Урожай удивит щедростью: как сажать клубнику осенью - простые советы

При посадке саженцев клубники осенью, смаковать сладкие ягоды можно будет уже в следующем сезоне.

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Как правильная сажать клубнику / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

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Как правильно сажать клубнику осенью

Какое удобрение добавить, чтобы получить отличный урожай

Если вы хотите наслаждаться сладкой клубникой следующим летом, вам стоит посадить эту сезонную ягоду уже в ноябре. Чтобы получить отличный урожай, YouTube-канал "МояДачаСадГород" делится полезными советами.

Когда стоит сажать клубнику осенью

Если в вашем регионе зимой тепло, то посадить клубнику можно в ноябре. Однако, поскольку земля начинает охлаждаться, растениям становится труднее адаптироваться, поэтому лучше выбирать первую половину месяца и дополнительно защитить растения, например, мульчей, соломой или агроволокном.

Как правильно сажать клубнику осенью

Первым делом садовод рекомендует посадить фацелию, которую потом просто стоит перекопать. Главред узнал, что полезные свойства фацелии улучшают структуру почвы и обогащают ее питательными веществами.

Несколько видов рода зарекомендовали себя как декоративные садовые растения. Кроме этого, трава фацелия является прекрасным медоносом, привлекающим в сад пчел и других насекомых-опылителей.

После перекопки фацелии эксперт предлагает выкопать ямки и добавить в них немного фосфора.

По его словам фосфор будет служить, как удобрение, после высадки культуры. Например, если весной вы увидите, что новые листочки клубники имеют насыщенный зеленый оттенок, а старые окрашиваются в пурпурный цвет - растение плохо себя чувствует и ему не хватает этого элемента.

Смотрите видео как правильно сажать клубнику

Садовод подчеркивает, что нужно всего несколько гранул фосфора на одну ямку, далее необходимо удобрение прикинуть землей и можно сажать клубнику. Саженец нужно посадить на достаточную глубину, чтобы весной корни не выступали на поверхность. В то же время кусты клубники сажать необходимо так, чтобы точка роста была расположена на уровне земли.

"Расстояние между кустами должно быть ориентировочно 40 см", - объясняет мужчина на канале.

Что известно о YouTube-канале "МояДачаСадГород" YouTube-канал "МояДачаСадГород" предлагает полезные советы и видеоуроки для садоводов. Канал охватывает темы посадки, ухода за растениями, а также сезонные работы на даче.

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