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Смотри на мир особым взглядом: на 1+1 Украина стартует новый осенний сезон

Анна Подгорная
31 августа 2023, 13:37 обновлено 31 августа, 13:37
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Лучшие шоу, свежие сериалы и развлекательные проекты с новыми силами начинают свою трансляцию.
Анонс осеннего сезона на 1 + 1 Украина
Анонс осеннего сезона на 1+1 Украина / коллаж: Главред, фото: Пресс-служба

На телеканале 1+1 Украина стартует новый осенний сезон, который позволит зрителям посмотреть на мир особым взглядом, чтобы лучше понять процессы и актуальные события. Телеканал приготовил масштабные премьеры любимых проектов, авторские проекты и новые сериалы.

Сніданок з 1+1

Ежедневно с 7:00 до 09:30 на телеканале 1+1 Украина зрителей главного утреннего проекта страны Сніданок з 1+1 ожидают оперативные новости, советы от профильных специалистов, включение звезд и украинцев, которые делают все ради победы Украины. В субботу и воскресенье с 7:00 до 9:30 зрители будут встречать утро в компании утреннего проекта "Сніданок. Вихідний". Также посмотреть проект можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ, телеканале ТЕТ и Youtube Сніданку з 1+1.

Больше новостей об утреннем шоу читайте на сайте 1+1.

видео дня
Завтрак с 1+1
Анонс осеннего сезона на 1+1 Украина - Сніданок з 1+1 / Пресс-служба

Голос країни-13

3 сентября в 21:00 на телеканале 1+1 Украина состоится долгожданная премьера европейского сезона Голоса країни-13. Новый сезон снимается в Варшаве при поддержке польских партнеров и на их мощностях. Сезон имеет целью с помощью музыки показать солидарность семьи европейских народов, выразить уважение и благодарность европейским нациям за поддержку украинцев, вдохновиться культурой других народов и показать таланты нашего народа.

Девять воскресений подряд зрители смогут наслаждаться выступлениями украинских мощных вокалистов. Тренерами сезона стали self-made артистка Юлия Санина, звезда номер 1 в Украине - Артем Пивоваров, музыкальный продюсер, соучредитель лейбла ENKO Иван Клименко и лицо современной музыки и тренер-победительница Голосу країни-11 - DOROFEEVA. По новым правилам, команды тренеров в этом году будут состоять из 10 певцов, а всего на сцену выйдут 60 участников. Кроме того, сезон музыкального проекта впервые получил саундтрек, премьера которого недавно состоялась на всех цифровых площадках.

Где посмотреть Голос країни, читайте здесь.

Голос страны-13
Анонс осеннего сезона на 1+1 Украина - Голос країни-13 / Пресс-служба

Мир наизнанку с Дмитрием Комаровым

Этой осенью зрителей телеканала 1+1 Украина ожидают премьеры от Дмитрия Комарова. Ведущий работает над новым сезоном любимого тревел-проекта Мир наизнанку. В новых выпусках мы увидим Украину - страну сильных людей глазами Дмитрия Комарова. Журналист и телеведущий как всегда держит руку на пульсе самых актуальных событий страны и готовит эксклюзивные материалы в своем авторском стиле. Не пропустите новые подробности на официальных ресурсах телеканала 1+1 Украина.

Мир наизнанку с Дмитрием Комаровым
Анонс осеннего сезона на 1+1 Украина - Мир наизнанку с Дмитрием Комаровым / Пресс-служба

Говорить вся країна

С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале 1+1 Украина - новые выпуски общественно-важного ток-шоу Говорить вся країна, которое имеет целью разобраться в резонансных делах и превратить проблемы в план действий.

Телеведущий Алексей Суханов говорит, что новый сезон проекта покажет на примере реальных истории, как найти выход из любой сложной ситуации.

Уже вскоре телезрители увидят незатейливые истории, в которых героям пришлось столкнуться с несправедливостью, ударами судьбы, криминалом и прочими испытаниями, когда приходится защищать собственные права.

Больше новостей о проекте здесь.

Говорит вся страна с Алексеем Сухановым
Анонс осеннего сезона на 1+1 Украина - Говорить вся країна с Алексеем Сухановым / Пресс-служба

Влюби меня, если сможешь

Телеканал 1+1 Украина начнет сериальный сезон 2 октября с премьеры авантюрного детектива "Влюби меня, если сможешь". Псевдо-колдун организовал бизнес, который пользуется большим спросом. Но все может разрушиться, когда на след выходит профессиональная охотница на псевдо-магов. Теперь надо разработать необычный план, чтобы сохранить бизнес. Кто выиграет в этой игре и выйдет победителем? Узнаете в авантюрном детективе "Влюби меня, если сможешь".

