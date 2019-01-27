Тренер Емельяненко после поражения: Федор завершит карьеру

Турнирная сетка гран-при Bellator

Наставник российского бойца ММА Федора Емельяненко Питер Тайссе заявил, что финальный поединок гран-при Bellator против Райана Бейдера, в котором Емельяненко сумел простоять меньше минуты, был последним для 42-летнего спортсмена.

По его словам, Последний Император к титульному бою в промоушене был готов всего на 66%, передает ТАСС.

"Для меня в составе его команды — точно последний. Об этом я ему сообщил еще в Голландии. Что касается Федора, то, думаю, после этого боя он прекратит карьеру. Потому что у него есть проблемы с коленом, с плечом. Он был готов к бою только на 66 процентов", - сказал специалист.

Напомним, финальный поединок гран-при Bellator между Емельяненко и Бейдером прошел в Инглвуде 27 января и завершился убедительной победой американца, который хуком отправил в нокдаун соперника уже на 35-й секунде. После добивания от Бейдера рефери остановил поединок.