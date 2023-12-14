Всего 2 ингредиента изменят салат Селедка под Шубой навсегда: такой рецепт абсолютная новинка

Легендарный салат Селедка под Шубой удивит всех. Новый рецепт салата на Новый год.

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Новый салат Селедка под Шубой рецепт на Новый год 2024 / Коллаж Главред, фото pixabay, goodfon

Какой Новый год без вкусных и традиционных салатов. Сегодня расскажем вам рецепт изумительно вкусного салата на Новый год 2024.

Этот рецепт уникальный и максимально вкусный. Селедка под Шубой будет настолько вкусной, что гости попросят такой салат приготовить еще.

Новый рецепт Селедки под Шубой - как готовить

Вам понадобится:

Картофель - 3 шт

Сельдь - 300г

Морковь - 2 шт

Яйца - 4 шт

Свекла - 2 шт

Лук - 1 шт

Майонез домашний

Чеснок - 1 зубчик

Орехи грецкие - 70 гр

Отварить все овощи до готовности. Остудить картофель и очистить.

Картофель натереть на крупной терке, в блюдо переложить кулинарное кольцо и первым слоем отправить картошку.

Промазать хорошо майонезом первый слой Селедки под Шубой.

Селедку порезать небольшими кусочками, переложить в пиалу.

Лук желательно покупать для Селедки под Шубой салатный фиолетовый. Мелко порезать лук, добавить немного уксуса, перемешать и добавить к селедке лук.

На картошку выложить селедку с луком и немного добавить майонеза.

Яйца почистить, натереть на мелкой терке.

Измельчить орехи в блендере и добавить часть орехов к яйцам.

Как красиво украсить салат Селедка под Шубой рецепт / скриншот с instagram

Третьим слоем отправляем яйца с орехами и промазываем обильно майонезом.

Морковь и буряк почистить, натереть на крупной терке.

Выложить предпоследним слоем морковь, немного посолить и смазать майонезом.

Последний слой будет свекла. Зубчик чеснока выдавить в свеклу, перемешать хорошо и красиво украсить салат Селедна под Шубой на Новый год 2024.

Также для украшения новогоднего салата можно использовать укроп и гранат и сделать красивую елочку.

Смотрите видео, как готовить настоящий салат Селедка под Шубой:

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