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Стали известны имена первых участников шоу Липсинк баттл на телеканале 1+1

17 февраля 2022, 17:55

Такого дуэта зрители совсем не ожидали.

Кто стал участниками второго сезона шоу Липсинк баттл / Пресс-служба

Уже этой весной на телеканале 1+1 выйдет второй сезон шоу звездных пародий Липсинк баттл, в котором известные личности перевоплощаются в звезд мирового шоу-бизнеса под хиты, которые знают и любят все.

Сегодня на телеканале 1+1 вышел долгожданный проморолик, в котором появились первые участники шоу. Так, на главную сцену звездных пародий выйдет Юрий Ткач, но не сам, а вместе с дочерью Лизой. Папа с дочерью сойдутся в баттле вместе с еще одной звездной семьей, но кто это будет – станет известно вскоре.

В ярком промо-ролике Юрий Ткач перевоплотиться в ведущего шоу Потапа, а маленькая Лиза примерила образ Насти Каменских.

"Мне очень нравится работать вместе с папой, ведь это всегда весело. Дома мы часто вместе кого-то пародируем, я представляю, что известная певица. В прошлом году я за кулисами помогала папе перевоплощаться в PSY, а скоро мы выйдем вместе на сцену", - рассказала за кулисами Лиза.

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А Юрий Ткач начал традиционный #lipsyncbattle_challenge в социальных сетях, в котором звезды и подписчики "липсят" своих любимых исполнителей. Актер записал видео под зажигательный трек Macarena и передал эстафету актеру и режиссеру Руслану Ханумаку и Владимиру Дантесу, победившему в шоу в прошлом году. Присоединиться к известным артистам и поучаствовать в #lipsyncbattle_challenge может каждый, опубликовав свою пародию на любимую звезду в социальных сетях с хештегом #lipsyncbattle_challenge и #липсинкбатл_челлендж.

Юрий Ткач с дочерью Лизой в втором сезоне шоу Липсинк баттл / Пресс-служба

"Я очень взволнован снова выйти на сцену Липсинк баттла, ведь буду уже не сам соревноваться за золотой пояс, а вместе с Лизой. С ней на съемках было очень интересно работать, ведь она меня понимает с полуслова, мы фактически с ней, как одно целое. Лиза очень веселый ребенок, воспринимает съемки, как игру. К тому же ей очень нравится Настя Каменских, и она все время кайфовала от образа, кучерей. Дома дочь часто пародирует всех подряд: просто включает телевизор и начинает скакать на диване. Когда я в прошлом году пародировал PSY и Билли Айлиш, она постоянно копировала их вместе со мной, не выходила из образов даже тогда, когда шоу закончилось. Веселый ребенок у веселого отца, так что все должно быть точно не грустно", - поделился Юрий Ткач.

Юрий Ткач с дочерью Лизой в втором сезоне шоу Липсинк баттл / Пресс-служба

Напомним, ведущими шоу стали Потап и Леся Никитюк, которая в прошлом году участвовала в шоу, пародировав Адель, Раису Кириченко и Фредди Меркьюри.

В шоу Липсинк баттл известные личности перевоплощаются в звезд мирового шоу-бизнеса под хиты, которые знают и любят все. Главная задача звезд – максимально убедительно воспроизвести песню, копируя мимику, внешний вид, манеру держаться на сцене оригинального исполнителя хита. Участники проекта разобьются на пары и устроят между собой ожесточенный баттл за звание лучшего пародиста. Также зрителей ожидают сюрпризы и нововведения. Так, некоторые из звезд выйдут на сцену главного шоу пародий не одни, а в паре со своим ребенком. Маленький помощник и сам превратится в яркую личность.

Так, впервые на шоу Липсинк баттл придут приглашенные суперзвезды, которые споют любимые хиты украинцев, а также представят новые треки.

Напомним, в прошлом году за победу в финале шоу соревновались юморист Юрий Ткач, актриса студии Квартал 95 Елена Кравец, телеведущая Леся Никитюк, артист MONATIK, певец DANTES и актриса Дарья Петрожицкая. В суперфинал прошли Юрий Ткач, Леся Никитюк и Владимир Дантес, пародировавшие легендарного Фредди Меркьюри. Своими аплодисментами зрители в зале определили, что лучшим пародистом сезона стал Владимир Дантес. Именно он получил заветный золотой пояс.

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