Федор Емельяненко - Чейл Соннен: видео боя

Федор Емельяненко и Чейл Соннен / XSPORT

В рамках состоявшего в городе Юниондэйл (пригород Нью-Йорка, США) закончился турнир по смешанным единоборствам Bellator 208, в ходе которого россиянин Федор Емельяненко победил американца Чейла Соннена.

Как сообщают западные профильные СМИ, бой состоялся как часть полуфинального этапа на приз Гран-при Bellator в тяжелом весе.

Емельяненко захватил инициативу с самого начала боя и быстро реализовал собственное преимущество в стойке. Ему удалось окончить поединок уже в первом раунде. Проведя против Соннена целую серию ударов, он вынудил судью остановить поединок.

Теперь Емельяненко в финальном бое Гран-при Bellator, где сразится против Райана Бэйдера.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Федор Емельяненко победил нокаутом Френка Мира в четвертьфинале турнира Bellator.