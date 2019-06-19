Кубок Америки. Бразилия оступилась на Венесуэле

Кубок Америки / ФИФА

В матче 2 тура группового этапа Кубка Америки сборная Бразилии встречалась с национальной командой Венесуэлы. Игра прошла на стадионе Арена Фонте-Нова — Отавиу Мангабэйра в Салвадоре и завершилась со счетом 0:0.

В Венесуэле должны любить VAR. В матчах с Перу и Бразилией в ворота Венесуэлы было забито пять голов, но все отменены, четыре из них с помощью видео ассистента рефери. Таким образом, Венесуэла во втором матче подряд не пропускает.

VAR спасла Венесуэлу от неприятностей

В первом тайме лучший момент хозяев упустил Ришарлисон, пробив во вратаря с хорошей позиции, а гол Фирмино был отменен за толчок соперника. В первый раз обошлись без VAR. Венесуэла проводила редкие вылазки в надежде на финиш Рондона, но и ничья ее устраивала.

Во втором тайме арбитр матча отменил два гола бразильцев, воспользовавшись системой VAR. Жезус и Коутиньо забили по голу, но они были отменены арбитром после просмотра видео. Игра продолжалась с многочисленным затяжками времени. В итоге команды переиграли десять минут, но голов так болельщики и не увидели.

После этого матча бразильцы делят лидерство в группе со сборной Перу, набрав четыре очка. В заключительном туре 22 июня Бразилия сыграет со сборной Перу, а команда Венесуэлы сыграет со сборной Боливии.

Кубок Америки. Группа А:

Бразилия - Венесуэла - 0:0

Бразилия: Алиссон; Дани Алвес; Маркиньос; Тиаго Силва; Филипе Луис; Артур; Каземиро (Фернандиньо, 57); Ришарлисон (Жезус, 46); Коутиньо; Нерес (Эвертон, 72); Фирмино

Венесуэла: Фариньес; Эрнандес; Вильянуэва; Осорио; Росалес; Морено; Мурильо, Ринкон; Эррера (Сотельдо, 67); Мачис (Фигера, 76); Рондон (Мартинес, 86)

Предупреждения: Каземиро (41) – Мурильо (37); Фигера (90+1)