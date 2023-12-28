Закуска на Новый год 2024, которая улетает всегда первой: самый лучший рецепт

Готовим быструю закуску на Новый год 2024. Невероятно вкусные брускеты с авокадо.
Такую закуску разметают со стола за 1 секунду. Это настолько вкусные гренки, что вы не успеете подавать их к столу.
Рецепт закуски на Новый год 2024 очень простой.
Самая быстрая закуска на Новый год - рецепт
Вам понадобится:
- Багет - 1 шт
- Авокадо - 2шт
- Плавленый сыр - 2 ст ложки
- Креветки - 5 шт
- Вяленые томаты - 5 шт
- Соль
- Оливковое масло
- Лимон
- Специи - по вкусу
Авокадо выбирайте уже спелый. Разделите на 2 части, и переложите мякоть в блендер.
В чашу блендера добавьте 2 столовых ложки плавленого сыра.
Взбить блендером до однородности авокадо и сыр.
Разогреть сковороду, влить оливковое масло, и обжарить уже очищенные креветки. По желанию посыпать любимыми специями.
Полить соком лимона креветки и обжарить с двух сторон 7 минут.
В это время нарезать ровными кусочками багет, обжарить на сухой сковороде.
Смазать гренки авокадо с сыром, переложить креветки на первые 5 кусочков.
На остальные кусочки багета с авокадо выложить вяленые томаты.
Подавать закуску на Новый год 2024 сразу к столу.
Смотрите видео, как готовить быструю и вкусную закуску на Новый год 2024 рецепт:
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