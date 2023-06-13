К чему снится кровь: толкование известных сонников

Увиденная во сне кровь может свидетельствовать о разных событиях. Всё зависит от других деталей сна.

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К чему снится кровь / фото: pexels

Общее толкование увиденной во сне крови свидетельствует о разном: кровь близкого - раздор с близкими людьми, ваша кровь - кратковременные мучения от одиночества и тоски. Если вы кого-то поранили во сне - нужно быть осторожным в принятии решений и при этом инициативным.

К чему снится кровь - сонник Миллера

Миллер объяснял толкование крови в зависимости от обстоятельств:

льется и вашей раны - грядущие проблемы и недомогание

окровавленная одежда - тайные враги помешают вашей карьере

пятна крови на руках - невезение, неудача, надо избегать переутомления

Что означает если во сне видеть кровь - сонник Ванги

Ванга также различала обстоятельства, в которых спящий увидел кровь, например:

видео дня

пятно крови на вашей одежд - вашей репутации нанесут угрозу

рана с кровью - тоска по умершему

вражеская кровь - не стоит вмешивать в дела близких, закончится плохо

Если приснилась кровь - сонник Фрейда

Фрейд утверждал, что кровь снится к новым отношениям, также к новому знакомству с потенциальным партнером. А вот если вы увидели пятна на одежде, то эта связь не будет прочной, скорее мимолетной.

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