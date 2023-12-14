Всего 2 ингредиента изменят салат Селедка под Шубой навсегда: такой рецепт абсолютная новинка

Какой Новый год без вкусных и традиционных салатов. Сегодня расскажем вам рецепт изумительно вкусного салата на Новый год 2024.
Этот рецепт уникальный и максимально вкусный. Селедка под Шубой будет настолько вкусной, что гости попросят такой салат приготовить еще.
Новый рецепт Селедки под Шубой - как готовить
Вам понадобится:
- Картофель - 3 шт
- Сельдь - 300г
- Морковь - 2 шт
- Яйца - 4 шт
- Свекла - 2 шт
- Лук - 1 шт
- Майонез домашний
- Чеснок - 1 зубчик
- Орехи грецкие - 70 гр
Отварить все овощи до готовности. Остудить картофель и очистить.
Картофель натереть на крупной терке, в блюдо переложить кулинарное кольцо и первым слоем отправить картошку.
Промазать хорошо майонезом первый слой Селедки под Шубой.
Селедку порезать небольшими кусочками, переложить в пиалу.
Лук желательно покупать для Селедки под Шубой салатный фиолетовый. Мелко порезать лук, добавить немного уксуса, перемешать и добавить к селедке лук.
На картошку выложить селедку с луком и немного добавить майонеза.
Яйца почистить, натереть на мелкой терке.
Измельчить орехи в блендере и добавить часть орехов к яйцам.
Третьим слоем отправляем яйца с орехами и промазываем обильно майонезом.
Морковь и буряк почистить, натереть на крупной терке.
Выложить предпоследним слоем морковь, немного посолить и смазать майонезом.
Последний слой будет свекла. Зубчик чеснока выдавить в свеклу, перемешать хорошо и красиво украсить салат Селедна под Шубой на Новый год 2024.
Также для украшения новогоднего салата можно использовать укроп и гранат и сделать красивую елочку.
Смотрите видео, как готовить настоящий салат Селедка под Шубой:
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