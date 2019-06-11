Стало известно имя нового тренера Шахтера

Луиш Каштру / A Bola

Португальский трене Луиш Каштру уже прибыл в Украину чтобы согласовать детали контракта с донецким Шахтером.

Как сообщает португальское издание A Bola, бывший тренер Витории Гимарайнш подпишет с горняками контракт на два года.

Ожидается, что представление нового тренера произойдет уже сегодня, 11 июня.

Отмечается, что для подписания контракта с донецким клубом Каштру пошел на разрыв соглашения с прежним клубом и заплатил Витории компенсацию в 1 млн евро.

Как сообщает O Jogo, ключевую роль в выборе Каштру сыграл глава скаутской службы Шахтера Жозе Боту. "Горняки" опередили в переговорах три других клуба и уже практически договорились с тренером.

Ранее Каштру работал с Порту и Риу Аве. Виторию он возглавляет с 2018 года. Минувший сезон команда завершила на 5-м месте.

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Напомним, 11 июня чемпионы Украины официально объявили об уходе из клуба главного тренера Паулу Фонсеки.

Ради расторжения контракта с Шахтером Фонсека заплатил два миллиона евро. Ожидается, что со дня на день экс-наставник горняков подпишет контракт с Ромой на два года с опцией продления на третий. Как известно, португалец будет зарабатывать в Риме 2,5 миллиона евро в год.