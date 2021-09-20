К чему снится дорога: толкование известных сонников

Дорога во сне может предвещать аварию
Что могут предвещать сны в которых доводится идти по дороге, и о чем они могут сигнализировать, разбирался Главред.
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К чему снится дорога – сонник Ванги
Увидеть во сне прямую и широкую дорогу – сигнал того, что вы на правильном пути. Он будет нелегким, но, в конце концов, вы обретете желаемое: хорошую работу, здоровье и крепкую семью.
Пустынная дорога во сне – признак того, что вы ощущаете себя одинокими. Вам может показаться, что вас не любят и не понимают, однако эти тревоги беспочвенны. Отбросьте переживания и займитесь делом, которое приносит удовольствие и жизнь наладится.
Узкая дорога – вас ожидает нелегкий путь в конце которого слава, признание и финансовое благополучие.
Если снится кривая дорога - самое время обратить внимание на ваши помыслы. Такая тропинка может указывать на то, что в данный момент вы сбились в правильного жизненного пути и находитесь в волоске от непоправимой беды. Шанс все исправить еще не потерян.
Увидеть во сне дорогу – сонник Нострадамуса
Прокладывать во сне дорогу, согласно соннику Нострадамуса, предвещает великие открытия, которые принесут вам уважение и почет.
Дорога с булыжниками – может стать сигналом плохих деяний, которые аукнутся в будущем. Вы будете раскаиваться в содеянном.
Три параллельные дороги – могут быть предупреждением об автомобильной аварии, которая произойдет по вашей вине.
Идти по пыльной дороге – возможно в вашей жизни появится человек, который окажет на вас дурное влияние.
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Дорога во сне – сонник Миллера
- Дорога с деревьями и цветами – неожиданная удача.
- На дороге вы с друзьями – к счастливому браку и крепкой семье.
- Сбиться с дороги – к убыткам.
- Незнакомая каменистая дорога – новые дела.
Что означает дорога во сне – сонник Фрейда
Психиатр считал дорогу символом всевозможных страхов и фобий. В первую очередь, человек, которому снится дорога, подвержен страху смерти. Развилка дороги – трудности с выбором партнера. Перекресток Фрейд трактует как перемены, которые не всегда могут оказаться к лучшему.
К чему снится дорога – сонник Цветкова
- Узкая дорога – к соблазнам, которым трудно противостоять.
- Новая дорога – перемены в делах, кризис.
- Кривая – к убыткам.
- Идти по дороге – к трудной работе, к печали.
- Широкая, прямая тропа – к успеху в будущем.
- Песчаная дорога, с травой – в семейному счастью.