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Празднуют ромашковую свадьбу: на Сніданку з 1+1 Сеничкин и Барбир отметили 9-летие совместной работы

21 августа 2022, 17:01

Дуэт ведущих рассказал о взаимоотношениях вне кадра и показал раритетные фото со съемок.

Сеничкин, Барбир, Шовкопляс и Гордеев
Сеничкин и Барбир отметили 9-летие совместной работы на Сніданку з 1+1 / Пресс-служба

Любимая программа украинских телезрителей Сніданок з 1+1 в эфире телеканала ТЕТ в будни с 7:00 до 10:00 и в выходные – с 8:00 до 10:00 продолжает рассказывать украинцам о оперативные новости в стране и привлекать специалистов различных отраслей.

Сегодня пара телеведущих Сніданку з 1+1 Руслан Сеничкин и Людмила Барбир празднуют 9 лет совместной работы в кадре. Пока это рекорд на украинском телевидении среди ведущих утреннего шоу. Коллеги и команда программы в прямом эфире поздравили телепару с годовщиной необычным сюрпризом.

Во время эфира в студию неожиданно пожаловали Неля Шовкопляс и Егор Гордеев, которые, с цветами в руках, шутливо поздравили коллег в стиле дня воспоминаний, а также устроили им интерактивную игру, в которой выясняли, насколько ведущие хорошо знают друг друга. Неля и Егор подарили телепаре ромашки, отождествляя 9 лет сотрудничества "ромашковой свадьбой".

В викторине Людмила Барбир раскрыла некоторые интересные факты о Руслане. Например, телезрители узнали о том, что Сеничкин ездит на авто с флагом Украины, а во время полномасштабного вторжения вывез на нем трех коллег с оккупированных территорий. Со своей стороны соведущий Барбир признался, что во время кастингов в Сніданок з 1+1 Людмила получила прозвище "казачка" за ее прическу – бабетту.

Людмила Барбир и Руслан Сеничкин
Сеничкин и Барбир отметили 9-летие совместной работы на Сніданку з 1+1 / Пресс-служба

Кроме того, Руслан Сеничкин решил открыть все карты отношений с Людмилой Барбир и, взяв ее за руку, подчеркнул: "Я считаю, что мы должны признаться. На девятом году мы должны это сказать. Что между нами? Между нами взаимопонимание и работа. Мы друзья и я думаю, что здесь даже работа не первоочередная. Она нас связала в принципе как людей".

Людмила Барбир и Руслан Сеничкин
Сеничкин и Барбир отметили 9-летие совместной работы на Сніданку з 1+1 / Пресс-служба

Именно 19 августа 2013 года Людмила Барбир присоединилась к семье ведущих Сніданку з 1+1. Ее поставили в пару к Руслану Сеничкину, с которым вместе просыпается вся страна в утреннем шоу уже почти 12 лет. Ведущие создают настроение украинцам не только с телеэкранов, но и вживую, выездами в разные города к народу – за 9 лет телепара приходила прямо домой к телезрителям, учила украинцев рыбачить, путешествовать, вместе открывать невероятные уголки Украины.

Людмила Барбир и Руслан Сеничкин
Сеничкин и Барбир отметили 9-летие совместной работы на Сніданку з 1+1 / Пресс-служба

В интервью для сайта 1+1 телепара рассказала о жизни в эфире и за кадром. Людмила Барбир призналась, что они с Русланом очень эмоциональны и даже проявляют эмоции в спорных вопросах, однако всегда прислушиваются друг к другу.

Людмила Барбир и Руслан Сеничкин
Сеничкин и Барбир отметили 9-летие совместной работы на Сніданку з 1+1 / Пресс-служба

"Нас с Русланом можно сравнить, как телепару, с итальянской семьей. Мы не сдерживаем своих эмоций. В каких-то спорных вопросах реагируем горячо, можем громко закричать на радостях или из возмущения, рассмеяться от души, и умилиться до слез..." - подчеркнула Людмила Барбир.

Полное интервью Руслана Сеничкина и Людмилы Барбир для сайта 1+1 можно прочитать по ссылке.

Ежедневно на зрителей Сніданку з 1+1 ожидают оперативные новости, советы от профильных специалистов, включения звезд и украинцев, которые делают все ради победы Украины. Не пропустите ежедневно проект с 07:00 до 10:00, а в выходные – с 8:00 до 10:00 на телеканале ТЕТ, а также на YouTube. Также посмотреть проект можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.

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