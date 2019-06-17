Кубок Америки. Катар отобрал очки у Парагвая

Кубок Америки / ФИФА

В матче первого тура группового этапа Кубка Америки сборная Парагвая сыграла вничью с Катаром со счетом 2:2. Встреча состоялась в Рио-де-Жанейро на стадионе Маракана. Обслуживал матч перуанский арбитр Диего Аро Суэльдо.

Счет был открыт на 4-й минуте. Автором гола стал Оскар Кардосо, который реализовал пенальти. В начале второго тайма преимущество парагвайцев увеличил Дерлис Гонсалес с паса Мигеля Альмирона. На 68-й минуте разрыв в счете сократил Альмоэз Абдулла с передачи Тарека Сальмана. На 77-й минуте катарцев спас от поражения Буалем Хухи. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Акрам Афиф. Концовка матча прошла в атаках парагвайцев, но вырвать победу им не удалось. 2:2 - ничья в пользу Аргентины, которой предстоит сыграть и с теми, и с другими.

В следующем туре Парагвай сыграет с Аргентиной. Катару предстоит встреча с Колумбией. Оба матча состоятся 20 июня.

Кубок Америки. Группа B:

Парагвай - Катар - 2:2 (1:0)

Парагвай: Фернандес; Алонсо; Вальдес; Бальбуэна; Арсамендия; Альмирон; Ортис С-о; Перес Эр. (Гонсалес, 46); Рохас Ху. (Санчес Р., 79); Домингес (Итурбе, 83); Кардосо

Катар: Аль-Шееб; Мадибо; Хассан; Сальман; Аль-Рави; Ро-Ро; Хухи; Хатем (Будьяф, 88); Афиф Али; Али Альм.; Аль-Хаидос

Голы: Кардосо, 4 (с пенальти) (1:0); Гонсалес, 56 (2:0); Али Альм., 68 (2:1); Хухи, 77 (2:2)

Предупреждения: Перес Эр. (40); Бальбуэна (81) - Мадибо (11); Сальман (26); Хассан (61); Хухи (71).