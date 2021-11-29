Танцы со звездами 2021: кто победил в 8 сезоне шоу?

Кто победил в Танцах со звездами 2021? / instagram.com/tanci1plus1

Сегодня в 21:00 на канале 1+1 состоялась премьера финала 8сезона главного танцевального шоу страны - Танцы со звездами 2021. Кто из трех пар одержал победу, читайте далее.

Первый этап

В первом этапе финала Танцев пары исполнили номера, которые пришлись по вкусу судьям.

Пара Логай-Карелина вышли на паркет с изысканным венским вальсом.

Пара Харлан-Дикусар исполнили полюбившееся судьям зажигательное танго.

Пара Войтенко-Маланчук по желанию судей повторили чувственный вальс.

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Второй этап

Танцы для второго этапа для пар выбирали телезрители. Таким образом пары исполнили:

Логай-Карелина - контемп

Харлан-Дикусар - самба.

Войтенко-Маланчук - контемп.

Третий этап

На паркет третьего этапа финала пары вышли для исполнения фристайла под музыку артистов выбывших из 8 сезона проекта ранее.

По итогам судейского голосования пары получили следующие оценки:

05 Логай-Карелина - 177 баллов

06 Харлан-Дикусар - 171 балл

11 Войтенко-Маланчук - 174 баллов.

По результатам зрительского голосования и судейских оценок первое место в шоу Танцы со звездами в 2021 году заняла пара № 5 - Артур Логай и Анна Карелина.

Артур Логай и Анна Карелина - победители шоу Танцы со звездами в 2021 году / instagram.com/tanci1plus1

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