Дантес и Олейник снова на одной сцене и ожесточенная борьба за кубок: каким будет финал Лиги Смеха

Лига Смеха - подробности финального эпизода / Пресс-служба

19 ноября в 20:20 на телеканале 1+1 состоится финал юмористического шоу Лига Смеха. Три сильнейшие команды будут соревноваться за кубок и звание чемпиона восьмого сезона. В финал прошли СМТ, В активном поиске и Моя провинция.

Оценивать юмористов будут звездные тренеры: Маша Ефросинина, Александр Пикалов, Сергей Бабкин, Олеся Жураковская, Станислав Боклан и Владимир Дантес.

В финале зрителей ожидает 4 юмористических конкурса. Первый, всем известный конкурс – полотно. Команды покажут номера вместе со своими звездными тренерами на разные темы, связанные с природными явлениями. Тренеры признаются: за путь в сезоне команды выросли и все свободное время посвящают творчеству.

"Это уже 4 или 5 день, как я не сплю. Потому что мы дописываем каждый день с ребятами материал на финал… Уже немного голова идет кругом, все в напряжении, все хотят выиграть и показать качественный материал. Мне кажется, что будет смешно. Все команды отлично выкладываются", - отметил Владимир Дантес, тренер команды В активном поиске.

Вторым станет музыкальный конкурс, который усилит популярная звезда. Вместе с Моей провинцией сыграет Позитив, который встретится с Надей Дорофеевой в очень неожиданном месте через 5 лет после распада Время и Стекло.

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Народный артист Украины Алексей Вертинский вместе с СМТ споет свою любимую песню. Из-за своей сильной занятости у актера была только одна минута на выступление. Однако почему он все время находил причины, чтобы вернуться на сцену – зрители узнают уже завтра.

Финал Лиги Смеха обещает быть незабываемым / Пресс-служба

К команде В активном поиске присоединится участник дуэта ДиО фильмы Вадим Олейник. Приглашенная звезда станет сюрпризом не только для юмористов, но и для бывшего коллеги по группе Владимира Дантеса.

Группа ДиО фильмы воссоединится на сцене Лиги Смеха / Пресс-служба

Третьим конкурсом для лигосмешников станет пародия, в которой они будут шутить о популярных телесериалах, телепрограммах и мультфильмах. Решающим конкурсом, как обычно, будет импровизация под названием мюзикл.

Кому достанется кубок Лиги Смеха? / Пресс-служба

Кто станет новым чемпионом Лиги Смеха – зрители узнают уже завтра в 20:20 на телеканале 1+1.