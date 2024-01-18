Телеканал 1+1 Украина готовит премьеру украинской версии самого известного финского проекта "Song Of My Life"

"Песня моей жизни" - это откровенность, вдохновленная песней", - говорит ведущая нового шоу Екатерина Осадчая.

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Песня моей жизни - новый развлекательный проект от 1+1 Украина / коллаж: Главред, фото: Пресс-служба

Уже в скором времени телеканал 1+1 Украина начнет производство первого сезона украинской адаптации самого популярного развлекательного проекта Финляндии "Song Of My Life", который собирает долю просмотра более чем в 40%. В Украине проект получит название "Песня моей жизни". В прошлом году телезрители уже видели специальный эпизод известного проекта. Тогда украинская команда отправилась в Финляндию, чтобы создать эпизод, посвященный Украине, выпуск транслировался сразу в двух странах.

По правилам проекта, звездные участники и лидеры мнений загадывают песни, которые ассоциируются у них с определенным периодом жизни, а современные украинские артисты исполняют их на сцене. Гости и телезрители будут пытаться отгадать, чья история спрятана под загаданной песней. Звезды расскажут эксклюзивные и трогательные подробности своей жизни, которые никто никогда не слышал до этого момента, поделятся болью, радостью, победами и падениями. А каждый зритель сможет найти поддержку и вспомнить песню, которая стала саундтреком его собственной жизни.

Ведущей "Песни моей жизни" станет основательница проекта "Знайти своїх" и ведущая Голосу країни Екатерина Осадчая.

"В прошлом году, после того как мы сделали один эпизод проекта "Song Of My Life", сразу почувствовали, что это тот формат, который должен быть в Украине. Когда я села в самолет из Финляндии, сразу начала делать список героев, которые бы могли принять в нем участие. Думала, какими бы сенсационными историями они могли поделиться. Я очень рада, что нам удалось воплотить "Песню моей жизни" в Украине, и каждый зритель сможет увидеть в этом формате себя. Вся моя жизнь была связана с сенсациями, интервью и откровениями звезд, поэтому для меня это знакомое поле, но в новом формате. Это откровенность, вдохновленная песней", - говорит Екатерина Осадчая.

Дистрибьютором этого форматного проекта является компания ITV Studios. Производством проекта будет заниматься команда 1+1 media Big Brave Events во главе с продюсером Владимиром Завадюком. Партнер проекта - Film.ua.

"В прошлом году мы производили один эпизод проекта в Финляндии совместно с нашими финскими и украинскими коллегами Yellow Film & TV и FILM.UA Group. Тогда мы сразу влюбились в этот формат и вынашивали идею создания подобного проекта в Украине. Ведь считаем, что музыка в такие темные времена, способна подбадривать людей, давать им надежду, вдохновлять и возвращать к жизни. Музыка обязательно должна звучать во время войны, особенно когда она дополнена вдохновляющими историями, доказывающими, что "завтра" будет. Именно поэтому проект "Песня моей жизни", где звезды будут рассказывать о своих невероятных историях жизни, о которых никто и никогда не слышал - необходим. В этом проекте зрители обязательно увидят участников Голосу країни и современных украинских музыкантов, ведь мы хотим поддерживать украинскую музыку на всех уровнях", - говорит продюсер проекта Владимир Завадюк.

Дату премьеры на телеканале 1+1 Украина зрители узнают в скором времени.

Напомним, в 2022 году в Украине и Финляндия презентовала спешл-эпизод проекта "Song Of My Life", который транслировался в двух странах одновременно. Этот выпуск был посвящен Украине. Его совместно разработали финский продакшн Yellow Film & TV и украинские медиакомпании 1+1 media и FILM.UA Group.Тогда организацией выступлений для украинского эпизода проекта "Песня моей жизни" занималась команда Big Brave Events 1+1 media, режиссерами мероприятия были TRI Directions — Наталья Лысенкова, Наталья Ровенская и Мария Григоращенко. В проекте приняли участие ведущий Тимур Мирошниченко, певица и тренер Голосу країни DOROFEEVA, лидер группы Антитела Тарас Тополя и супруги-спортсмены, которые являются национальной гордостью, — Михаил Романчук и Марина Бех.

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