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Вкуснейший рецепт из лаваша: готовим невероятно нежный ужин за несколько минут

10 мая 2022, 17:06

Невероятно простой рецепты рыбы в лаваше на скорую руку.

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Рыба в лаваше рецепт / ua.depositphotos.com

Простой и очень вкусный ужин можно приготовить всего за считанные минуты. Главное иметь в доме лаваш и рыбу, которую будем запекать.

Для нашего рецепта рыбу предлагаем взять толстолобик или филе хека, чтобы при приготовлении получилось нежным и сочным блюдо.

Рыба в лаваше - простой рецепт приготовления

Вам понадобится:

  • Филе рыбы - 2 штуки
  • Лаваш - 1 упаковка
  • Масло сливочное или оливковое
  • Помидор
  • Лук
  • Зелень - укроп, петрушка
  • Соль, перец и специи по вкусу

Рыбу почистить или разморозить. Желательно купить филе, чтобы долго не чистить ее.

Помидор порезать тонкими кружочками, а лук кольцами.

Лаваш смазать сливочным маслом или оливковым.

Выложить на каждый кусок по рыбе.

Наверх филе рыбы отправляем лук и помидор.

Все хорошо посолить, поперчить и добавить приправы к рыбе по вкусу.

Аккуратно свернуть рыбу в лаваше. Можно сделать конвертиком или рулетом.

Чтобы сок не вытекал и рыба не стала сухой, заворачиваем рыбу в лаваше в фольгу.

Разогреваем духовку до 180 градусов и выпекаем рыбу в духовке до 50 минут.

За 10 минут до окончания времени приготовления, снимаем фольгу и оставляем рыбу в лаваше. Тогда блюдо будет не только нежным но и хрустящим.

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