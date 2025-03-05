Как убрать застарелую ржавчину с лопаты: простой, но очень эффективный способ

Каждый садовник и дачник знаком с проблемой, когда лопата покрывается ржавчиной, и копать ею становится все труднее. Поэтому у многих возникает вопрос, как убрать ржавчину с лопаты в домашних условиях. Мы расскажем об одном из способов, который нашли для вас на просторах Интернета.
Автор YouTube-канала У тебя получится рассказала, как убрать ржавчину с лопаты и продемонстрировала, какой вышел результат.
Чем обработать лопату от ржавчины
Для начала очищаем лопату
Первым делом нужно взять щетку по металлу и убрать всю грязь с лопаты. Далее одеваем перчатки, берем растворитель и губку и обезжириваем лопату.
Наносим грунт-эмаль на полотно лопаты
После этого берем баллончик Грунт-эмаль по ржавчине 4 в 1, который можно купить в хозяйственных магазинах или Интернете, и встряхиваем его в течение 2-3 минут.
Далее на расстоянии 25-30 сантиметров обрабатываем полотно лопаты.
Оставляем так минут на 15, после чего повторяем процедуру.
После того, как прошло 15 минут, наносим второй слой.
Оставляем лопату просохнуть на свежем воздухе.
В итоге видим, что ржавчина полностью загрунтована.
Смотрите видео, как убрать сильно въевшуюся ржавчину с лопаты:
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Как можно избавиться от ржавчины на лопате или граблях?
Для избавления от ржавчины на лопате рекомендуют разводить 9% уксус с водой в соотношении 1:1 и замочить в нем инструменты где-то на 24 часа. После этого нужно до блеска очистить лопату или грабли металлической щеткой. После того, как инвентарь был обработан, его нужно вытереть и смазать маслом.
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