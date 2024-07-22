Закуска, которая затмит любого: рецепт готовить всего 5 минут

Очень быстрая и невероятно вкусная закуска из кабачка. Рецепт удивит всех своей простотой.

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Легкая закуска из кабачка рецепт / Коллаж Главред, фото goodfon.ru, скриншот с видео

Готовим шикарную и очень легкую закуску из кабачков. Намазка из кабачка шикарно подойдет для вашего праздничного стола.

Легкий рецепт из кабачков точно понравится вашим гостям.

Вкуснейшая намазка из кабачка - быстрый рецепт

Вам понадобится:

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Кабачок - 1 шт

Плавленый сырок - 1 шт

Оливки или маслины

Тосты

Специи - по вкусу

Кабачок помыть, отрезать верхушки и порезать на кубики.

Разогреть сковороду, обжарить кабачок до готовности.

Добавляем специи по вкусу. Хорошо подойдут грибные приправы, оливки и маслины, сушеный чеснок.

Переложить готовый тушеный кабачок в чашу блендера.

Добавь в блендер 1 плавленый сырок.

Можно добавить укроп по вкусу.

1 минуту перебиваем до легкой текстуры.

Переложить готовую закуску в красивое блюдо и украсить оливками и специями.

Смотрите видео, как готовить закуску из кабачка за 1 минуту рецепт:

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