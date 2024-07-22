Закуска, которая затмит любого: рецепт готовить всего 5 минут

Готовим шикарную и очень легкую закуску из кабачков. Намазка из кабачка шикарно подойдет для вашего праздничного стола.
Легкий рецепт из кабачков точно понравится вашим гостям.
Вкуснейшая намазка из кабачка - быстрый рецепт
Вам понадобится:
- Кабачок - 1 шт
- Плавленый сырок - 1 шт
- Оливки или маслины
- Тосты
- Специи - по вкусу
Кабачок помыть, отрезать верхушки и порезать на кубики.
Разогреть сковороду, обжарить кабачок до готовности.
Добавляем специи по вкусу. Хорошо подойдут грибные приправы, оливки и маслины, сушеный чеснок.
Переложить готовый тушеный кабачок в чашу блендера.
Добавь в блендер 1 плавленый сырок.
Можно добавить укроп по вкусу.
1 минуту перебиваем до легкой текстуры.
Переложить готовую закуску в красивое блюдо и украсить оливками и специями.
Смотрите видео, как готовить закуску из кабачка за 1 минуту рецепт:
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