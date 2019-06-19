Кубок Америки. Перу выгрызла победу у Боливии

Боливия - Перу / Football.ua

В матче 2 тура группового этапа Кубка Америки сборная Боливии встречалась с национальной командой Перу. Игра прошла на стадионе Маракана — Марио Филью в Рио-де-Жанейро и завершилась победой перуанцев со счетом 3:1.

Игра началась в сонном темпе, и первый значительный момент произошел только в середине тайма. Перуанский защитник киевского Динамо Киев Карлос Самбрано, играющий на правах аренды в Базеле, пытался прикрыть свое лицо от летящего мяча в своей штрафной, и неудачно выставил руку. VAR и одиннадцатиметровый точно исполнил бывший форвард донецкого Шахтера Марсело Морено. Перед перерывом Хосе Паоло Герреро восстановил равновесие.

Сборная Перу разгромила Боливию

В начале второго тайма нападающий московского Локомотива Джефферсон Фарфан вывел перуанцев вперед. Окончательный счет в компенсированное время установил Эдисон Флорес с передачи Фарфана. Стоит отметить, что боливийцы во втором тайме имели несколько возможностей спасти матч, но их подвела результативность.

Перу победил боливийцев и захватил лидерство в группе с четырьмя очками. В следующем туре Перу проведет матч со сборной Бразилии 22 июня, а Боливия в этот же день сыграет со сборной Венесуэлы.

Кубок Америки. Группа А:

Боливия – Перу - 1:3 (1:1)

Боливия: Лампе; Марвин Бехарано; Акин; Хусино; Диего Бехарано; Сааведра (Вака, 73), Хустиниано; Сауседо (Фернандес, 71); Чумасеро; Кастро (Альварес, 80); Морено

Перу: Гальесе; Трауко; Самбрано (Араухо, 85); Абрам; Адвинкула; Тапия; Йотун; Куэва (Флорес, 79); Поло; Фарфан; Герреро (Гонсалес, 90+3)

Голы: МоренО (28, с пенальти); Герреро (45); Фарфан (55); Флорес (90+6)

Предупреждения: Чумасеро (30); Фернандес (72); Акин (82) – Самбрано (27); Герреро (42).