Шахтер представил новый тренерский штаб

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Новый главный тренер донецкого Шахтера Луиш Каштру объявил свой тренерский штаб.

Первый ассистент тренера - Витор Северино. Он несколько лет работал с юношами Академики и Порту. Также Северино Был ассистентом Каштру в Риу Аве, Шавиш и Витории Гимарайнш.

Также ассистентами стали - Филипп Селиккая и Жоау Брандау. А место аналитика занял Жозе Кошта.

Также в тренерский штаб вошел хорват Дарио Срна. За Шахтер Срна играл с 2003 по 2018 год. На его счету 536 матчей за горняков, что является высшим достижением в клубной истории. Напомним, накануне Дарио объявил, что покидает Кальяри.

Напомним, экс-наставник горняков Паулу Фонсека подписал контракт с итальянской Ромой.