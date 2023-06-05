Забытый рецепт 50-х годов из советской столовой: такую вкуснятину невозможно забыть

Вкусный и давно забытый рецепт из СССР, который всегда был в советской столовой. Уникальные пирожки с начинкой восхищают всех.
Готовить забытый советский рецепт пирожков с картошкой очень простой. Продукты всегда найдутся в вашем холодильнике.
Немного времени и вы окунетесь во вкус настоящей советской выпечки, которую обожали наши бабушки и дедушки.
Забытый рецепт пирожков из СССР - пошаговая инструкция приготовления
Вам понадобится:
- Мука - 2 стакана (200 гр)
- Кефир - 200 мл
- Сыр твердый - 120 гр
- Сода - ½ ч.л.
- Соль - щепотка
- Лук - 2 шт
- Картошка - 10 шт
- Сахар - 1 чайная ложка
В глубокую миску влить 200 мл кефира, желательно не сильно холодного.
В кефир добавить соду, соль и быстро все перемешать.
Натереть сыр на крупной терке, высыпать сразу в кефир, и вновь все перемешать.
Просеиваем муку сразу к кефиру с сыром.
Замешиваем плотное тесто на пирожки.
Пока тесто отдыхает, чистим и нарезаем картошку.
Отварить картошку в подсоленной воде 12 минут.
Лук почистить, порезать небольшими кубиками.
Нагреть сковороду, влить масло и обжарить лук.
Жарить лук на среднем огне до появления золотистой корочки.
Стол присыпать мукой, переложить тесто и разделить на 10 равных частей.
Смотрите подробный рецепт, как готовить пирожки из советской столовой:
Из отварной картошки сделать пюре, смешать с жареным луком.
Каждый кусочек теста немного раскатать, сделать форму лодочки и переложить 1 столовую ложку начинки из картошки.
Плотно защепить края и рукой приплюснуть пирожок.
Разогреть сковороду с толстым дном, влить масло.
Переложить вкусные советские пирожки на сковороду и обжаривать с двух сторон.
Смотрите видео о том, как готовить вкусные отрывные пирожки:
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