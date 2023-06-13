К чему снится кровь: толкование известных сонников

Увиденная во сне кровь может свидетельствовать о разных событиях. Всё зависит от других деталей сна.
Общее толкование увиденной во сне крови свидетельствует о разном: кровь близкого - раздор с близкими людьми, ваша кровь - кратковременные мучения от одиночества и тоски. Если вы кого-то поранили во сне - нужно быть осторожным в принятии решений и при этом инициативным.
К чему снится кровь - сонник Миллера
Миллер объяснял толкование крови в зависимости от обстоятельств:
- льется и вашей раны - грядущие проблемы и недомогание
- окровавленная одежда - тайные враги помешают вашей карьере
- пятна крови на руках - невезение, неудача, надо избегать переутомления
Что означает если во сне видеть кровь - сонник Ванги
Ванга также различала обстоятельства, в которых спящий увидел кровь, например:
видео дня
- пятно крови на вашей одежд - вашей репутации нанесут угрозу
- рана с кровью - тоска по умершему
- вражеская кровь - не стоит вмешивать в дела близких, закончится плохо
Если приснилась кровь - сонник Фрейда
Фрейд утверждал, что кровь снится к новым отношениям, также к новому знакомству с потенциальным партнером. А вот если вы увидели пятна на одежде, то эта связь не будет прочной, скорее мимолетной.
Также вам может быть интересно: