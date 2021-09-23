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К чему снится море: толкование известных сонников

23 сентября 2021, 14:05

Сон о море может предвещать интриги и сплетни

К чему снится море
К чему снится море / ua.depositphotos.com/

Сны с морем могут стать как предвестником благих событий, так и сигнализировать о разнообразных изменениях в жизни. Что могут означать сны о море и как их правильно истолковать, разбирался Главред.

О том, какой известный фрукт может нормализировать сон, читайте в нашем материале: Как заснуть: красный фрукт, который помогает "поддерживать сон".

К чему снится чистое море

  • Спокойное море – к беззаботной жизни.
  • Купаться в чистом море – начать жизнь с чистого листа.
  • Смотреть на воду – определиться с жизненным направлением.

Грязное море сонник

  • Пить грязную воду – к болезни.
  • Мутная вода приснилась женщине – к сплетням и пересудам. Мужчинам – к интригам коллег.
  • Увидеть, как чистая вода превращается в мутную – к неприятностям. Наоборот – к хорошим переменам.

Сон о море – сонник Миллера

Видеть размеренный, спокойный шум моря – предвещает томительную жизнь, в которой не будет любви и дружбы.

Сон о море – свидетельство тщетных ожиданий. Вы склонны поддаваться плотским утехам, но желаете душевной привязанности.

Скользить над морской гладью со своими возлюбленным – к воплощению желаний и супружеской верности.

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Увидеть во сне море – сонник Фрейда

Австрийский психолог считал, что сны о море могут символизировать процессы зачатия, беременности и рождения детей. Передвижение по морю – олицетворение интимной близости.

Море в шторм – является сигналом к тому, что не все в ваших отношениях гладко. Есть возможность расставания.

Спасать тонущего в море человека – к желанию любовных отношений и рождению детей с тем, кто приснился.

Море издалека – вы думаете о плотских утехах как о недоступном удовольствии. Возможно, вы недовольны своей внешностью и это мешает наслаждаться интимной близостью.

Спокойное море свидетельствует о том, что в реальной жизни вы также стремитесь к покою. И вскоре обстоятельства сложатся самым наилучшим образом.

Утонуть в море – о нежелании отношений и боязни иметь детей.

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Приснилось море – сонник Ванги

  • Тихое море в безветренную погоду – успехи в карьере, удачу в семейной жизни и мирная жизнь.
  • Купаться в море – символизирует ваше желание испытать все жизненные удовольствия.
  • Шторм в море – к утраченной репутации.

К чему снится море – сонник Нострадамуса

Красивое широкое море во сне сулит успех и необыкновенную удачу в делах как на профессиональном, так и на личном поприще.

Купаться в море – к скорому путешествию. Если вода теплая вас ждут жаркие страны. Холодная – активный отдых.

Идти по морскому берегу – к повышению по карьерной лестнице. Ваш авторитет в глазах окружающих возрастет.

Морской шторм может предупреждать о том что человечество постигнет войны и разрушения.

Сны о море – сонник Цветкова

  • Смотреть на море – вести издалека.
  • Плыть на пароходе – перемены в жизни.
  • Идти по берегу – дорога.
  • Синяя вода – встреча.
viber
Сонник сонник Миллера
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