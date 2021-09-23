К чему снится море: толкование известных сонников

Сон о море может предвещать интриги и сплетни
Сны с морем могут стать как предвестником благих событий, так и сигнализировать о разнообразных изменениях в жизни. Что могут означать сны о море и как их правильно истолковать, разбирался Главред.
О том, какой известный фрукт может нормализировать сон, читайте в нашем материале: Как заснуть: красный фрукт, который помогает "поддерживать сон".
К чему снится чистое море
- Спокойное море – к беззаботной жизни.
- Купаться в чистом море – начать жизнь с чистого листа.
- Смотреть на воду – определиться с жизненным направлением.
Грязное море сонник
- Пить грязную воду – к болезни.
- Мутная вода приснилась женщине – к сплетням и пересудам. Мужчинам – к интригам коллег.
- Увидеть, как чистая вода превращается в мутную – к неприятностям. Наоборот – к хорошим переменам.
Сон о море – сонник Миллера
Видеть размеренный, спокойный шум моря – предвещает томительную жизнь, в которой не будет любви и дружбы.
Сон о море – свидетельство тщетных ожиданий. Вы склонны поддаваться плотским утехам, но желаете душевной привязанности.
Скользить над морской гладью со своими возлюбленным – к воплощению желаний и супружеской верности.
Увидеть во сне море – сонник Фрейда
Австрийский психолог считал, что сны о море могут символизировать процессы зачатия, беременности и рождения детей. Передвижение по морю – олицетворение интимной близости.
Море в шторм – является сигналом к тому, что не все в ваших отношениях гладко. Есть возможность расставания.
Спасать тонущего в море человека – к желанию любовных отношений и рождению детей с тем, кто приснился.
Море издалека – вы думаете о плотских утехах как о недоступном удовольствии. Возможно, вы недовольны своей внешностью и это мешает наслаждаться интимной близостью.
Спокойное море свидетельствует о том, что в реальной жизни вы также стремитесь к покою. И вскоре обстоятельства сложатся самым наилучшим образом.
Утонуть в море – о нежелании отношений и боязни иметь детей.
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Приснилось море – сонник Ванги
- Тихое море в безветренную погоду – успехи в карьере, удачу в семейной жизни и мирная жизнь.
- Купаться в море – символизирует ваше желание испытать все жизненные удовольствия.
- Шторм в море – к утраченной репутации.
К чему снится море – сонник Нострадамуса
Красивое широкое море во сне сулит успех и необыкновенную удачу в делах как на профессиональном, так и на личном поприще.
Купаться в море – к скорому путешествию. Если вода теплая вас ждут жаркие страны. Холодная – активный отдых.
Идти по морскому берегу – к повышению по карьерной лестнице. Ваш авторитет в глазах окружающих возрастет.
Морской шторм может предупреждать о том что человечество постигнет войны и разрушения.
Сны о море – сонник Цветкова
- Смотреть на море – вести издалека.
- Плыть на пароходе – перемены в жизни.
- Идти по берегу – дорога.
- Синяя вода – встреча.