Кубок Америки-2019: анонс турнира, представление участников, прогнозы букмекеров

Кубок Америки / ФИФА

В ночь с 14 на 15 июня стартует очередной розыгрыш Копа Америка. В матче-открытии в Сан-Паулу сыграют хозяева турнира и сборная Боливии.

В турнире будет принимать участие 10 сборных из Южной Америки и две приглашенных сборных - Япония и Катар. Многолетний участник в лице сборной Мексики на этот раз отказался от участия.

На групповом этапе команды поделены на три группы из четырех команд. В плей-офф выходят два первых места напрямую. Среди третьих мест выходят две лучших команды по очкам.

Группа А:

15 июня - Бразилия - Боливия - 03:30, Венесуэла - Перу - 22:00

19 июня - Боливия - Перу - 00:30, Бразилия - Венесуэла - 03:30

22 июня - Перу - Бразилия - 22:00, Боливия - Венесуэла - 22:00

Бразилия

Селесао последний раз выигрывали Кубок Америки в далеком 2007 году. Тогда в составе бразильцев выступали такие звездные игроки как Робиньо, Майкон, Жилберту Силва. Отметим, что тот турнир стал для самого титулованного футболиста сборной Дани Алвеса, одним из первых. На домашнем чемпионате шансы хозяев выглядят предпочтительнее остальных участников. Отметим, что Бразилия впервые за 68 лет сыграет в белом на Кубке Америки.

Сборная Бразилии - фаворит турнира / XSPORT.ua

Вратари: Алиссон (Ливерпуль), Эдерсон (Манчестер Сити), Касио (Коринтианс);

Защитники: Фагнер (Коринтианс), Филипе Луис (Атлетико), Алекс Сандро (Ювентус), Жоао Миранда (Интер), Эдер Милитао (Порту), Тьяго Силва, Дани Алвес, Маркиньос (все — ПСЖ);

Полузащитники: Каземиро (Реал), Филипе Коутиньо, Артур (оба — Барселона), Фернандиньо (Манчестер Сити), Аллан (Наполи), Лукас Пакета (Милан);

Нападающие: Эвертон (Гремио), Давид Нерес (Аякс), Ришарлисон (Эвертон), Роберто Фирмино (Ливерпуль), Габриэл Жезус (Манчестер Сити).

Боливия

Боливия выигрывала турнир в 1963 году. В финале последний раз зеленые играли в 1997 году на домашнем турнире. В том матче, они встретились с бразильцами, которые выиграли свой пятый титул.

Если говорить об этой сборной, стоит отметить, что максимальный порог – 1/4 финала. Главная сила этой сборной – ее домашний стадион. В Ла-Пасе на высоте 3600 метров играть почти ни у кого не получается, но едва все переходит на равнину, все встает на свои места.

Вратари: Карлос Лампе (Сан-Хосе); Рубен Кардано (Блуминг); Хавьер Рохас (Насьонал Потоси);

Защитники: Марвин Бехарано, Диего Вайар (оба - Стронгест); Адриан Хусиньо (Боливар); Марио Куэлар (Орьенте Пертолеро);

Полузащитники: Диего Бахарано, Эрвин Сааверда (оба – Боливар); Алехандро Чумасеро, (Пуэбла); Лионель Хустиниано, Сауль Торрес (оба – Реал Потоси); Самуэль Галиндо (Алвейз Реди); Рауль Кастро (Стронгест); Хосе Караско, Роберто Фернандес (оба – Блуминг); Фернандо Сауседо (Хорхе Вильстерманн);

Нападающие: Марсело Морено (Шицзячжуан); Жилберт Альварес (Хорхе Вильстерманн); Кристиан Арано (Блуминг); Родриго Ромарио (Сан-Хосе).

Венесуэла

Пиком Венесуэлы стал Кубок Америки 2011 года, когда венесуэльцы дошли до полуфинала, где в серии пенальти проиграли Парагваю. Затем в матче за третье место венесуэльцы проиграли перуанцам.

Главный тренер сборной – Рафаэль Дудамель. Довольно молодой специалист, который еще девять лет назад играл за национальную команду.

