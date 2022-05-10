Вкуснейший рецепт из лаваша: готовим невероятно нежный ужин за несколько минут

Невероятно простой рецепты рыбы в лаваше на скорую руку.
Простой и очень вкусный ужин можно приготовить всего за считанные минуты. Главное иметь в доме лаваш и рыбу, которую будем запекать.
Для нашего рецепта рыбу предлагаем взять толстолобик или филе хека, чтобы при приготовлении получилось нежным и сочным блюдо.
Рыба в лаваше - простой рецепт приготовления
Вам понадобится:
- Филе рыбы - 2 штуки
- Лаваш - 1 упаковка
- Масло сливочное или оливковое
- Помидор
- Лук
- Зелень - укроп, петрушка
- Соль, перец и специи по вкусу
Рыбу почистить или разморозить. Желательно купить филе, чтобы долго не чистить ее.
Помидор порезать тонкими кружочками, а лук кольцами.
Лаваш смазать сливочным маслом или оливковым.
Выложить на каждый кусок по рыбе.
Наверх филе рыбы отправляем лук и помидор.
Все хорошо посолить, поперчить и добавить приправы к рыбе по вкусу.
Аккуратно свернуть рыбу в лаваше. Можно сделать конвертиком или рулетом.
Чтобы сок не вытекал и рыба не стала сухой, заворачиваем рыбу в лаваше в фольгу.
Разогреваем духовку до 180 градусов и выпекаем рыбу в духовке до 50 минут.
За 10 минут до окончания времени приготовления, снимаем фольгу и оставляем рыбу в лаваше. Тогда блюдо будет не только нежным но и хрустящим.
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