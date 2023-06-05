Забытый рецепт 50-х годов из советской столовой: такую вкуснятину невозможно забыть

Невероятные пирожки из СССР. Бесподобный рецепт приготовления, как в советское время.

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Забытый рецепт из СССР - пирожки с картошкой / Коллаж Главред, фото скриншот youtube, ua.depositphotos.com

Вкусный и давно забытый рецепт из СССР, который всегда был в советской столовой. Уникальные пирожки с начинкой восхищают всех.

Готовить забытый советский рецепт пирожков с картошкой очень простой. Продукты всегда найдутся в вашем холодильнике.

Немного времени и вы окунетесь во вкус настоящей советской выпечки, которую обожали наши бабушки и дедушки.

Забытый рецепт пирожков из СССР - пошаговая инструкция приготовления

Вам понадобится:

Мука - 2 стакана (200 гр)

Кефир - 200 мл

Сыр твердый - 120 гр

Сода - ½ ч.л.

Соль - щепотка

Лук - 2 шт

Картошка - 10 шт

Сахар - 1 чайная ложка

В глубокую миску влить 200 мл кефира, желательно не сильно холодного.

В кефир добавить соду, соль и быстро все перемешать.

Натереть сыр на крупной терке, высыпать сразу в кефир, и вновь все перемешать.

Просеиваем муку сразу к кефиру с сыром.

Замешиваем плотное тесто на пирожки.

Пока тесто отдыхает, чистим и нарезаем картошку.

Отварить картошку в подсоленной воде 12 минут.

Лук почистить, порезать небольшими кубиками.

Нагреть сковороду, влить масло и обжарить лук.

Жарить лук на среднем огне до появления золотистой корочки.

Стол присыпать мукой, переложить тесто и разделить на 10 равных частей.

Смотрите подробный рецепт, как готовить пирожки из советской столовой:

Из отварной картошки сделать пюре, смешать с жареным луком.

Каждый кусочек теста немного раскатать, сделать форму лодочки и переложить 1 столовую ложку начинки из картошки.

Плотно защепить края и рукой приплюснуть пирожок.

Разогреть сковороду с толстым дном, влить масло.

Переложить вкусные советские пирожки на сковороду и обжаривать с двух сторон.

Смотрите видео о том, как готовить вкусные отрывные пирожки:

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