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Чем обработать лопату, чтобы не прилипала земля: забудете о грязном инструменте

Руслана Заклинская
25 марта 2024, 10:13
Обработка лопаты перед использованием может значительно облегчить процесс работы и предотвратить прилипание земли.
Чем обработать лопату, чтобы не прилипала земля: забудете о грязном инструменте
Как правильно ухаживать за лопатой / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Лопата - это незаменимый инструмент в саду, огороде, на даче и в любом хозяйстве. Чтобы лопата прослужила долго и не теряла своих эксплуатационных характеристик, за ней нужно правильно ухаживать.

Каждый, кто занимается садоводством или огородничеством, знает, как раздражает прилипание земли к лопате во время работы. Работа может быть особенно утомительной, когда используется старая лопата, поскольку со временем металл становится более шероховатым и к нему налипает больше грунта. Однако существует несколько эффективных способов, которые помогут предотвратить эту проблему.

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Чем обработать лопату, чтобы не прилипала земля

После работы с лопатой на ней часто остается земля, которая может прилипать и затруднять дальнейшую работу. Чтобы этого не произошло, лопату можно обработать одним из следующих способов.

Помойте лопату. Первым шагом в борьбе с этой проблемой является очистка лопаты от грязи. Часто на поверхности лопаты может оставаться старая затвердевшая грязь или куски глины, которые вызывают прилипание почвы. Промойте лопату водой и очистите ее от загрязнений, чтобы обеспечить гладкую поверхность.

Натрите лопату графитом. Графит также поможет уменьшить трение и предотвратить прилипание земли.

Обработайте лопату напильником.Ровная кромка на лезвии лопаты поможет избежать прилипания земли на поверхности. Просто возьмите напильник и пройдитесь по лезвию, придавая ему ровную форму. Так металл не нагреется, то есть его физико-механические свойства не изменятся.

Заточите лопату болгаркой. Использование болгарки или электрического наждака позволит не только заострить лезвие, но и сделает его менее устойчивым к прилипанию грунта. Необходимо обработать всю поверхность лезвия, чтобы устранить шероховатость, которая может провоцировать налипание земли.

Используйте песок или мелкий гравий. Если нет возможности использовать специальные инструменты, простой способ - используйте песок или мелкий гравий. Несколько раз проведите лопатой через сыпучий материал, чтобы лезвие немного отшлифовалось. Это поможет избежать прилипания земли.

Чем смазать лопату

  • Масло: Смажьте лопату подсолнечным маслом. После того, как вы подшлифовали или заточили лопату, нанесите на нее слой подсолнечного масла.
  • Краска: Для смазки лопаты и предотвращения прилипания земли можно использовать обычную покрывную краску. Краска образует защитное покрытие на поверхности лопаты, которое затруднит прилипание земли и облегчит дальнейшую чистку, копание и обслуживание инструмента.
  • Силиконом: Нанесите на лопату силиконовый спрей. Силикон создаст защитный слой, который будет отталкивать воду и грязь.
  • Смазка: Нанесите на лопату тонкий слой любой смазки, например, WD-40, моторного масла или вазелина.
  • Солевой раствор: Растворите соль в воде и замочите в нем лопату на несколько часов. Это поможет предотвратить коррозию и сохранить лопату в хорошем состоянии.

Важно правильно ухаживать за инструментом. Поэтому после использования лопаты очистите ее от грязи и земли. Храните лопату в сухом месте. Регулярно проверяйте ее на наличие повреждений.

Почему нельзя точить лопату

Многие люди ошибаются, пытаясь заточить лопату, подобно ножу или топору. Однако это может значительно уменьшить эффективность работы инструмента. Лопату нельзя точить из-за того, что такая процедура может повредить ее форму и структуру. Вместо этого, следует регулярно обслуживать лопату, смазывая ее и обеспечивая надлежащую чистоту после использования.

Точение лопаты может быть вредным по нескольким причинам. Во-первых, она может изменить геометрию и конструкцию лопаты, нарушая ее форму и эффективность работы. Это может также привести к ослаблению материала или повреждению инструмента, сокращая его срок службы.

Кроме того, точение лопаты может быть опасным. Риск получения травмы от острой кромки и обломков, которые могут отлететь во время процесса точения, является достаточно большим. Неправильная точение может также изменить угол заточки, что приведет к непредсказуемой работе инструмента во время его использования, увеличивая риск серьезных травм.

Чем копать землю без лопаты

Иногда возникает ситуация, когда лопата недоступна или не является лучшим вариантом для копания. В таких случаях можно воспользоваться другими инструментами, такими как широкие лопатки, тяпки, или даже ручные копалки. Важно выбрать инструмент, который лучше всего соответствует типу почвы и задаче, что перед вами.

Общие рекомендации, чтобы земля не прилипала к лопате

Используйте правильный инструмент для соответствующей работы. Копать сырую землю лопатой не является лучшим вариантом. Вместо этого, рекомендуется использовать вилы или другие специализированные инструменты, которые помогут лучше раскопать почву без лишних усилий.

Поддерживайте инструмент в надлежащем состоянии. Даже малейшее количество ржавчины на лопате может вызвать прилипание земли к ней. Поэтому важно регулярно очищать и смазывать инструмент, держа его в идеальном состоянии для эффективной работы.

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