Европейские игры: расписание соревнований, цена билетов, где смотреть

С 21 по 30 июня в Минске будут соревноваться сильнейшие спортсмены Европы.
С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры. Более 4000 атлетов из 50 стран Старого Света разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта.
Календарь соревнований
21 июня, пятница
Церемония открытия.
Баскетбол 3х3 - мужчины, женщины. Групповой раунд.
Бокс - мужчины. Предварительные бои.
Стрельба из лука - мужчины, женщины, смешанные пары. Рейтинговый раунд.
22 июня, суббота
Спортивная акробатика - женщины, смешанные пары. Балансовые упражнения, динамические упражнения, финалы.
Баскетбол 3х3 - мужчины, женщины. Групповой раунд.
Бокс - мужчины. Предварительные бои.
Велошоссе - женщины. Групповая гонка.
Художественная гимнастика - Индивидуальное многоборье, финал.
Дзюдо - мужчины, женщины. Отборочные поединки, финалы.
Настольный теннис - мужчины, женщины. Одиночный разряд, раунд 1, раунд 2.
Самбо - мужчины, женщины. 1/4, 1/2 финала, финал.
Стрельба из лука - мужчины, женщины. Командные соревнования, финал.
Пулевая стрельба - смешанные команды. Квалификация, финалы.
Стендовая стрельба - мужчины, женщины. Траншейный стенд, квалификация.
23 июня, воскресенье
Спортивная акробатика - женщины, смешанные пары. Комбинированные упражнения, финалы.
Баскетбол 3х3 - мужчины, женщины. Групповой раунд.
Бокс - мужчины, женщины. Предварительные бои.
Велошоссе - мужчины. Групповая гонка.
Художественная гимнастика - Индивидуальные упражнения, групповые упражнения, финалы.
Дзюдо - мужчины, женщины. Отборочные поединки, финалы.
Легкая атлетика - Квалификация.
Настольный теннис - мужчины, женщины. Одиночный разряд, раунд 3. Смешанный парный разряд, раунд 1.
Самбо - мужчины, женщины. 1/4, 1/2 финала, финал.
Стрельба из лука - мужчины, женщины. Смешанные парные соревнования, финал.
Пулевая стрельба - мужчины, женщины. Квалификация, финалы.
Стендовая стрельба - мужчины, женщины. Траншейный стенд, финалы.
24 июня, понедельник
Спортивная аэробика - смешанные пары, финал.
Бадминтон - мужчины, женщины, пары, смешанные пары. Групповой раунд.
Баскетбол 3х3 - мужчины, женщины. 1/4, 1/2 финала, финал.
Бокс - женщины. Предварительные бои.
Дзюдо - мужчины, женщины. Отборочные поединки, финалы.
Настольный теннис - мужчины, женщины. Одиночный разряд, раунд 4. Смешанный парный разряд, 1/4 финала.
Прыжки на батуте - Женщины, индивидуальные прыжки, финал. Мужчины, синхронные прыжки, финал.
Стрельба из лука - мужчины. 1/32, 1/16 финала.
Пулевая стрельба - мужчины, женщины, смешанные команды. Квалификация, финалы.
Стендовая стрельба - смешанные команды. Траншейный стенд, финалы.
25 июня, вторник
Спортивная аэробика - группы, финал.
Бадминтон - мужчины, женщины, пары, смешанные пары. Групповой раунд.
Бокс - Женщины, предварительные бои. Мужчины, 1/4 финала.
Вольная борьба - мужчины, 1/8, 1/4, 1/2 финала.
Велошоссе - мужчины, женщины. Индивидуальная гонка.
Гребля на байдарках и каноэ - мужчины, женщины. Квалификация, полуфиналы.
Дзюдо - смешанные команды. Отборочные поединки, финалы.
Легкая атлетика - четвертьфиналы.
Настольный теннис - мужчины, женщины. Одиночный разряд, четвертьфиналы. Смешанный парный разряд, финал.
Пляжный футбол - Групповой раунд.
Прыжки на батуте - Мужчины, индивидуальные прыжки, финал. Женщины, синхронные прыжки, финал.
Стрельба из лука - женщины. 1/32, 1/16 финала.
Пулевая стрельба - мужчины, женщины, смешанные команды. Квалификация, финалы.
26 июня, среда
Бадминтон - мужчины, женщины, пары, смешанные пары. Групповой раунд.
Бокс - Мужчины, женщины. 1/4 финала.
Вольная борьба - мужчины, 1/8, 1/4, 1/2 финала, финалы.
Гребля на байдарках и каноэ - мужчины, женщины. Квалификация, полуфиналы, финалы.
Легкая атлетика - полуфиналы.
Пляжный футбол - Групповой раунд.
