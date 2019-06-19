Дарио Срна покинул Кальяри

Дарио Срна покидает Кальяри / Reuters

37-летний хорватский защитник Дарио Срна, хорошо известный в Украине по многолетним выступлениям за Шахтер, принял решение покинуть Кальяри.

"Трудно найти правильные слова, которыми бы я мог выразить гордость за то, что оказался в таком клубе в конце своего футбольного путешествия. Этот год, который я провел среди вас, останется для меня особенным. Как мужчина и спортсмен, я никогда не забуду поддержку и дружбу, которые чувствовал в Кальяри, никогда не забуду любовь болельщиков и всех в клубе. Желаю вам всего наилучшего в ближайшие дни и годы, как на поле, так и за его пределами", - написал на своей странице в Instagram Дарио.

В Кальяри хорват перебрался летом минувшего года после истечения контракта с Шахтером. В Серии А провел 26 матчей и отличился 4 голевыми передачами.