Федор Емельяненко победил нокаутом Фрэнка Мира: видео

Федор Емельяненко, известный российский боец ММА, нокаутировал американца Фрэнка Мира в первом раунде и прошел в 1/2 финала сериии Гран-при состязании тяжеловесов Bellator.

На этом этапе соревнований россиянин сразится против другого американца - Чейла Соннена.



К слову, победа над Фрэнком Миром стала для Федора Емельяненко седьмой в восьми последних боях, в то время как Фрэнк Мир проиграл уже третий бой подряд.

Напомним, ранее россиянин Александр Волков победил Фабрисио Вердума, нанесшего Емельяненко первое поражение в карьере.





