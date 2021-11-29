Танцы со звездами 2021: кто победил в 8 сезоне шоу?

Грандиозный суперфинал, волшебные выступления и неожиданные результаты - таким запомнится 8 сезон лучшего танцевального шоу страны.
Сегодня в 21:00 на канале 1+1 состоялась премьера финала 8сезона главного танцевального шоу страны - Танцы со звездами 2021. Кто из трех пар одержал победу, читайте далее.
Первый этап
В первом этапе финала Танцев пары исполнили номера, которые пришлись по вкусу судьям.
Пара Логай-Карелина вышли на паркет с изысканным венским вальсом.
Пара Харлан-Дикусар исполнили полюбившееся судьям зажигательное танго.
Пара Войтенко-Маланчук по желанию судей повторили чувственный вальс.
Второй этап
Танцы для второго этапа для пар выбирали телезрители. Таким образом пары исполнили:
- Логай-Карелина - контемп
- Харлан-Дикусар - самба.
- Войтенко-Маланчук - контемп.
Третий этап
На паркет третьего этапа финала пары вышли для исполнения фристайла под музыку артистов выбывших из 8 сезона проекта ранее.
По итогам судейского голосования пары получили следующие оценки:
- 05 Логай-Карелина - 177 баллов
- 06 Харлан-Дикусар - 171 балл
- 11 Войтенко-Маланчук - 174 баллов.
По результатам зрительского голосования и судейских оценок первое место в шоу Танцы со звездами в 2021 году заняла пара № 5 - Артур Логай и Анна Карелина.
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