Срна стал игроком итальянского клуба "Кальяри"

Экс-футболист "Шахтера" Дарио Срна официально представлен в качестве игрока итальянского клуба "Кальяри".

Как сообщает официальный Twitter клуба, презентация новичка состоялась 25 июня.

Хорватский защитник подписал контракт с итальянцами на один год с возможностью продления договора в дальнейшем. Играть в команде он будет под 33-м номеров, как и ранее в донецком "Шахтере".

Ранее сообщалось, что Национальный антидопинговый центр Украины отстранил Дарио Срну от игры за применение запрещенных препаратов до 22 августа 2018 года. Действие контракта футболиста с "Шахтером" истекает 30 июня.