Зачем в воду для пельменей добавляют 1 секретный ингредиент: становятся в 10 раз вкуснее - рецепт

Такой лайфхак приготовления пельменей станет для вас настоящей находкой. Рецепт идеального теста на пельмени.

Как варить пельмени рецепт простого теста / goodfon.ru, pixabay

Пельмени обожают все и взрослые, и дети. Это универсальный продукт, от которого невозможно отказаться.

Чтобы пельмени были в 10 раз вкуснее, а все были в восторге от них, Главред расскажет невероятный секрет их приготовления.

Вода для пельменей не должна быть холодной. Желательно влить в кастрюлю уже кипяченую воду и сразу добавить 2 чайные ложки соли.

Как только вода закипит добавляем: лавровый лист, перец горошком и секретный ингредиент - 1 бутончик гвоздики.

Аромат и вкус пельменей моментально изменится. Так вы точно не пробовали.

Что добавить, чтобы пельмени не прилипали к кастрюле?

При варке пельменей с этим сталкиваются почти все. Свежие пельмени никогда не прилипают и не слипаются, а вот замороженные очень часто.

Чтобы такого не случалось в воду для пельменей добавьте пару капель оливкового или подсолнечного масла.

Готовим вкусные пельмени очень просто.

Полезное тесто на пельмени и вареники - рецепт

Вам понадобится:

Кефир - 200 мл

Мука - 500-600 гр

Яйца - 1 шт

Сода - чайная ложка

Фарш любой - 500 гр

Лук - 1 шт

Укроп (можно сушеный)

Чеснок - по вкусу

Лавровый лист

Соль, перец

Кефир должен быть теплым. Можно немного подогреть в микроволновке.

Яйцо помыть, взбить вилкой и посолить.

В Кефир всыпать соду и влить яйцо.

Дать кефиру настоятся 10 минут.

В это время просеять муку.

Укроп измельчить в блендере, или мелко порезать самим.

Укроп добавить к кефиру и хорошо перемешать.

Далее всыпаем муку и замешивает эластичное тесто на пельмени.

Тесто скатать в шарик, накрыть полотенцем и дать постоять 20 минут.

В фарш для пельменей добавить соль и перец.

Почистить и мелко порезать лук.

налить в чашку 50 мл воды и добавить лавровый лист. Дать настояться и влить воду в фарш.

Фарш хорошо перемешать.

Тесто открываем, немного добавить муки и вновь замесить его.

Раскатать тесто на пельмени, вырезать кружки или сделать сразу для большой пельменницы.

В каждый кружок теста добавляем фарш, красиво и плотно скрепляем пельмени.

Варить пельмени 5 минут в кипящей воде.

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