Вратари: Уилкер Фариньес (Мильонариос), Рафаэль Ромо (АПОЭЛ), Хоэль Гратероль (Самора);

Защитники: Роберто Росалес (Эспаньол), Микель Вильянуэва (Химнасик), Рольф Фелтшер (ЛА Гэлакси), Йордан Осорио (Витория Гимарайнш), Рональд Эрнандес (Стабек);

Полузащитники: Томас Ринкон (Торино), Луис Мануэль Сейхас (Индепендьенте Санта-Фе), Аркимедес Фигера (Депортиво Ла Гуайра), Жон Мурильо (Тондела), Дарвин Мачис (Удинезе), Хуанпи Аньор, Янхель Эррера (оба – Уэска), Джуниор Морено (Ди Си Юнайтед), Джефферсон Саварино (Реал Солт-Лейк), Луис Дель Пино (Палестино);

Нападающие: Саломон Рондон (Ньюкасл), Адальберто Пеньяранда (Уотфорд), Йозеф Мартинес (Атланта Юнайтед), Фернандо Аристегиета (Америка Кали).

Перу

Сборная Перу никогда не была грозной силой. Если судить по чемпионатам мира, то перуанцы побывали всего на пяти первенствах. При этом больших высот никогда не достигали. Лучший результат – плей-офф в 1970 и 1978 годах.

У себя на континенте Перу выступает значительно лучше. Из последних достижений выделим бронзу Кубка Америки в 2015 году. Тогда в полуфинале было поражение от сборной Чили, которая впоследствии выиграла турнир, а в матче за третье место Перу обыграла Парагвай.

Вратари: Педро Гальесе (Альянца Лима); Патрисио Альварес (Спортинг Кристал), Карлос Каседа (Мельгар);

Защитники: Альдо Корсо (Университарио); Луис Адвинкула (Райо Валекано); Карлос Самбрано (Базель); Александер Каьенс (Нью-Йорк Сити); Андерсон Сантамария (Атлас); Луис Абрам (Велес Сарсфилд); Мигель Арухо (Тальерес); Мигель Трауко (Фламенго);

Полузащитники: Хесус Претель, Кристофер Гонсалес (оба – Спортинг Кристал); Ренато Тапия (Виллем II); Эдисон Флорес (Морелья); Паоло Уртадо (Коньяспор); Кристан Куэва (Сантос); Йосимар Йотун (Крус Асуль);

Нападающие: Энди Поло (Портленд); Андре Карийо (Аль-Хилаль); Пауло Герреро (Интернациональ); Джеферсон Фарфан (Локомотив); Рауль Руидас (Сиэтл).

Группа B:

16 июня - Аргентина - Колумбия - 01:00; Парагвай - Катар - 22:00

20 июня - Колумбия - Катар - 00:30; Аргентина - Парагвай - 03:30

23 июня - Катар - Аргентина - 22:00; Колумбия - Парагвай - 22:00

Аргентина

В последнее время аргентинцы не могут порадовать страну приятными результатами. Конечно, можно вспомнить чемпионат мира 2014 года, когда альбиселесте стали вторыми. 26 лет назад в Эквадоре был выигран Кубок Америки. С того момента как отрезало. Понятно, что такое положение дел Месси и компанию совершенно не устраивает. Недавно у руля сборной встал Лионель Скалони. Ранее он год трудился в Севилье, которая к тому моменту уже выиграла три Лиги Европы. Так что амбиции у наставника Аргентины очень высокие.

Месси поведет сборную к чемпионскому титулу / ТСН

Вратари: Эстебан Андрада (Бока Хуниорс), Франко Армани (Ривер Плейт), Агустин Маркесин (Америка);

Защитники: Мильтон Каско (Ривер Плейт), Хуан Фойт (Тоттенхэм), Рамиро Фунес Мори (Вильярреал), Николас Отаменди (Манчестер Сити), Херман Песселья (Фиорентина), Ренсо Саравия (Расинг), Николас Тальяфико (Аякс);

Полузащитники: Родриго Де Пауль (Удинезе), Пауло Дибала (Ювентус), Анхель Ди Мария (Пари Сен-Жермен), Джовани Ло Чельсо (Бетис), Эксекиэль Паласиос (Ривер Плейт), Леандро Паредес (ПСЖ), Роберто Перейра (Уотфорд), Гидо Родригес (Америка); Гвидо Писарро (Тигрес)

Нападающие: Маркос Акунья (Спортинг), Серхио Агуэро (Манчестер Сити), Лаутаро Мартинес (Интер), Лионель Месси (Барселона), Матиас Суарес (Ривер Плейт).

Колумбия

Состав Колумбии примерно на половину укомплектован игроками европейских чемпионатов. Вообще, в последнее время Колумбия стала довольно серьезным соперником. Чемпионаты мира 2014 и 2018 годов получились удачными – оба раза команда выходила в плей-офф. Пока же единственная победа колумбийцев на Кубке Америки датируется 2001 годом, когда у себя дома в финале удалось переиграть Мексику.

Вратари: Давид Оспина (Наполи), Альваро Монтеро (Депортес Толима), Камило Варгас (Депортиво Кали);

Защитники: Давинсон Санчес (Тоттенхэм), Йерри Мина (Эвертон), Кристиан Сапата (Милан), Джон Лукуми (Генк), Сантьяго Ариас (Атлетико), Кристиан Борха (Спортинг Лиссабон), Вильям Тесильо (Леон), Стефан Медина (Монтеррей);

Полузащитники: Густаво Куэьяр (Фламенго), Вильмар Барриос (Зенит), Джефферсон Лерма (Борнмут), Эдвин Кардона (Пачука), Хуан Куадрадо (Ювентус), Хамес Родригес (Бавария), Луис Диас (Хуниор);

Нападающие: Рохер Мартинес (Америка), Луис Муриэль (Фиорентина), Дуван Сапата (Аталанта), Радамель Фалькао (Монако).

Парагвай

Лучшим результатом на мировых чемпионатах является 1/4 финала в ЮАР. Если говорить о Кубке Америки, то гуарани последний раз выигрывали титул в 1979 году, а до того в далеком 1953-м.

Возглавляет команду Эдуардо Бериццо – аргентинский тренер, который известен своим крутым нравом. Последним его местом работы был Атлетик из Бильбао, но в декабре после всего одной победы в Примере его сменил Гаиска Гаритано. Успел Бериссо поработать и с Бьелсой на чемпионате мира в той же Африке. Самостоятельное плавание в сборной пока не удается. После его назначения Парагвай проиграл оба товарищеских матча.

Вратари: Альфрэдо Агилар (Олимпия Асунсьон); Хуниор Фернандес (Ботафого); Энтони Сильва (Атлетико Уракан);

Защитники: Хуан Эскобар (Серро Портеньо); Фабиан Бальбуена (Вэст Хэм); Густаво Гомес (Палмейрас); Иван Торрес (Олимпия Асунсьон); Иван Пирис (Либертад); Бруно Вальдес (Америка); Хуниор Алонсо (Бока Хуниорс); Сантьяго Арсамендиа (Керро Портено);

Полузащитники: Родриго Рохас (Олимпия Асунсьон); Матиас Рохас (Дефенса и Хустисия); Цельсо Ортис (Монтеррей); Эрнан Перес (Эспаньол); Мигель Альмирон (Ньюкасл); Ричард Ортис (Олимпия Асунсьон);

Нападающие: Дерлис Гонсалес (Динамо Киев); Фредерико Сантандер (Болонья); Сесилио Домингес (Индепендьенте); Хуан Итурбе (Пумас); Оскар Ромеро (Шанхай Шеньхуа); Оскар Кардосо (Либертад).

Катар

Зачастую КОМНЕБОЛ приглашал соседей из Центральной и Северной Америки. В этот раз было принято решение позвать будущих хозяев чемпионата мира-2022. Понятно, что футболистов этой арабской страны особо никто не знает. Да и составом определялись довольно долго. Такое чувство, что коуч катарцев Феликс Санчес специально тянул до последнего, чтобы окончательно назвать заявку после товарищеского матча против Бразилии.

Вратари: Мохамед Аль-Бакри (Аль-Хор), Саад Аль-Шеб (Аль-Саад), Юссуф Хассан (Аль-Гарафа);

Защитники: Тамим Аль-Мухаза, Мехди Аль Мухтар (оба - Аль-Гарафа); Абдул Карим Хассан, Педро Мигель, Болем Хоуки (все - Аль-Садд); Хамед Исмаил (Аль-Араби); Бассам Альрави, Карим Будиаф, Султан Аль-Брик (все - Аль-Духаил);

Полузащитники: Абдула Абдулсалам, Али Хасан Афиф, Ассем Мадибо (все - Аль-Духаил); Ахмед Фатхи (Аль-Ахли); Ахмед Моин (ФК Катар); Тарек Салман, Акрам Афиф, Салем Аль-Хахри (все - Аль-Садд); Абдулазис Хатем (Аль-Гарафа); Мохамед Абдулрахман (Аль-Саилийа); Ахмед Доозандех (СК Катар);

Нападающие: Хассан Аль-Хайдос (Аль-Садд); Алмоз Али (Аль-Духаил); Исмаил Мохамед (Аль-Духаила).

Группа С:

17 июня - Уругвай - Эквадор - 01:00

18 июня - Япония - Чили - 02:00

21 июня - Уругвай - Япония - 02:00

22 июня - Эквадор - Чили - 02:00

25 июня - Чили - Уругвай - 02:00; Эквадор - Япония - 02:00

Уругвай

Самый титулованный участник турнира. Во главе сборной стоит один из самых опытных тренеров турнира – Оскар Табарес.

В последние годы Уругвай показывает неплохие результаты. После провала в квалификации к чемпионату мира в Германии эта сборная на трех подряд Мундиалях раньше 1/8 финала не заканчивала выступления. На последнем мировом первенстве в России Табарес вывел команду 1/4, где Франция нанесла поражение небесно-голубым.

На южноамериканском первенстве уругвайцы выступают очень удачно. Очень редко эта сборная не доходит до полуфиналов.

Вратари: Фернандо Муслера​ (Галатасарай), Мартин Кампанья (Индепендьенте, Аргентина), Мартин Сильва (Либертад);

Защитники: Диего Годин​, Хосе Хименес (оба – Атлетико), Себастьян Коатес (Спортинг, Португалия), Мартин Касерес (Ювентус), Джованни Гонсалес (Пеньяроль);

Полузащитники: Диего Лаксальт (Милан), Матиас Весино (Интер), Родриго Бентанкур (Ювентус), Лукас Торрейра (Арсенал), Найтан Нандес (Бока Хуниорс), Федерико Вальверде (Реал), Джорджиан Де Арраскаэта (Фламенго), Гастон Перейро (ПСВ); Марсело Сараччи (Лейпциг);

Нападающие: Луис Суарес (Барселона), Эдинсон Кавани (ПСЖ), Кристиан Стуани (Жирона), Макси Гомес (Сельта), Джонатан Родригес (Сантос, Мексика).

Эквадор

Эта сборная ранее не добивалась серьезных успехов. До чемпионата мира в Японии и Корее этой команде всегда не хватало совсем немного, чтобы отобраться на мировые первенства. Прорыв как раз случился в 2002 году, когда у эквадорцев это получилось.

Тогда из группы выйти не получилось, но уже в Германии Эквадор вышел в 1/8 финала и попал там на Англию. Там уже Бекхэм взял все в свои руки и отправил соперника домой. После этого результата Эквадор еще раз выходил на ЧМ, но в Бразилии пять лет назад остановились на групповой стадии.

Эквадор и на внутриконтинентальном чемпионате не добивался больших результатов. Лучший итог – 4-е место в далеком 1959 году и не очень далеком 1993-м.

Вратари: Александр Домингес​ (Велес Сарсфилд), Педро Ортис (Дельфин), Максимо Бангера (Барселона Гуякиль);

Защитники: Педро Веласко (Барселона Гуякиль), Антонио Валенсия (Манчестер Юнайтед), Кристиан Рамирес (Краснодар), Хавьер Арреага (Сиэтл), Роберт Арболеда (Сан-Паулу);

Полузащитники: Луис Чикаиза, Джефферсон Интриаго, Джефферсон Ореуэла, Хосе Кинтерос (все – ЛДУ Кито), Ромарио Ибарра (Минесота), Аиртон Персиадо (Сантос Лагуна), Ренато Ибарра (Америка), Хегсон Мендес (Орландо);

Нападающие: Карлос Гарцес (Дельфин), Эннер Валенсия (Тигрес), Анхель Мена (Леон).

Япония

Приглашенный гость из Азии. Это их третий визит на Кубок Америки. Японцы на своем континенте (хоть сами с островов) четыре раза поднимали Кубок Азии. Правда, последний поход у них не удался – в финале подопечные Хадзимэ Мориясу проиграли другому приглашенному участнику Кубка Америки – Катару.

На мировых первенствах японцы больших успехов не достигали. На чемпионатах мира эта страна участвует, но особых успехов нет.

Вратари: Эйжи Кавасима (Страсбур), Кэисукэ Оосако (Санфречче Хиросима), Ресукэ Кодзима (Оита Тринита);

Защитники: Такехиро Томиясу (Сент-Трюйден), Наомичи Уэда (Серкль Брюгге), Дайки Сугиока (Сенан Бельмаре), Ко Итакура (Гронинген), Суга Даики (Консадоле Саппоро), Томоки Ивата (Оита Тринита), Тэруки Хара (Саган Тосу), Юго Тацута (Симидзу С-Палс);

Полузащитники: Гаку Сибасаки (Хетафе), Сойя Накаджима (Аль-Духаиль), Кодзи Миеси (Йокогама Маринос), Кота Ватанабэ (Токио Верди), Таиси Мацумото (Санфрече Хиросима), Такефуса Кубо (ФК Токио), Тацуя Ито (Гамбург), Хироки Абэ (Касима Антлерс), Юта Накаяма (Зволле);

Нападающие: Синдзи Окадзаки (Лестер), Аясэ Уэда (Университет Хосэй), Даидзэн Маэда (Мацумото Ямага).

Чили

На этот турнир Чили приедет защищать звание сильнейшей на континенте.По составу ла роха далеко не сильнейшая в Южной Америке. Есть несколько звезд, но не более. С другой стороны, именно не большое количество звездных игроков и позволяло побеждать два года подряд. И как будто специально чилийцы играли оба финала против Аргентины, где все строится вокруг одного Месси. При этом интересно, что оба трофея команда выиграла с разными тренерами. В 2015 году – с Хорхе Сампаоли, а через год – с Хуаном-Антонио Пицци.

Сборная Чили будет отстаивать чемпионский титул / ФИФА

Вратари: Габриэль Ариас (Расинг, Аргентина), Брайан Кортес (Коло Коло), Йерко Урра (Уачипато);

Защитники: Пауло Диас (Аль-Васл), Гонсало Яра (Эстудиантес, Аргентина), Игорь Личовски (Крус Асуль), Гильермо Марипан (Алавес"), Оскар Опасо (Коло Коло), Маурисио Исла (Фенербахче);

Полузащитники: Жан Босижур (Универсидад де Чили), Чарльз Арангиз (Байер Леверкузен), Артуро Видаль (Барселона), Педро Паблло Эрнандес (Индепендьенте Аргентина), Эстебан Павес (Коло Коло), Диего Вальдес (Сантос Лагуна), Хосе Фуенсалида (Универсидад Католика), Анджнело Сагаль (Пачука), Эрик Пульгар (Болонья);

Нападающие: Николас Кастильо (Америка, Мексика), Хуниор Фернандес (Аланьяспор), Алексис Санчес (Манчестер Юнайтед), Эдуардо Варгас (Тигрес).

Кубок Америки ждет нового победителя / УЕФА

Прогнозы букмекеров

Главным фаворитом Кубка Америки считается сборная Бразилии. Сделать ставку на хозяев турнира можно с коэффициентом 2.30.

На втором месте у букмекеров идет сборная Аргентины. Взять ее победу можно за 4.50.

Замыкает тройку фаворитов Уругвай. Успех команды оценивается коэффициентом 8.00.

Реальные шансы побороться за золотые медали имеют сборные Чили (11.0) и Колумбии (12.0).

В успех приглашенных гостей, Японии (30.0) и Катара (60.0), аналитики вообще не верят.