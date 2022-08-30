Смеемся - значит не сдаемся: Лига Смеха возвращается на экраны – отныне на телеканале ТЕТ

Лига Смеха возвращается на экраны – отныне на телеканале ТЕТ / Пресс-служба

В такое сложное для Украины время юмор помогает людям не сдаваться. Поэтому юмористические пятницы возвращаются: скоро на телеканале ТЕТ. Уже 23 сентября в 19:00состоится долгожданное возвращение юмористического проекта Лига Смеха.

За восемь сезонов шоу Лига Смеха открыла невероятное количество талантов, которые активно продолжают свое дело. Самые яркие номера разных сезонов проекта, любимые тренеры и разнообразные пародии, которые никого не оставят равнодушным. Зрителей ожидает возвращение звездного сезона Битвы титанов, в котором соберутся сильнейшие команды за всю историю проекта: "Ветерани космічних військ", "30+", "Наш формат", "Тріо різні", "Вінницькі", "Відпочиваємо разом", "Горобчик", "Стадіон Діброва", "VIP Тернопіль" и "Веселі Бобри" (сборная команд "Загорецька Людмила Степанівна" и "Стояновка"). Вместе с ними создавать настроение украинцам будут тренеры Сергей Бабкин, Олеся Жураковская, Маша Ефросинина, Гарик Корогодский, Владимир Дантес и Станислав Боклан. Лучшие комики отныне в эфире телеканала ТЕТ.

Тренеры Лиги Смеха / Пресс-служба

После полномасштабного вторжения юмористы разных сезонов Лиги Смеха активно проявляют себя на культурном, волонтерском и боевом фронтах. Организуют благотворительные сборы дают множество концертов для наших военных на передовой и верят в непобедимую Украину.

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Победитель третьего сезона Лиги Смеха, участник команды "Загорецька Людмила Степанівна" Виктор Розовый сейчас защищает Украину в составе полка Азов. В одном из интервью комик прокомментировал, что решение уйти на фронт было обдуманным. Он выполняет поставленные задачи командира, а во время увольнений приобщается к различным благотворительным инициативам, рассказывает общественности о важности борьбы против оккупанта на различных общественных фронтах.

Победитель третьего сезона Лиги Смеха, участник команды "Загорецька Людмила Степанівна" Виктор Розовый / Пресс-служба

А вот обладатель победного кубка второго сезона Лиги Смеха Марк Куцевалов, известный как участник монокоманди "Примарний гонщик", ко Дню Независимости Украины преодолел пешком 850 км, чтобы собрать 2 млн 850 тысяч гривен на три машины скорой помощи. Комик назвал свое приключение реалити-шоу "Швидкий похід". Отправился Куцевалов из родного Черноморска к Говерле 6 августа. На маршруте он заранее нашел желающих приютить его ночью. Каждый день юморист снимал свое путешествие. Нужную сумму комику удалось собрать еще до того, как он завершил это благотворительное шествие и поднялся на самую высокую точку Украины. На Говерле неравнодушные украинцы встречали юмориста аплодисментами и с украинскими флагами фотографировались с ним на память.

Победитель 2 сезона Лиги Смеха Марк Куцевалов / Пресс-служба

Участницы команды "Тріо різні та ведучий" - Алина Блажкевич, Александра Машлятина и Анастасия Оруджова - с первых дней полномасштабного вторжения россии на территорию Украины активно выступают для украинских защитников, поднимая их боевой дух на передовой. Кроме того, юмористы занимаются волонтерством и лично организуют благотворительные сборы.

Команда Лиги Смеха "Тріо різні та ведучий" - Алина Блажкевич, Александра Машлятина и Анастасия Оруджова / Пресс-служба

Не пропусти встречу с любимыми командами и комиками - с 23 сентября в 19:00 на телеканале ТЕТ. Смеемся - значит не сдаемся!