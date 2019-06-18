Кубок Америки. Чилийцы разгромили Японию

Кубок Америки / ФИФА

В матче первого тура группового этапа Кубка Америки сборная Чили встретилась с национальной командой Японии. Игра прошла на стадионе Морумби - Сисеру Помпеу де Толеду в Сан-Паулу и завершилась разгромной победой чилийцев со счетом 4:0.

Главный тренер сборной Японии привез на турнир экспериментальный состав с прицелом на летние олимпийские игры, которые состояться в следующем году в Токио. За сборную Страны восходящего солнца дебютировали девять футболистов, а средний возраст стартового состава составил 21 год.

Сборная Чили, наоборот, является одной из самых опытных на турнире. Средний возраст состава чилийцев - 30 лет.

Сборная Чили разгромила Японию / УЕФА

40 минут японцы отбивались, но затем их защита дала сбой, и как следствие четыре гола побывало в их воротах. Дублем отметился форвард Эдуардо Варгас, по голу в свой актив записали Эрик Пульгар и Алексис Санчес, не забивавший с января.

Чилийцы набрав три очка, делят лидерство в группе C со сборной Уругвая. В следующем туре Чили сыграет со сборной Эквадора 22 июня, а команда Уругвая сыграет с Японией 21 июня.

Кубок Америки. Группа C:

Япония - Чили - 0:4 (0:1)

Япония: Осако; Хара; Томиясу; Уэда; Сугиока; Маэда (Миеси, 66); Накаяма; Сибасаки; Накадзима (Абэ, 66); Кубо; Уэда (Окадзаки, 79)

Чили: Ариас; Босежур; Марипан; Медель; Исла; Видаль (Эрнандес, 78); Пульгар; Арангис; Фуэнсалида (Опасо, 80); Варгас; Санчес (Фернандес, 87)

Голы: Пульгар (41); Варгас (54, 83); Санчес (82)

Предупреждения: Хара (19); Накаяма (21) - Опасо (90+2).