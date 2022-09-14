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Голос країни-12 будет помогать украинским защитникам - соберет 3 млн гривен на средства аэроразведки

14 сентября 2022, 15:21

Целью является обеспечить железными птичками целую бригаду на передовой.

Голос Страны-12
Голос країни-12 объявляет благотворительную инициативу в пользу ВСУ / Пресс-служба

Уже 2 октября в 21: 00 на телеканале ТЕТ покажут продолжение 12 сезона самого масштабного музыкального проекта Голос країни. Из-за полномасштабного вторжения России на территорию Украины показ шоу был прерван. По инициативе народного тренера Голоса країни и мецената Андрея Мацолы любимый проект миллионов украинцев возвращается для того, чтобы напомнить о силе, воле и таланте украинского народа и песней поддержать моральный дух всех зрителей и наших воинов. В проекте будет присутствовать и мощная благотворительная составляющая, нацеленная на поддержку украинских защитников.

"Сегодня все мы имеем одну цель, одну мечту это наша общая победа и возвращение Голосу країни новая возможность вдохновить украинцев и помочь нашим воинам", - говорит народный тренер Андрей Мацола.

Голос країни вместе с Dobro.UA и Фондом компетентной помощи армии "Повернись живим" объявляет благотворительную инициативу под названием "Твій Голос на аерозасоби для розвідки". Его целью станет сбор 3 млн гривен на важную покупку для целой бригады на передовую - квадрокоптера Matrice 300 RTK и 17 малогабаритных дронов DJI Mavic 3 Fly More Combo. Такие железные птички помогут нашим воинам быть еще более эффективными, метко и вовремя отслеживать опасность и планировать действия для освобождения Украины.

С сегодняшнего дня каждый желающий может приобщиться к благотворительному сбору, сделав взнос на платформе онлайн по ссылке или отправив SMS на благотворительный номер 88007. Стоимость одного благотворительного пожертвования в виде SMS составляет 10 гривен. Все деньги пойдут на аэросредства. Тысячи SMS-голосов смогут стать громкой народной поддержкой ВСУ.

Все детали по ссылке на онлайн-платформу Dobro.UA.

Голос Страны-12
Голос країни-12 объявляет благотворительную инициативу в пользу ВСУ / Пресс-служба

Напомним, из-за полномасштабного вторжения России на территорию Украины трансляция Голосу країни-12 прервалась на 5 эпизоде слепых прослушиваний. С 2 октября зрителей ждет продолжение проекта, в котором завершат показ "Слепых прослушиваний" и покажут следующие этапы. Каких изменений претерпит 12 сезон вокального проекта на следующих этапах - сообщат уже в скором времени. Известно, что слоган двенадцатого сезона трансформировался в мощный месседж "Так звучит самая певческая нация мира".

Ведущими продолжения Голосу країни-12 традиционно станут Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая. По словам телеведущего, песня - часть ДНК каждого украинца, поэтому она должна звучать.

"Почему возвращение Голосу країни является важным - потому что песня, как один из элементов таблетки реабилитации наших душ является частью нашей ДНК. Песня - это лекарство, это вдохновение, это настроение, поэтому она обязательно должна быть. И мы попытаемся вернуть то, что прервала война. И все вместе поблагодарим ВСУ. И обязательно вместе добавим мощи тем, кто защищает нас", - говорит Юрий Горбунов.

Голос країни станет первым крупным вокальным проектом, который вернется на экраны после начала войны. Посмотреть премьерные выпуски можно будет уже со 2 октября в 21:00 на телеканале ТЕТ через украинский сервис цифрового интерактивного телевидения "Киевстар ТВ".

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