Вкуснейший летний завтрак за 7 минут: изумительно простой рецепт

Вкуснейший омлет Фритатта рецепт / ua.depositphotos.com

Лето на носу и пора свежих овощей. Чтобы ваш организм получил с самого утра полезные витамины, предлагаем вам идеальный рецепт летнего завтрака.

Его еще называют Фриттата. Легкий итальянский омлет с начинкой из томатного соуса и сыра.

Такой омлет любят детки, взрослые и обожают итальянцы.

Фритатта - рецепт

Вам понадобится:

Яйца - 2 шт

Молоко

Помидоры черри - 5 шт

Цветная капуста

Кабачок

Болгарский перец

Сыр Моцарелла

Зелень

2 яйца взбить с молоком, посолить, поперчить по вкусу.

Помыть и измельчить зелень.

Цветную капусту, кабачок, болгарский перец порезать небольшими кубиками.

Смешать все с яйцами и молоком.

Сыр Моцарелла натереть на крупной терке.

Разогреть сковороду с оливковым маслом, вылить полученную смесь на Фритатту и жарить 2 минуты, пока не возьмется корочка.

Накрыть крышкой и жарить еще 3 минуты.

Переложить итальянский омлет на тарелку, посыпать тертой моцареллой и добавить зелени.

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