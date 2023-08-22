Традиционная гуцульская свадьба и "красная кнопка": премьера "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим"

В День Независимости на 1+1 Украина покажут выпуски любимого тревел-шоу, отснятые до 24 февраля 2022 года.

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Новый сезон проекта "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" / коллаж: Главред, фото: Пресс-служба

24 августа в 11:00, в День Независимости, на 1+1 Украина состоится долгожданная премьера третьего сезона проекта "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим", снятого еще до 24 февраля 2022 года. Телезрители увидят сразу девять новых выпусков о туристических местах Украины, которыми их сняла съемочная группа еще в 2021 году.

"Как и всегда, главные герои программы - простые украинцы. Искренние, очень гостеприимные и смелые люди, о которых сегодня знает весь мир. После победы мы обязательно отстроим все то, что было разрушено и сделаем наши туристические маршруты еще лучше. Такими, что туристы со всего мира будут мечтать приехать на отдых именно в Украину", - рассказал Дмитрий Комаров накануне премьеры своего авторского проекта.

В новых выпусках журналист и телеведущий Дмитрий Комаров в своем авторском стиле расскажет о туристических богатствах Полесья, Карпат, Днепропетровщины, Херсонщины, Киевщины и других регионов нашей страны. Ему удалось найти и по-другому взглянуть на те особые места и маршруты, которые отличают этот регион от других. Именно такие особенности и делают нашу страну уникальной и разнообразной.

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В Карпатах это гуцульские традиции. Во время съемок Дмитрий Комаров побывал на яркой деревенской свадьбе по традициям прадедов, которые не менялись уже сотни лет.

На Полесье - это удивительная и нетронутая природа, которую можно сравнить разве с непроходимыми джунглями Амазонки. Часть этого региона местные называют "затерянным миром" и "краем тысячи рек и непроходимых болот" - настолько сложно туда добраться. На Полесье Дмитрий Комаров отправился в экстремальную экспедицию по наиболее труднодоступным локациям Украины, которые он в своем особом стиле покажет в новых выпусках.

Новый сезон проекта "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" / коллаж: Главред, фото: Пресс-служба

Богатство востока Украины - это полезные ископаемые. В репортаже из города Кривой Рог Дмитрий Комаров покажет, как добывают железную руду, по объемам залежей которой Украина является мировым лидером.

Кроме того, еще до полномасштабного вторжения телеведущий подготовил особый репортаж – о ядерном оружии, которое досталось Украине после распада Советского Союза. До 1994 года в нашем государстве был такой запас боеголовок, который, возможно, мог бы изменить ход истории. Как и где они хранились, где именно в Украине была "красная кнопка", которая могла уничтожить полмира? Подробности, которые теперь получили новое значение, зрители увидят в одном из премьерных выпусков.

Новый сезон проекта "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" / коллаж: Главред, фото: Пресс-служба

Смотрите премьеру третьего сезона проекта "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" 24 августа на 1+1 Украина в 11:00.