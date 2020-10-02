К чему снится дождь: толкование сновидения

Этот знакомый каждому сюжет может многое рассказать о здоровье сновидца, состоянии его личной жизни и успехах в делах. / Фото pixabay.com

Сны о дожде - очень распространены и они имеют несколько значений. Толкования увиденного во сне образа дождя сильно различаются в разных сонниках. Этот знакомый каждому сюжет может многое рассказать о здоровье сновидца, состоянии его личной жизни и успехах в делах. Сны о дожде часто видят люди, осознающие необходимость перемен, находящиеся в состоянии поиска и духовного роста.

Если вы наблюдали за дождем за окном, это благоприятный знак, обещающий успех и избавление от текущих проблем. Если над вами облака, сон отражает стрессовую ситуацию, в которой вы жили последние несколько дней. Вновь открывшиеся перспективы не кажутся вам такими позитивными, и, возможно, вы правы. Сонники советуют еще раз хорошенько все обдумать.

Если больной видит сон о громе, молнии и дожде, это положительный знак того, что ему скоро станет лучше. Сновидения о дожде и солнце - предсказание наступления удачного периода. Но вы все равно должны помнить, что извлекли уроки из неблагоприятных времен, чтобы не повторять ошибок прошлого. Если во сне всю ночь шел дождь и дождь казался слишком долгим и скучным, это намек на то, что ваша жизнь может быть очень однообразной и, возможно, сейчас самое время внести немного разнообразия.

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Интроверты часто видят сны о дожде, это отражение стены, которую они ставят между собой и остальным словом. Ночной и дневной дождь удваивает смысл сна - вы добьетесь успеха во всех начинаниях; Удача приходит с вами на работе, в романтических отношениях и дома. Если ночь была не только дождливой, но и ветреной, сон указывает на то, что внезапный успех может вас сильно взволновать.

Одна из интерпретаций гласит, что промокание под дождем - это отражение вашей беспомощности. Опасность может исходить от красноречивых людей, которые могут показаться очень надежными. Если женщина промокла под дождем, сон предсказывает перемены в романтической жизни и материальном положении. Она сможет найти нового богатого поклонника, и это обязательно станет поводом для пересудов. Сон, в котором вам пришлось гулять под дождем, может иметь совершенно противоположное толкование: разливы воды обернутся выздоровлением для больного, новым знакомством для одинокого, освобождением для заключенного.

Если во сне пришлось стоять под дождем, следует обратить внимание на состояние воды. Если все было ясно и чисто, вас ждет встреча с приятными людьми. Мутные и грязные капли дождя предупреждают об общении с неглубокими сплетниками, которые будут вам неприятны. Если вам во сне доставляет истинное удовольствие гулять под дождем, это изображение - знак того, что вы очень любите вечеринки и вы не упустите возможность в ближайшее время их посетить. Сон о теплом приятном дожде просто дает вам возможность радоваться жизни, в вашей жизни сейчас не будет больших событий, но вы будете в гармонии с собой, своими мыслями и окружающими людьми.

Прятаться от дождя - знак того, что вы разумный человек и предпочитаете избегать лишних проблем. Вы знаете, как обращаться с людьми, и они знают, что именно к вам они могут обратиться за помощью.

Если вам пришлось бежать под дождем и промокнуть, что было для вас очень неудобно, сонники показывают, что закрывать глаза на некоторые факты - не лучшая тактика и может иметь весьма негативные последствия. Для тех, кто любит бегать под дождем в реальной жизни, мечта отражает их талант решать проблемы с минимальными усилиями.

Некоторые сонники считают дождь знаком получения прибыли, долгожданной встречи с кем-то, исполнения вашего давнего желания. Сильный дождь - знак грядущих перемен. Будут ли они хорошими или плохими, зависит от того, как вы справитесь с наступающими обстоятельствами; в любом случае вы не сможете сохранить все как есть.

Современный сонник связывает дождь со слезами и поэтому предсказывает сновидцу слезы из-за того, что его надежды и желания не сбываются.

Сонник Миллера

Миллер считает дождь очень благоприятным знаком для влюбленных: вне зависимости от того, промокли вы или наблюдали за дождем из безопасного места, в романтике вам повезет. Если вам приснился дождь вместе с градом, лучше отложите свои бизнес-планы. Град символизирует препятствия. Метеоритный дождь может принести в вашу жизнь ряд проблем и препятствий.

Сонник Цветкова

Данный сонник трактует дождь как символ впустую потраченного времени. Ливень трактует как большая неудача, а слабые осадки к оправданиям в неприятной ситуации.

Сонник Нострадамуса

Нострадамус также считал дождь символом беды. И чем сильнее ливень, тем больше несчастий впереди. Если же во сне вам удалось спрятаться от дождя, то наяву вас ждет ситуация, в которой вы избежите проблем. Тяжелой болезни наяву избежит тот, кому довелось во сне чувствовать дождевые капли на своем теле.

Сонник Фрейда

Дождь во сне по Фрейду - символ зарождения новой жизни. Ученый полагал, что такое сновидение может говорить о скором пополнении в семье. Если мужчине приснилось, что он полностью промок под дождем, это отражает чрезмерное увлечение самоудовлетворением. Промокнуть под летним дождем означает полное удовлетворение своей сексуальной жизнью.

Сонник Ванги

По Ванге, сон о дожде - знак очищения от грехов. Вы почувствуете свободу и легкость на душе. Также сон может означать, что у вас имеется особый дар, который вскоре поможет многим людям справиться с серьезными болезнями.

Радуга во сне - к отличным новостям. Сон, в котором дождь сопровождается громом и молниями, говорит о том, что вам удастся легко выйти из конфликтной ситуации (это может касаться как работы, так и личных отношений) и сохранить дружеские отношения с человеком.