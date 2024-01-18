УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Шоу

Телеканал 1+1 Украина готовит премьеру украинской версии самого известного финского проекта "Song Of My Life"

Анна Подгорная
18 января 2024, 11:20
"Песня моей жизни" - это откровенность, вдохновленная песней", - говорит ведущая нового шоу Екатерина Осадчая.
Песня моей жизни-новый развлекательный проект от 1 + 1 Украина
Песня моей жизни - новый развлекательный проект от 1+1 Украина / коллаж: Главред, фото: Пресс-служба

Уже в скором времени телеканал 1+1 Украина начнет производство первого сезона украинской адаптации самого популярного развлекательного проекта Финляндии "Song Of My Life", который собирает долю просмотра более чем в 40%. В Украине проект получит название "Песня моей жизни". В прошлом году телезрители уже видели специальный эпизод известного проекта. Тогда украинская команда отправилась в Финляндию, чтобы создать эпизод, посвященный Украине, выпуск транслировался сразу в двух странах.

По правилам проекта, звездные участники и лидеры мнений загадывают песни, которые ассоциируются у них с определенным периодом жизни, а современные украинские артисты исполняют их на сцене. Гости и телезрители будут пытаться отгадать, чья история спрятана под загаданной песней. Звезды расскажут эксклюзивные и трогательные подробности своей жизни, которые никто никогда не слышал до этого момента, поделятся болью, радостью, победами и падениями. А каждый зритель сможет найти поддержку и вспомнить песню, которая стала саундтреком его собственной жизни.

Ведущей "Песни моей жизни" станет основательница проекта "Знайти своїх" и ведущая Голосу країни Екатерина Осадчая.

"В прошлом году, после того как мы сделали один эпизод проекта "Song Of My Life", сразу почувствовали, что это тот формат, который должен быть в Украине. Когда я села в самолет из Финляндии, сразу начала делать список героев, которые бы могли принять в нем участие. Думала, какими бы сенсационными историями они могли поделиться. Я очень рада, что нам удалось воплотить "Песню моей жизни" в Украине, и каждый зритель сможет увидеть в этом формате себя. Вся моя жизнь была связана с сенсациями, интервью и откровениями звезд, поэтому для меня это знакомое поле, но в новом формате. Это откровенность, вдохновленная песней", - говорит Екатерина Осадчая.

Дистрибьютором этого форматного проекта является компания ITV Studios. Производством проекта будет заниматься команда 1+1 media Big Brave Events во главе с продюсером Владимиром Завадюком. Партнер проекта - Film.ua.

"В прошлом году мы производили один эпизод проекта в Финляндии совместно с нашими финскими и украинскими коллегами Yellow Film & TV и FILM.UA Group. Тогда мы сразу влюбились в этот формат и вынашивали идею создания подобного проекта в Украине. Ведь считаем, что музыка в такие темные времена, способна подбадривать людей, давать им надежду, вдохновлять и возвращать к жизни. Музыка обязательно должна звучать во время войны, особенно когда она дополнена вдохновляющими историями, доказывающими, что "завтра" будет. Именно поэтому проект "Песня моей жизни", где звезды будут рассказывать о своих невероятных историях жизни, о которых никто и никогда не слышал - необходим. В этом проекте зрители обязательно увидят участников Голосу країни и современных украинских музыкантов, ведь мы хотим поддерживать украинскую музыку на всех уровнях", - говорит продюсер проекта Владимир Завадюк.

Дату премьеры на телеканале 1+1 Украина зрители узнают в скором времени.

Напомним, в 2022 году в Украине и Финляндия презентовала спешл-эпизод проекта "Song Of My Life", который транслировался в двух странах одновременно. Этот выпуск был посвящен Украине. Его совместно разработали финский продакшн Yellow Film & TV и украинские медиакомпании 1+1 media и FILM.UA Group.Тогда организацией выступлений для украинского эпизода проекта "Песня моей жизни" занималась команда Big Brave Events 1+1 media, режиссерами мероприятия были TRI Directions — Наталья Лысенкова, Наталья Ровенская и Мария Григоращенко. В проекте приняли участие ведущий Тимур Мирошниченко, певица и тренер Голосу країни DOROFEEVA, лидер группы Антитела Тарас Тополя и супруги-спортсмены, которые являются национальной гордостью, — Михаил Романчук и Марина Бех.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
шоу-бизнес Катя Осадчая Телеканал 1+1 новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

ГУР достало до Санкт-Петербурга: дронами атакована нефтебаза - СМИ

ГУР достало до Санкт-Петербурга: дронами атакована нефтебаза - СМИ

11:00 Украина
РФ ударила по Херсону, Чугуеву, Сумам, Днепропетровщине: есть разрушения и пострадавшие

РФ ударила по Херсону, Чугуеву, Сумам, Днепропетровщине: есть разрушения и пострадавшие

10:28 Украина
У Путина "помахали ручкой" своим $300 млрд на Западе: в Reuters узнали детали

