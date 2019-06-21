Европейские игры: расписание соревнований, цена билетов, где смотреть

Европейские игры

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры. Более 4000 атлетов из 50 стран Старого Света разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта.

Календарь соревнований

21 июня, пятница

Церемония открытия.

Баскетбол 3х3 - мужчины, женщины. Групповой раунд.

Бокс - мужчины. Предварительные бои.

Стрельба из лука - мужчины, женщины, смешанные пары. Рейтинговый раунд.

22 июня, суббота

Спортивная акробатика - женщины, смешанные пары. Балансовые упражнения, динамические упражнения, финалы.

Баскетбол 3х3 - мужчины, женщины. Групповой раунд.

Бокс - мужчины. Предварительные бои.

Велошоссе - женщины. Групповая гонка.

Художественная гимнастика - Индивидуальное многоборье, финал.

Дзюдо - мужчины, женщины. Отборочные поединки, финалы.

Настольный теннис - мужчины, женщины. Одиночный разряд, раунд 1, раунд 2.

Самбо - мужчины, женщины. 1/4, 1/2 финала, финал.

Стрельба из лука - мужчины, женщины. Командные соревнования, финал.

Пулевая стрельба - смешанные команды. Квалификация, финалы.

Стендовая стрельба - мужчины, женщины. Траншейный стенд, квалификация.

23 июня, воскресенье

Спортивная акробатика - женщины, смешанные пары. Комбинированные упражнения, финалы.

Баскетбол 3х3 - мужчины, женщины. Групповой раунд.

Бокс - мужчины, женщины. Предварительные бои.

Велошоссе - мужчины. Групповая гонка.

Художественная гимнастика - Индивидуальные упражнения, групповые упражнения, финалы.

Дзюдо - мужчины, женщины. Отборочные поединки, финалы.

Легкая атлетика - Квалификация.

Настольный теннис - мужчины, женщины. Одиночный разряд, раунд 3. Смешанный парный разряд, раунд 1.

Самбо - мужчины, женщины. 1/4, 1/2 финала, финал.

Стрельба из лука - мужчины, женщины. Смешанные парные соревнования, финал.

Пулевая стрельба - мужчины, женщины. Квалификация, финалы.

Стендовая стрельба - мужчины, женщины. Траншейный стенд, финалы.

24 июня, понедельник

Спортивная аэробика - смешанные пары, финал.

Бадминтон - мужчины, женщины, пары, смешанные пары. Групповой раунд.

Баскетбол 3х3 - мужчины, женщины. 1/4, 1/2 финала, финал.

Бокс - женщины. Предварительные бои.

Дзюдо - мужчины, женщины. Отборочные поединки, финалы.

Настольный теннис - мужчины, женщины. Одиночный разряд, раунд 4. Смешанный парный разряд, 1/4 финала.

Прыжки на батуте - Женщины, индивидуальные прыжки, финал. Мужчины, синхронные прыжки, финал.

Стрельба из лука - мужчины. 1/32, 1/16 финала.

Пулевая стрельба - мужчины, женщины, смешанные команды. Квалификация, финалы.

Стендовая стрельба - смешанные команды. Траншейный стенд, финалы.

25 июня, вторник

Спортивная аэробика - группы, финал.

Бадминтон - мужчины, женщины, пары, смешанные пары. Групповой раунд.

Бокс - Женщины, предварительные бои. Мужчины, 1/4 финала.

Вольная борьба - мужчины, 1/8, 1/4, 1/2 финала.

Велошоссе - мужчины, женщины. Индивидуальная гонка.

Гребля на байдарках и каноэ - мужчины, женщины. Квалификация, полуфиналы.

Дзюдо - смешанные команды. Отборочные поединки, финалы.

Легкая атлетика - четвертьфиналы.

Настольный теннис - мужчины, женщины. Одиночный разряд, четвертьфиналы. Смешанный парный разряд, финал.

Пляжный футбол - Групповой раунд.

Прыжки на батуте - Мужчины, индивидуальные прыжки, финал. Женщины, синхронные прыжки, финал.

Стрельба из лука - женщины. 1/32, 1/16 финала.

Пулевая стрельба - мужчины, женщины, смешанные команды. Квалификация, финалы.

26 июня, среда

Бадминтон - мужчины, женщины, пары, смешанные пары. Групповой раунд.

Бокс - Мужчины, женщины. 1/4 финала.

Вольная борьба - мужчины, 1/8, 1/4, 1/2 финала, финалы.

Гребля на байдарках и каноэ - мужчины, женщины. Квалификация, полуфиналы, финалы.

Легкая атлетика - полуфиналы.

Пляжный футбол - Групповой раунд.

Стрельба из лука - женщины. 1/8, 1/4, 1/2 финала, финал.

