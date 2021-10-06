К чему снится свадьба: толкование известных сонников

Когда торжество может быть предвестником несчастий - расскажет Главред.
Увидеть во сне торжественное событие может сигнализировать как об интересных переменах, так и предвещать недуги. Что к чему, разобрался Главред.
О том, как недостаток сна может повлиять на организм, читайте в нашем материале: Диетолог пояснил, как нехватка сна влияет на организм человека.
Что означает сон про свадьбу – сонник Ванги
- Гулять на свадьбе, согласно соннику провидицы, сулит встречу со своей судьбой. Отношения будут крепкими, а семье счастливой.
- Быть гостем на свадебном торжестве может предвещать, что скоро трудности в жизни близких людей отступят с вашей помощью, и в их жизни наступит светлая полоса.
- Видеть собственную свадьбу к предстоящему выбору, который может стать поворотным в вашей судьбе.
Сон о свадьбе – сонник Нострадамуса
По соннику Нострадамуса увидеть во сне свадьбу предвещает только хорошие изменения. Если снится невеста, можно ожидать приятных сюрпризов. Сидеть рядом с невестой хороший знак, который сулит улучшение финансового положения или продвижение по карьерной лестнице. Если юной девушке снится ее свадьба, это свидетельствует о хороших перспективах и благополучной жизни. Побывать во сне на торжестве родственников – к их долголетию.
К чему снится свадьба – сонник Миллера
- Получить предложение – к осуществлению заветной мечты. Все ваши цели будут достигнуты.
- Видеть свадьбу – счастливый знак, который предвещает радостные события.
- Если ваш избранник женится на другой женщине – в реальной жизни вы испытываете тревогу. Сон может означать небольшие затруднения.
- Вступить в брак раньше срока – к печальным происшествиям.
- Женщина видит тайное бракосочетание- к тому, что в реальной жизни нужно прислушаться к голосу разума.
- Человек в траурном одеянии на торжестве – к неудаче или болезни близкого человека.
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К чему видеть во сне свадьбу – сонник Лоффа
Прежде чем истолковать это сновидение, нужно задуматься о своих планах. Вы мечтаете о свадьбе, и ваше воображение рисует подробные картины торжества? Или свадьба пока не входит в ваши жизненные приоритеты. Если это так, возможно сон о свадьбе может сигнализировать о том, что вы взвалили на свои плечи слишком тяжелую ношу и вас тяготят эти обязанности.
Веселье и радость на свадьбе – к головокружительным перспективам. Грусть - к тому, что пришло время избавиться от непосильных обязанностей.
Снится свадьба – сонник Цветкова
- Быть гостем – к болезни для спящего или неприятностям у того, кто женится.
- Танцевать на свадьбе – к проблемам в личной жизни.
- Видите себя на свадьбе друга – к совместному делу.