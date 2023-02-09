Зачем в воду для пельменей добавляют 1 секретный ингредиент: становятся в 10 раз вкуснее - рецепт

Пельмени обожают все и взрослые, и дети. Это универсальный продукт, от которого невозможно отказаться.
Чтобы пельмени были в 10 раз вкуснее, а все были в восторге от них, Главред расскажет невероятный секрет их приготовления.
Вода для пельменей не должна быть холодной. Желательно влить в кастрюлю уже кипяченую воду и сразу добавить 2 чайные ложки соли.
Как только вода закипит добавляем: лавровый лист, перец горошком и секретный ингредиент - 1 бутончик гвоздики.
Аромат и вкус пельменей моментально изменится. Так вы точно не пробовали.
Что добавить, чтобы пельмени не прилипали к кастрюле?
При варке пельменей с этим сталкиваются почти все. Свежие пельмени никогда не прилипают и не слипаются, а вот замороженные очень часто.
Чтобы такого не случалось в воду для пельменей добавьте пару капель оливкового или подсолнечного масла.
Готовим вкусные пельмени очень просто.
Полезное тесто на пельмени и вареники - рецепт
Вам понадобится:
- Кефир - 200 мл
- Мука - 500-600 гр
- Яйца - 1 шт
- Сода - чайная ложка
- Фарш любой - 500 гр
- Лук - 1 шт
- Укроп (можно сушеный)
- Чеснок - по вкусу
- Лавровый лист
- Соль, перец
Кефир должен быть теплым. Можно немного подогреть в микроволновке.
Яйцо помыть, взбить вилкой и посолить.
В Кефир всыпать соду и влить яйцо.
Дать кефиру настоятся 10 минут.
В это время просеять муку.
Укроп измельчить в блендере, или мелко порезать самим.
Укроп добавить к кефиру и хорошо перемешать.
Далее всыпаем муку и замешивает эластичное тесто на пельмени.
Тесто скатать в шарик, накрыть полотенцем и дать постоять 20 минут.
В фарш для пельменей добавить соль и перец.
Почистить и мелко порезать лук.
налить в чашку 50 мл воды и добавить лавровый лист. Дать настояться и влить воду в фарш.
Фарш хорошо перемешать.
Тесто открываем, немного добавить муки и вновь замесить его.
Раскатать тесто на пельмени, вырезать кружки или сделать сразу для большой пельменницы.
В каждый кружок теста добавляем фарш, красиво и плотно скрепляем пельмени.
Варить пельмени 5 минут в кипящей воде.
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