Вкуснейший летний завтрак за 7 минут: изумительно простой рецепт

Такой омлет любят все, особенно итальянцы.
Лето на носу и пора свежих овощей. Чтобы ваш организм получил с самого утра полезные витамины, предлагаем вам идеальный рецепт летнего завтрака.
Его еще называют Фриттата. Легкий итальянский омлет с начинкой из томатного соуса и сыра.
Такой омлет любят детки, взрослые и обожают итальянцы.
Фритатта - рецепт
Вам понадобится:
- Яйца - 2 шт
- Молоко
- Помидоры черри - 5 шт
- Цветная капуста
- Кабачок
- Болгарский перец
- Сыр Моцарелла
- Зелень
2 яйца взбить с молоком, посолить, поперчить по вкусу.
Помыть и измельчить зелень.
Цветную капусту, кабачок, болгарский перец порезать небольшими кубиками.
Смешать все с яйцами и молоком.
Сыр Моцарелла натереть на крупной терке.
Разогреть сковороду с оливковым маслом, вылить полученную смесь на Фритатту и жарить 2 минуты, пока не возьмется корочка.
Накрыть крышкой и жарить еще 3 минуты.
Переложить итальянский омлет на тарелку, посыпать тертой моцареллой и добавить зелени.
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