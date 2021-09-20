УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Сонник

К чему снится дорога: толкование известных сонников

20 сентября 2021, 17:55

Дорога во сне может предвещать аварию

Дорога сонник
Дорога сонник / ua.depositphotos.com/

Что могут предвещать сны в которых доводится идти по дороге, и о чем они могут сигнализировать, разбирался Главред.

О том, что может увеличить вероятность смертности во время сна, читайте в нашем материале: Увеличивает риск внезапной смерти: врачи указали на признак во сне.

К чему снится дорога – сонник Ванги

Увидеть во сне прямую и широкую дорогу – сигнал того, что вы на правильном пути. Он будет нелегким, но, в конце концов, вы обретете желаемое: хорошую работу, здоровье и крепкую семью.

Пустынная дорога во сне – признак того, что вы ощущаете себя одинокими. Вам может показаться, что вас не любят и не понимают, однако эти тревоги беспочвенны. Отбросьте переживания и займитесь делом, которое приносит удовольствие и жизнь наладится.

Узкая дорога – вас ожидает нелегкий путь в конце которого слава, признание и финансовое благополучие.

Реклама

Если снится кривая дорога - самое время обратить внимание на ваши помыслы. Такая тропинка может указывать на то, что в данный момент вы сбились в правильного жизненного пути и находитесь в волоске от непоправимой беды. Шанс все исправить еще не потерян.

Увидеть во сне дорогу – сонник Нострадамуса

Прокладывать во сне дорогу, согласно соннику Нострадамуса, предвещает великие открытия, которые принесут вам уважение и почет.

Дорога с булыжниками – может стать сигналом плохих деяний, которые аукнутся в будущем. Вы будете раскаиваться в содеянном.

Три параллельные дороги – могут быть предупреждением об автомобильной аварии, которая произойдет по вашей вине.

Идти по пыльной дороге – возможно в вашей жизни появится человек, который окажет на вас дурное влияние.

Читайте такжеК чему снится паук: толкование известных сонников

Дорога во сне – сонник Миллера

  • Дорога с деревьями и цветами – неожиданная удача.
  • На дороге вы с друзьями – к счастливому браку и крепкой семье.
  • Сбиться с дороги – к убыткам.
  • Незнакомая каменистая дорога – новые дела.

Что означает дорога во сне – сонник Фрейда

Психиатр считал дорогу символом всевозможных страхов и фобий. В первую очередь, человек, которому снится дорога, подвержен страху смерти. Развилка дороги – трудности с выбором партнера. Перекресток Фрейд трактует как перемены, которые не всегда могут оказаться к лучшему.

К чему снится дорога – сонник Цветкова

  • Узкая дорога – к соблазнам, которым трудно противостоять.
  • Новая дорога – перемены в делах, кризис.
  • Кривая – к убыткам.
  • Идти по дороге – к трудной работе, к печали.
  • Широкая, прямая тропа – к успеху в будущем.
  • Песчаная дорога, с травой – в семейному счастью.
viber
Сонник сонник Миллера
Сейчас вы просматриваете новость «К чему снится дорога: толкование известных сонников». Другие толкования снов читайте в разделе « Сонник». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Украина превращается в Грецию: синоптик назвал сроки необратимого феноменаУкраина превращается в Грецию: синоптик назвал сроки необратимого феномена В моду на осень 2021 пришла безумно привлекательная короткая стрижка гранж-боб в стиле 90-хВ моду на осень 2021 пришла безумно привлекательная короткая стрижка гранж-боб в стиле 90-х В Украине похолодает до +4: синоптики назвали датуВ Украине похолодает до +4: синоптики назвали дату Календарь магнитных бурь на июль 2021: когда ударит по голове сильнее всегоКалендарь магнитных бурь на июль 2021: когда ударит по голове сильнее всего День рождения FOXTROT.UA: что подготовил интернет-магазин в честь праздникаДень рождения FOXTROT.UA: что подготовил интернет-магазин в честь праздника

Последние новости

17:59

В Украине случилось землетрясение: какой регион пострадал

17:57

Овощи, крупы и сахар: в Украине подешевели некоторые продукты Видео

17:55

К чему снится дорога: толкование известных сонников

17:48

Гороскоп на октябрь 2021: роман на стороне, успех во всем или происки недругов Видео

17:42

Тела брата и сестры нашли в сундуке: в деле об исчезновении детей появился новый поворот Фото Видео

Реклама
17:28

В моду на осень 2021 вошли лаконичные и немного романтичные брючные костюмы в стиле 70-х Фото Видео