Женский врач. Новая жизнь

Премьера на 1+1 Украина! Уже этой осенью сериал расскажет об акушере-гинекологе Михаиле Гончаре, который был вынужден переехать в Киев из Северодонецка. Больница, где он возглавлял родильное отделение, была разрушена в результате российского обстрела, как и дом Михаила. Он устраивается в столичный Научно-исследовательский центр акушерства и репродуктологии, куда направляют беременных с патологиями и осложнениями со всей Украины. На новой работе ему придется иметь дело со сложными медицинскими случаями, а также решать личные проблемы, связанные со сложностью своей профессии.

Женский врач. Новая жизнь
Анонс осеннего сезона на 1+1 Украина - Женский врач. Новая жизнь / Пресс-служба

Полевой госпиталь

По сюжету медицинской драмы, в живописном городке на границе с Польшей во время полномасшатбного вторжения России в Украину развернул работу полевой госпиталь. Здесь работают вместе украинские врачи, добровольцы и высококвалифицированные специалисты из разных стран, таких как Израиль, Польша и Америка. Они отказались от своей спокойной жизни, чтобы помогать и спасать жизни тех, кто пострадал от военных действий. Каждый день в госпитале - это сложные кейсы и надежда на лучшее.

Полевой госпиталь
Анонс осеннего сезона на 1+1 Украина - Полевой госпиталь / Пресс-служба

Круг обмана

Сериал рассказывает историю жертвы домашнего насилия Лины, которая оказывается за решеткой за убийство собственного мужа. В тюрьме она рожает дочь, которую забирает свекровь, чтобы отомстить. Ребенок чудом остается живым, его усыновляет другая семья. Оказавшись на свободе она должна найти настоящего убийцу чтобы доказать себе, что достойна быть рядом с дочерью, а пока, чувствуя вину, вынуждена выбрать путь обмана, чтобы находиться рядом.

Круг заблуждения
Анонс осеннего сезона на 1+1 Украина - Круг обмана / Пресс-служба

Стальные нервы

Макс - амбициозный менеджер со сложным характером. Влиятельный дедушка Макса считает, что девушка Марта может изменить внука. Он ставит условие: Макс должен жениться на Марте, или потеряет наследство. У Макса есть свой план, как выполнить поставленное условие, но в то же время остаться верным себе.

Мольфар

Когда исчезает граница между реальностью и потусторонним миром, люди обращаются за помощью к мольфару. Он знает все ответы, но только дает подсказки, что приведут к истине. Зрителей ждут совершенно новые, интересные истории о мольфаре, который живет в отдаленном доме, расположенном у озера. К нему приходят люди, которые оказались в трудной ситуации и не смогли самостоятельно найти выход.

Вечера документальных фильмов "Історії України: відновлення правди"

Каждую субботу в 23:15 на 1+1 Украина - вечера документального кино под названием "Історії України: відновлення правди". Украинские зрители смогут увидеть документальные ленты авторства журналистов и творческих команд телеканала 1+1 Украина, которые развенчивают российские исторические мифы о нашем государстве и помогут усвоить уроки прошлого, чтобы не повторять ошибки в будущем.

Мосейчук+

"Мосейчук+" - авторский проект телеведущей Натальи Мосейчук. Зрителей ждут откровенные истории об украинцах - людях, которые влияют на судьбу нашей страны, которые своими поступками двигают страну вперед и определяют ее будущее. Проект можно посмотреть также на YouTube-канале Натальи Мосейчук и платформе Киевстар ТВ. Смотрите два раза в месяц по пятницам в 21: 30.

Мосейчук+
Анонс осеннего сезона на 1+1 Украина - Мосейчук + / Пресс-служба

ЖВЛ

Рубрика "ЖВЛ представляет" с Тимуром Мирошниченко, которая выходит ежедневно в Сніданку з 1+1, расскажет свежие истории из жизни известных украинцев. Полные выпуски проекта смотрите в субботу и воскресенье в 9:30.

ЖВЛ представляет
Анонс осеннего сезона на 1+1 Украина - ЖВЛ представляет / Пресс-служба

Вечерний Квартал

Смейся бедам в глаза: Студия Квартал 95 готовит для зрителей новые выпуски с актуальным юмором. Так, 2 сентября в 19:30 на телеканале 1+1 Украина состоится премьера "Большого Музыкального Квартала". С начала полномасштабной войны актеры Студии Квартал 95 вместе с друзьями-артистами дали уже более 300 концертов для наших защитников и защитниц. Выезжали близко к передовой, выступали в воинских частях, на полигонах, в госпиталях, в деоккупированных городах и селах - чтобы поблагодарить настоящих героев и поддержать всех украинцев.

Вечерний Квартал
Анонс осеннего сезона на 1+1 Украина - Вечерний Квартал / Пресс-служба

Актеры "Вечернего Квартала" и" Женского Квартала " будут высмеивать врага и шутить на актуальные для каждого украинца темы. Смотрите по субботам.

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