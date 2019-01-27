Американский боец нокаутировал легендарного Федора Емельяненко: опубликовано видео

Федор Емельяненко и Райан Бейдер / Спорт-Экспресс

Известный российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко в Инглвуде, штат Калифорния, в ночь с 26 на 27 января, проиграл американцу Райану Бейдеру нокаутом в чемпионском бою.

Бейдеру понадобилось чуть более полуминуты (34 секунды) отправил Емельяненко в нокаут и стал чемпионом по версии авторитетной организации Bellator в тяжелом весе.

Ранее американец завоевал титул в полутяжелом весе и стал первым чемпионом по версии Bellator в двух весовых категориях одновременно.

Также известно, что 42-летний Емельяненко гарантированно получит за бой 300 тысяч долларов, а Бейдер - только 150 тысяч долларов.

Напомним, для того, чтобы встретиться с Бейдером, Емельяненко пришлось победить Фрэнка Мира и Чейла Соннена.