17:18

Забирал деньги и не выпускал из квартиры: в Киеве внук целый год терроризировал бабушку

17:13

Нелегальный рынок сигарет в Украине бьет рекорды: 16% табачного рынка в тени

17:00

Симптомы рака кишечника: признак, который проявляется во время тренировки Видео

16:58

Самый вкусный пирог благополучия на осеннее равноденствие: простой рецепт за 20 минут Видео

16:56

"Крым – это Украина": в ЕС категорически не признали выборы в российскую Госдуму

16:34

"Меня начинает трясти": Анна Тринчер в видео показала, как переживает паническую атаку Видео

16:14

Загадочная смерть в Киеве: тело мужчины нашли возле подъезда многоэтажки

16:08

"Мальчики подглядывают и фотографируют": на Львовщине в школах массово не хватает дверей в туалетах Видео

16:00

Гороскоп на 21 сентября для всех знаков Зодиака: проблемы в семье и неожиданные денежные поступления Видео

15:53

Приметы на Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября: что нельзя делать Видео

15:52

Цены на руду обвалились, металлурги и горняки больше не смогут накапливать для будущих инвестиций

15:49

Слабоумие: ученые узнали удивительный метод, который может помочь сформировать новые воспоминания Видео

15:29

"Береги свой жезл": Волочкова публично схватила Джигурду за пах Видео

15:28

В Киеве водитель скутера спас котенка, который ползал на оживленной трассе: доброе видео

Реклама
15:18

Как строили саркофаг над ЧАЭС: в Метинвесте рассказали о сложностях

15:14

Стрельба в Перми: устроивший бойню в вузе студент умер в реанимации – СМИ Видео

14:53

Грандиозная премьера маскарада: в костюме мишки был Поплавский, а в образе попугая - Попов Видео

14:40

Пенальти для "Динамо" на 97-ей минуте случился "по вине" ВАР и справедливого судейства, - эксперт

14:27

О чем говорят эти пристрастия в еде: названы три привычки Видео

14:20

В Украине собираются ввести "желтую" зону карантина с 22 сентября – Шмыгаль Видео

14:06

Любовный гороскоп на неделю 20-26 сентября: обман, успех в любви, удачный день для свадьбы Видео

13:52

Прострелены ноги и туловище: появились подробности о студенте, устроившем бойню в Перми Видео

13:40

В ВСУ заявили, что Россия в любой момент может перейти к боевым действиям на юге Украины Видео

13:33

Кабмин продлил карантин в Украине до Нового года Видео

13:12

Евгения Власова в мини-платье произвела фурор на "Танцах со звездами" и рассказала правду о болезни Видео

13:00

Насколько опасно спать с берушами каждую ночь: ученые дали ответ Видео

12:55

Суккот 2021: значение праздника, традиции и запреты дня, поздравления

12:42

Засыплет мокрым снегом, ударят заморозки: украинцам пообещали дубак и назвали сроки Видео

12:36

Третий прямой эфир шоу "Танці з зірками": зрителей поразил номер памяти Григория Чапкиса и откровенные рассказы звезд Видео

12:31

Лунный календарь стрижек и процедур красоты на неделю 20-26 сентября: самые удачные дни

12:25

Природное чудо или проблема: в Днепре посреди реки внезапно появился новый островок Видео

12:21

Платить за газ в 1,5-2 раза больше: эксперты предупредили украинцев об опасности

12:06

"Ход конем": под Полтавой собаки и лошадь ворвались на футбольное поле во время матча Украина – Италия Фото Видео

11:58

В ОП рассказали, кого из жителей ОРДЛО накажут за участие в выборах в Госдуму Видео

Реклама
11:55

Лунный календарь на октябрь 2021: подсказки интуиции, испытания судьбы или успех в творчестве

11:54

На трассе Днепр-Решетиловка началась "Большая стройка" уникальной эстакады

11:16

Под Киевом пьяный на авто уходил от погони и выстрелил целую обойму в полицейских Видео

11:09

Стрельба в Перми: число жертв возросло, появилось фото убийцы Видео

10:27

Тина Кароль показала редкие фото с мамой

10:20

Стрельба в университете в Перми: СМИ сообщили о судьбе нападавшего Видео

10:18

Похудение: названы четыре жирных продукта, которые стоит употреблять, и два, которых следует избегать Видео

10:03

Люди спасаясь, выпрыгивают из окон: в РФ открыли стрельбу в университете, есть погибшие и раненые Видео

09:55

В Киеве неуправляемое авто убило 22-летнюю девушку на остановке Видео

09:47

Украина шагнула в "красную зону" по динамике COVID-госпитализаций — Минздрав Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять