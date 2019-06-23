Кубок Америки. Бразилия разобралась с Перу, а Венесуэла с Боливией

Кубок Америки / ФИФА

В субботу, 22 июня, состоялись матчи заключительного тура, группы А, Кубка Америки.

В Сан-Паулу на стадионе Арена Коринтианс, сборная Бразилии победила со счетом 5:0 Перу. После нескольких нервных стартовых минут Селесао взяли инициативу в свои руки, и не отпускали ее до конца матча. Наконец-то все увидели эффектные комбинации и смелые проходы. С последнего и началась первая голевая атака Бразилии. Алвес обошел трех-четырех соперников, и заработал угловой. Коутиньо выполнил подачу, Тиаго Силва продлил, а на завершении был Каземиро. Хавбек Реала забил дебютный гол за Селесао и реабилитировался за полученную ранее желтую карточку, из-за которой он не сыграет в четвертьфинале.

Второй гол перуанцы фактически забили себе сами. Фирмино запрессинговал вратаря Гальесе, он попал в Фирмино, мяч отскочил от форварда Ливерпуля в штангу, но вернулся к Роберто. Обыграть Гальесе и пробить в пустые ворота – дело техники.

Бразилия уничтожила Перу / ФИФА

Еще до перерыва Бразилия забила третий гол – Эвертон решился на дальний удар, и Гальесе не успел прикрыть ближнюю штангу. Настоящим же воплощением игры новой Бразилии стал гол Дани Алвеса. Снова он выполнил проход, в этот раз эффектно сыграв в стенку с Фирмино. Уже на последних минутах Виллиан разыграл угловой с Эвертоном и в своем стиле послал мяч в дальний угол. Могло быть и шесть, но Жезус не реализовал пенальти.

Кубок Америки. Группа А:

Перу - Бразилия - 0:5 (0:3)

Перу: Гальесе; Адвинкула; Абрам; Араухо; Трауко; Йотун (Флорес, 46); Тапия; Куэва (Бальон, 67); Поло; Фарфан; Герреро (Гонсалес, 55)

Бразилия: Алиссон; Дани Алвес; Маркиньос; Тиаго Силва; Филипе Луис (Алекс Сандро, 57); Артур; Каземиро (Аллан, 70); Коутиньо (Виллиан, 77); Эвертон; Габриэл Жезус; Фирмино

Голы: Каземиро (12); Фирмино (19); Эвертон (32); Дани Алвес (53); Виллиан (90)

На 94 минуте Жезус не реализовал пенальти (вратарь)

Предупреждения: Йотун (16); Адвинкула (81) – Каземиро (10); Тиаго Силва (78).

Во втором матче группы национальная команда Боливии встретилась в Белу-Оризонти на стадионе Минейрао с Венесуэлой. Победу со счетом 3:1 одержали венесуэльцы. Номинальные гости забили первый гол в матче уже на второй минуте – отметился форвард испанского Кадиса Дарвин Мачис.

Дарвин Мачис вывел Венесуэлу в четвертьфинал / ua-football

Во втором тайме он оформил дубль, и казалось, что уже ничего не угрожает выходу Венесуэлы в четвертьфинал, но на 82-й минуте Хустиниано вернул интригу в матче. Однако интрига длилась всего четыре минуты. Вышедший на замену Мартинес установил окончательный счет в матче – 3:1.

В четвертьфинале Венесуэла сыграет со второй командой группы B. Это могут быть Парагвай, Аргентина или Катар.

Боливия - Венесуэла - 1:3 (0:1)

Боливия: Лампе; Диего Бехарано; Хусино; Акин; Марвин Бехарано (Фернандес, 72); Сауседо; Хустиниано; Леонардо Вака (Кастро, 34); Рамиро Вака; Арано; Морено (Альварес, 78)

Венесуэла: Фариньес; Эрнандес; Чансельор; дель Пино Маго; Росалес; Морено; Ринкон; Саварино; Аньор (Сотельдо, 59); Мачис (Мартинес, 73); Рондон (Мурильо, 86)

Голы: Хустиниано (82) – Мачис (2,55); Мартинес (86)

Предупреждения: Хустиниано (6); Кастро (63).