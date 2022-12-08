"Ты не один": DOROFEEVA споет Щедрик в необычном дуэте и расскажет об особенном Рождестве

1+1 раскрыли первых звездных гостей праздничного проекта, посвященного настоящему украинскому Рождеству.

Ты не один - на рождественском шоу от 1+1 споют Надя Дорофеева и Лилу45 / Пресс-служба

В это Рождество, 25 декабря, на каналах группы 1+1 media телезрители увидят большой рождественский проект под названием "Ты не один", над которым работает команда телеканала 1+1 Big Brave Events вместе с фестивалем Atlas. В музыкальном рождественском проекте выступления звезд будут совмещены с теплыми разговорами с героями нового времени - волонтерами, представителями культурного и волонтерского фронтов. В такое непростое для страны время участники проекта объединились, чтобы создать атмосферу семейного уюта и поддержать каждого украинца.

На праздничном вечере телезрителей ожидает большое количество сюрпризов и ярких музыкальных коллабораций. Так, на сцену выйдет тренер главного вокального проекта Голос країни Надя Дорофеева в дуэте с молодой певицей Лилу45. Ее песня под названием "Восемь" завирусилась в соц.сетях и за короткое время стала настоящим хитом. Звезды споют главную украинскую щедривку, известную на весь мир - "Щедрик", которой в день съемки проекта "Ты не один" исполнилось 100-лет.

"Очень символично, что съемка рождественского концерта происходит в день 100-летия песни "Щедрик". Утром вся лента заполнена видеороликами, в которых люди со всех уголков мира поют ее, и это очень трогательно. Я чувствую большую ответственность, потому что именно мне и Лилу45 выпала честь петь эту легендарную щедривку. Это не просто песня, это невероятная гордость. Когда ты слышишь ее и поешь, то чувствуешь невероятную нежность, силу и эмоциональность", - рассказала певица.

Ты не один - на рождественском шоу от 1+1 споют Надя Дорофеева и Лилу45 / Пресс-служба

DOROFEEVA также поделилась историей знакомства с Лилу45 и рассказала, при чем здесь проект Голос країни.

"Я наблюдаю за Лилу45 еще с того момента, когда она пришла на Голос країни-12, чтобы поддержать одну из участниц. Могу с уверенностью сказать, что наша коллаборация зародилась именно благодаря Голосу країни, ведь там тренеры имеют возможность услышать новые голоса, которые вот-вот зазвучат на всю страну. Это тот проект, который поддерживает как молодых артистов, так и опытных. Тогда мы пообщались с Лилу, и я ей сказала, что мне нравится ее невероятный тембр. Ее нельзя спутать ни с кем из звезд. Недавно я пригласила Лилу открывать мой сольный концерт, потому что мне очень важно помогать молодым звездам и открывать что-то новое для своей аудитории", - говорит Дорофеева.

Также певица поделилась историей, как впервые открыла для себя настоящее аутентичное украинское Рождество. В девять лет Надя попала на празднование Рождества в Черкасской области, эта поездка изменила мнение певицы об этом празднике навсегда.

"Когда мне было лет девять, мы с отчимом поехали встречать Рождество в село Веселый Кут - это Черкасская область. Тогда я узнала, что означает этот праздник по-настоящему, со всеми его неповторимыми традициями. Нас так тепло встретили, что сквозь годы я до сих пор помню этот день. Где-то в 12 часов мы уже сели за праздничный стол, потом шли к соседям, колядовали, а те нас угощали, и так по кругу. Мы прошли все село, дарили подарки друг другу, обнимались, шутили. Мечтаю снова хоть на день оказаться в такой атмосфере настоящего праздника", - говорит Дорофеева.

Ты не один - на рождественском шоу от 1+1 споют Надя Дорофеева и Лилу45 / Пресс-служба

Поделилась своими рождественскими традициями и певица Лилу45.

"Когда я была маленькая, моя мама работала швеей, поэтому каждый год на зимние праздники она готовила к столу какие-то скатерти и украшения. Это всегда был ее любимый праздник, поэтому в моем сердце сохранились только самые теплые воспоминания о Рождестве и Новом годе. Мы обязательно готовили тушеную капусту, а моим любимым рождественским блюдом всегда были вареники. Мечтаю, чтобы в следующем году у украинцев все было хорошо, чтобы мы наконец все пережили эту страшную зиму, одержали победу и будущее приносило нам только радостные моменты", - говорит артистка.

Напомним, проект "Ты не один" будет иметь благотворительную составляющую - каждый неравнодушный сможет создать рождественское настроение и отправить подарок маленьким подопечным благотворительного проекта СОС "Дитячі містечка", который занимается семьями и детьми-сиротами. К слову, сами артисты также не оставят украинских детей без подарков, и кому-то выпадет уникальная возможность получить рождественский сюрприз от участников проекта.

Над созданием проекта работает команда 1+1 Big Brave Events вместе с фестивалем ATLAS.

Не пропустите рождественский проект "Ты не один" 25 декабря на каналах группы 1+1 media.