Пулевая стрельба - мужчины, женщины. Финалы.

Стендовая стрельба - мужчины, женщины. Круглый стенд, квалификация.

27 июня, четверг

Бадминтон - мужчины, женщины. Одиночный разряд, 1/8 финала. Парный разряд, 1/4 финала. Смешанные пары, групповой раунд.

Вольная борьба - мужчины, 1/8, 1/4, 1/2 финала, финалы.

Велотрек - мужчины, женщины. Квалификация, финалы.

Спортивная гимнастика - мужчины, женщины. Многоборье, квалификация.

Гребля на байдарках и каноэ - мужчины, женщины. Квалификация, полуфиналы, финалы.

Настольный теннис - мужчины, женщины. Командное первенство, раунд 1, четвертьфиналы.

Пляжный футбол - Групповой раунд.

Стрельба из лука - женщины. 1/8, 1/4, 1/2 финала, финал.

Пулевая стрельба - женщины. Финалы.

Стендовая стрельба - мужчины, женщины. Круглый стенд, финалы.

28 июня, пятница

Бадминтон - мужчины, женщины. Одиночный разряд, смешанный парный разряд, 1/4 финала. Парный разряд, 1/2 финала.

Бокс - Мужчины, женщины. 1/2 финала.

Вольная борьба - мужчины, женщины, 1/8, 1/4, 1/2 финала, финалы.

Велотрек - мужчины, женщины. Квалификация, финалы.

Легкая атлетика - финалы.

Настольный теннис - мужчины, женщины. Командное первенство, полуфиналы.

Пляжный футбол - Полуфиналы.

Пулевая стрельба - смешанные команды. Финалы.

Стендовая стрельба - смешанные команды. Круглый стенд, финалы.

29 июня, суббота

Бадминтон - мужчины, женщины. Одиночный разряд, смешанный парный разряд, 1/2 финала. Парный разряд, финалы.

Бокс - Мужчины, женщины. Финалы.

Вольная борьба - мужчины, 1/8, 1/4, 1/2 финала, финалы.

Велотрек - мужчины, женщины. Квалификация, финалы.

Спортивная гимнастика - мужчины, женщины. Многоборье, финалы.

Карате - мужчины, женщины. Квалификация, финалы.

Настольный теннис - мужчины, женщины. Командное первенство, финалы.

Пляжный футбол - Финал.

30 июня, воскресенье

Бадминтон - мужчины, женщины. Одиночный разряд, смешанный парный разряд, финалы.

Бокс - Мужчины, женщины. Финалы.

Вольная борьба - мужчины, финалы.

Велотрек - мужчины, женщины. Квалификация, финалы.

Спортивная гимнастика - мужчины, женщины. Индивидуальные упражнения, финалы.

Карате - мужчины, женщины. Квалификация, финалы.

Церемония закрытия.

Европейские игры принял Минск / Федерация профсоюзов Беларуси

Кто представит Украину

На II Европейских играх Украину будут представлять 198 спортсменов в 15 видах спорта (22 дисциплины). 20 июня первая группа наших атлетов взяла курс в Минск. Вечерним рейсом из международного аэропорта Борисполь украинские представители баскетбола 3х3, бокса и стрельбы из лука отправились в Беларусь.

21 июня в место дислокации атлетов прибудут украинские гимнастки, спортивные акробаты и стрелки.

Нести украинский флаг на церемонии открытия ІІ Европейских игр-2019 доверено Олимпийскому чемпиону Игр в Сиднее-2000 и обладателю 9 наград Кубка мира по стендовой стрельбе Николаю Мильчеву.

Цена билетов на Европейские игры

Самым зрелищным эпизодом спортивного форума станет церемония открытия Игр. Новейшие технологии дополненной реальности, световые и проекционные эффекты, выступления известных артистов и настоящих звезд мирового уровня и, наконец, парад атлетов, в котором примут участие спортсмены из 50 стран, заявленных на участие в играх, – увидеть это может посчастливиться едва ли не раз в жизни.

Цена билетов на церемонию варьировалась от 150 до 300 рублей. Ценник невелик, если сопоставить его с масштабностью и грандиозностью шоу.

По количеству проданных билетов можно делать выводы, какие виды спорта в предстоящей спортивной схватке будут самыми востребованными у болельщиков. В их число вошли динамичная легкая атлетика, пляжный футбол, художественная гимнастика и акробатика и, как ни удивительно, каратэ.

Европейские игры: где смотреть

Церемонию открытия II Европейских игр покажет 21 июня в 22.00 телеканал Интер. Также важные события Европейских игр можно будет посмотреть на телеканале НТН. Кроме того, Главред будет вести трансляции самых важных событий Европейских игр.