большую кастрюлю налить 3 литра воды, сахар, соль и перец для вкуса.
Как только рассол закипел, выключаем его и даем 5 минут постоять.
Помидоры аккуратно утрамбовать в банку и заливаем все рассолом.
Плотно закрыть крышкой банку и поставить в прохладное и темное место.
Помидоры будут готовы уже через сутки. Но самый вкус стоит ожидать в течении 3 дней, когда рассол помутнеет.
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