У Путина "помахали ручкой" своим $300 млрд на Западе: в Reuters узнали детали

09:49 Мир
Все главные новости

Последние новости

11:50

Загадочная головоломка: нужно найти книгу среди горы канцелярских товаров

11:23

Просто пальчики оближешь: шикарный рецепт салата Клеопатра, который разметают в 1 мигВидео

11:21

Что будет если съесть хлеб с плесенью: не допускайте ошибок

11:20

Телеканал 1+1 Украина готовит премьеру украинской версии самого известного финского проекта "Song Of My Life"Видео

11:14

Как делают искусственный снег: мало кто об этом догадывается

Была бумажная, станет облачной: о рисках и преимуществах закона о "цифровизации" армииБыла бумажная, станет облачной: о рисках и преимуществах закона о "цифровизации" армии
11:03

Сколько Украина спокойно проживет без помощи Запада: в Раде сделали прогноз

11:00

ГУР достало до Санкт-Петербурга: дронами атакована нефтебаза - СМИ

10:41

Церковный праздник 19 января: почему в этот день нельзя одевать черное

10:32

"Это было вымогательство": Шварценеггера задержали в аэропорту Мюнхена

Реклама
10:28

РФ ударила по Херсону, Чугуеву, Сумам, Днепропетровщине: есть разрушения и пострадавшиеВидео

09:49

У Путина "помахали ручкой" своим $300 млрд на Западе: в Reuters узнали детали

09:22

РФ атаковала Украину дронами: сколько "Шахедов" удалось сбить

09:06

Войска РФ атакуют по всему фронту: в Генштабе назвали главные направления ударов

09:00

Днепр замерз, на левобережье Херсонщины - осложнения: в ISW раскрыли детали

08:59

Гороскоп на завтра 19 января 2024: Рыбы держитесь крепче за кошелек, Львы решат проблемы

08:30

Россия накапливает войска и будет наступать, ключевыми для неё будут четыре города – генерал МаломужЭксклюзив

08:23

Китайский гороскоп на 19 января 2024: Обезьяна - ловите возможность, Собака - отстаивайте себя

08:11

"Каждая нация сама решает": у Байдена предупредили об опасности срыва помощи Украине

08:10

Сложность мира на примере Ирана и Пакистанамнение

07:57

Когда в США рассмотрят вопрос о финансировании Украины на $60 млрд: названы сроки

Реклама
07:31

Во Франции пообещали произвести 78 САУ Caesar для Украины

06:54

Ночью под Москвой прогремели взрывы: оккупанты заявили об атаке дроновВидео

06:10

О будущей экономической модели президента Трампа или о "трапмономике"мнение

05:24

Опасный юбилей: почему запрещено праздновать 40 лет

04:20

Угроза наступления РФ на трех направлениях: генерал ГУР раскрыл планы врага

03:45

"Соблазнительный промежуток времени": дипломат сказал, когда РФ может напасть на страну НАТО

02:41

Тайна гардероба: лишь гении найдут пять платьев в головоломке за 30 секунд

02:02

Слава Каминская показала мужа на романтичном фото и раскрыла его имя

01:32

Будьте готовы ко всему: что должно быть в домашней аптечкеВидео

00:40

"Зрады" нет: в голосовании Бундестага по Taurus Украине ситуация немного проще - депутат

17 января, среда
23:59

Запад изменил риторику: для победы Украина должна перенести войну на территорию РФ

23:37

Яркий образ в стиле "Світського життя": Осадчая показала редкое детское фото

23:16

"Нам нужна инициатива": Зеленский на Ставке высказался о ситуации на фронте

23:16

Зеленский отреагировал на скандал со слежкой за журналистами Bihus.info

23:08

"Результативность нулевая": Гуменюк оценила ситуации в Крынках на Херсонщине

22:53

Украинцы смогут получить более 10 тысяч помощи: кто имеет право на выплаты

22:25

В Украине ли F-16: лучший пилот США дал однозначный ответ и предупредил Россию

21:54

Совет Украина-НАТО на уровне главнокомандующих состоялся без Залужного

21:23

Что делать, если болит нога: рабочие способы облегчить боль от спортсменов

21:08

"Планы к Новому году провалились": россияне получили новое задание до выборов в РФ

Реклама
20:55

Фагот жестко высказался про звезд, которые "переобулись": "Здесь без нюансов"

20:51

Мишина травмировалась на отдыхе и показала раны

20:29

Украинской группе в Словении россияне сорвали благотворительный концерт

20:25

Передача Taurus в тупике: Бундестаг провалил голосование, вспыхнул скандал

20:11

Путин будет воевать, пока не умрет: Кулеба высказался о переговорах с Россией

20:00

Нужно за 8 секунд найти веревку, привязанную к собаке: загадка на сообразительность

19:56

Конгресс утвердит новый пакет помощи Украине: Столтенберг спрогнозировал сроки

19:47

3 важных запрета на 18 января: что нужно сделать, чтобы защититься от негатива

19:39

Думали, что нет в живых: пара пограничников воссоединилась после "ада" в РФ

19:19

Всю страну накрывает шторм: украинцев предупредили об очень серьезной опасности

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Мода и красота
Мода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Лайфхаки
Комнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаСтирка
Персоны
Владимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять