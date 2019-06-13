Новый тренер Шахтера рассказал, в какой футбол будет играть команда

13 июня 2019, 11:34

Луиш Каштру дал первое интервью в качестве главного тренера горняков.

Луиш Каштру новый коуч Шахтера
Луиш Каштру / ФК Шахтер

Португальский наставник клуба рассказал какой бы хотел видеть игру своей команды.

"Я хочу, чтобы он был качественным, атакующим и с большим количеством голевых моментов. Мы должны быть безопасны в обороне, но всегда иметь цель забить. И обязательно нужно, чтобы наши болельщики были довольны. Чтобы в Европе видели наши матчи и понимали, что Шахтер с каждым разом все лучше и сильнее, что он готов выступать на международной арене. Это непростая задача, но я знаю качества игроков и понимаю, что всегда можно становиться еще лучше. Настроен продолжить работу, начатую Паулу, и надеюсь, что все пройдет очень успешно", - цитирует Луиша Каштру официальный сайт Шахтера.

Также португалец рассказал о ближайших целях его команды.

"Продолжать побеждать и выигрывать титулы. Эта цель стоит перед нами уже на ближайший официальный матч – за Суперкубок с Динамо. Постараемся завоевать трофей и успешно пройти весь сезон. В Шахтере" сформирован менталитет победителей, и мы хотим продолжить в том же духе. Мы хотим выигрывать благодаря сильным качествам футболистов и радовать наших болельщиков, чтобы их число лишь прибавлялось", - резюмировал Луиш Каштру.

Напомним, что Каштру вчера возглавил клуб подписав с Шахтером двухлетнее соглашение.

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