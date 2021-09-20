К чему снится дорога: толкование известных сонников

Дорога сонник / ua.depositphotos.com/

Что могут предвещать сны в которых доводится идти по дороге, и о чем они могут сигнализировать, разбирался Главред.

О том, что может увеличить вероятность смертности во время сна, читайте в нашем материале: Увеличивает риск внезапной смерти: врачи указали на признак во сне.

К чему снится дорога – сонник Ванги

Увидеть во сне прямую и широкую дорогу – сигнал того, что вы на правильном пути. Он будет нелегким, но, в конце концов, вы обретете желаемое: хорошую работу, здоровье и крепкую семью.

Пустынная дорога во сне – признак того, что вы ощущаете себя одинокими. Вам может показаться, что вас не любят и не понимают, однако эти тревоги беспочвенны. Отбросьте переживания и займитесь делом, которое приносит удовольствие и жизнь наладится.

Узкая дорога – вас ожидает нелегкий путь в конце которого слава, признание и финансовое благополучие.

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Если снится кривая дорога - самое время обратить внимание на ваши помыслы. Такая тропинка может указывать на то, что в данный момент вы сбились в правильного жизненного пути и находитесь в волоске от непоправимой беды. Шанс все исправить еще не потерян.

Увидеть во сне дорогу – сонник Нострадамуса

Прокладывать во сне дорогу, согласно соннику Нострадамуса, предвещает великие открытия, которые принесут вам уважение и почет.

Дорога с булыжниками – может стать сигналом плохих деяний, которые аукнутся в будущем. Вы будете раскаиваться в содеянном.

Три параллельные дороги – могут быть предупреждением об автомобильной аварии, которая произойдет по вашей вине.

Идти по пыльной дороге – возможно в вашей жизни появится человек, который окажет на вас дурное влияние.

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Дорога во сне – сонник Миллера

Дорога с деревьями и цветами – неожиданная удача.

На дороге вы с друзьями – к счастливому браку и крепкой семье.

Сбиться с дороги – к убыткам.

Незнакомая каменистая дорога – новые дела.

Что означает дорога во сне – сонник Фрейда

Психиатр считал дорогу символом всевозможных страхов и фобий. В первую очередь, человек, которому снится дорога, подвержен страху смерти. Развилка дороги – трудности с выбором партнера. Перекресток Фрейд трактует как перемены, которые не всегда могут оказаться к лучшему.

К чему снится дорога – сонник Цветкова