Стрельба из лука - женщины. 1/8, 1/4, 1/2 финала, финал.
Пулевая стрельба - мужчины, женщины. Финалы.
Стендовая стрельба - мужчины, женщины. Круглый стенд, квалификация.
27 июня, четверг
Бадминтон - мужчины, женщины. Одиночный разряд, 1/8 финала. Парный разряд, 1/4 финала. Смешанные пары, групповой раунд.
Вольная борьба - мужчины, 1/8, 1/4, 1/2 финала, финалы.
Велотрек - мужчины, женщины. Квалификация, финалы.
Спортивная гимнастика - мужчины, женщины. Многоборье, квалификация.
Гребля на байдарках и каноэ - мужчины, женщины. Квалификация, полуфиналы, финалы.
Настольный теннис - мужчины, женщины. Командное первенство, раунд 1, четвертьфиналы.
Пляжный футбол - Групповой раунд.
Стрельба из лука - женщины. 1/8, 1/4, 1/2 финала, финал.
Пулевая стрельба - женщины. Финалы.
Стендовая стрельба - мужчины, женщины. Круглый стенд, финалы.
28 июня, пятница
Бадминтон - мужчины, женщины. Одиночный разряд, смешанный парный разряд, 1/4 финала. Парный разряд, 1/2 финала.
Бокс - Мужчины, женщины. 1/2 финала.
Вольная борьба - мужчины, женщины, 1/8, 1/4, 1/2 финала, финалы.
Велотрек - мужчины, женщины. Квалификация, финалы.
Легкая атлетика - финалы.
Настольный теннис - мужчины, женщины. Командное первенство, полуфиналы.
Пляжный футбол - Полуфиналы.
Пулевая стрельба - смешанные команды. Финалы.
Стендовая стрельба - смешанные команды. Круглый стенд, финалы.
29 июня, суббота
Бадминтон - мужчины, женщины. Одиночный разряд, смешанный парный разряд, 1/2 финала. Парный разряд, финалы.
Бокс - Мужчины, женщины. Финалы.
Вольная борьба - мужчины, 1/8, 1/4, 1/2 финала, финалы.
Велотрек - мужчины, женщины. Квалификация, финалы.
Спортивная гимнастика - мужчины, женщины. Многоборье, финалы.
Карате - мужчины, женщины. Квалификация, финалы.
Настольный теннис - мужчины, женщины. Командное первенство, финалы.
Пляжный футбол - Финал.
30 июня, воскресенье
Бадминтон - мужчины, женщины. Одиночный разряд, смешанный парный разряд, финалы.
Бокс - Мужчины, женщины. Финалы.
Вольная борьба - мужчины, финалы.
Велотрек - мужчины, женщины. Квалификация, финалы.
Спортивная гимнастика - мужчины, женщины. Индивидуальные упражнения, финалы.
Карате - мужчины, женщины. Квалификация, финалы.
Церемония закрытия.
Кто представит Украину
На II Европейских играх Украину будут представлять 198 спортсменов в 15 видах спорта (22 дисциплины). 20 июня первая группа наших атлетов взяла курс в Минск. Вечерним рейсом из международного аэропорта Борисполь украинские представители баскетбола 3х3, бокса и стрельбы из лука отправились в Беларусь.
21 июня в место дислокации атлетов прибудут украинские гимнастки, спортивные акробаты и стрелки.
Нести украинский флаг на церемонии открытия ІІ Европейских игр-2019 доверено Олимпийскому чемпиону Игр в Сиднее-2000 и обладателю 9 наград Кубка мира по стендовой стрельбе Николаю Мильчеву.
Цена билетов на Европейские игры
Самым зрелищным эпизодом спортивного форума станет церемония открытия Игр. Новейшие технологии дополненной реальности, световые и проекционные эффекты, выступления известных артистов и настоящих звезд мирового уровня и, наконец, парад атлетов, в котором примут участие спортсмены из 50 стран, заявленных на участие в играх, – увидеть это может посчастливиться едва ли не раз в жизни.
Цена билетов на церемонию варьировалась от 150 до 300 рублей. Ценник невелик, если сопоставить его с масштабностью и грандиозностью шоу.
По количеству проданных билетов можно делать выводы, какие виды спорта в предстоящей спортивной схватке будут самыми востребованными у болельщиков. В их число вошли динамичная легкая атлетика, пляжный футбол, художественная гимнастика и акробатика и, как ни удивительно, каратэ.
Европейские игры: где смотреть
Церемонию открытия II Европейских игр покажет 21 июня в 22.00 телеканал Интер. Также важные события Европейских игр можно будет посмотреть на телеканале НТН. Кроме того, Главред будет вести трансляции самых важных событий Европейских игр.