Кубок Америки. Чилийцы дожали Эквадор.

Кубок Америки / ФИФА

В матче 2 тура группового этапа Кубка Америки сборная Чили встречалась с национальной командой Эквадора. Игра прошла на стадионе Арена Фонте-Нова — Отавиу Мангабэйра в Салвадоре и завершилась победой чилийцев со счетом 2:1.

Начало поединка было многообещающим – после розыгрыша углового Фуэнсалида выиграл подбор мяча и сильно пробил в угол. Забив быстрый гол, сборная Чили не села в оборону, а продолжала атаковать, оставляя много пространства у своих ворот. Эквадорским форвардам через раз удавалось вырваться в свободные зоны, и так был заработан пенальти, которое четко реализовал Эннер Валенсия.

После того как счет стал равным, команды стали много фолить, и в итоге за матч было аж 44 нарушений, восемь футболистов получили желтые карточки, было и одно прямое удаление.

Чилийцы дожали Эквадор / ФИФА

Гол Алексиса Санчеса на первых минутах второго тайма стал одним из светлых пятен в этой грубой игре. Игрок Манчестер Юнайтед выполнил технически непростой удар и мяч по необычной дуге влетел в ворота Домингеса. У Эквадора было несколько перспективных атак, но больше счет в матче не менялся.

Чилийцы набрали шесть очков и лидируют в группе. В заключительном туре Чили 25 июня сыграет с Уругваем, а Эквадор в этот же день сыграет с Японией.

Кубок Америки. Группа С:

Эквадор - Чили - 1:2 (1:1)

Эквадор: Домингес; Веласко; Ачильер; Арболедо; Рамирес; Груэсо; Мена (Пресьядо, 82); Орехуэла; Мендес (Антонио Валенсия, 60); Ромарио Ибарра (Гарсес, 69); Эннер Валенсия

Чили: Ариас; Босежур; Марипан; Медель; Исла; Видаль (Хара, 90+2); Пульгар; Арангис; Фуэнсалида (Диас, 70); Варгас (Эрнандес. 86); Санчес

Голы: Эннер Валенсия (26, с пенальти) - Фуэнсалида (8); Алексис Санчес (51)

Предупреждения: Мендес (3); Мена (24); Арболедо (78); Груэсо (81); Веласко (90+6) - Ариас (44); Босежур (52); Исла (82); Видаль (86)

Удаление: Ачильер (90).