Кубок Америки. Уругвай сенсационно оступился на Японии

Уругвай и Япония расписали боевую ничью / Прогнозы

В матче 2 тура группового этапа Кубка Америки национальная команда Японии сыграла вничью со сборной Уругвая со счетом 2:2. Встреча состоялась в Порту-Алегри на стадионе Арена ду Гремио. Обслуживал матч колумбийский арбитр Уилмар Наварро.

Первыми счет открыли японцы на 25-й минуте. Автором гола стал полузащитник Кодзи Миеси, которому ассистировал Гаку Сибасаки. Спустя семь минут равновесие восстановил лидер уругвайцев Луис Суарес, реализовав 11-метровый удар. На 59-й минуте игрок Японии Кодзи Миеси оформил дубль.

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Окончательный счет установил защитник сборной Уругвая Хосе Мария Хименес с передачи Николаса Лодейро. Оставалось играть еще более 20 минут, и казалось, что голы в этой встречи будут. Обе команды не собирались останавливаться и в итоге вместе нанесли 41 удар. Однако результат остался прежним.

Сыграв вничью сборная Японии набрала одно очко после двух матчей, однако имеет шансы выйти из группы в случае удачного исхода матча Эквадора и Чили, который состоится 22 июня. У сборной Уругвая - 4 очка.

В последнем туре группового этапа Япония сыграет с Эквадором, а Уругваю предстоит встреча с Чили. Оба матча начнутся 25 июня в 2:00.

Кубок Америки. Группа С:

Уругвай - Япония - 2:2 (1:1)

Уругвай: Муслера; Лаксальт (Гонсалес, 28); Хименес; Годин; Касерес; Бентанкур; Торрейра; Нандес (Де Арраскаэта, 60); Лодейро (Вальверде, 74); Кавани; Суарес

Япония: Кавасима; Сигуока; Томиясу; Уэда; Ивата (Тацута. 87); Миеси (Кубо, 83); Итакура; Сибасаки; Накадзима; Абэ (Уэда, 67); Окадзаки

Голы: Суарес (32, с пенальти); Хименес (65) – Миеси (25, 59)

Предупреждение: Уэда (31); Накадзима (78).