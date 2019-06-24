Кубок Америки. Аргентина и Колумбия оформили выход в четвертьфинал

Кубок Америки / ФИФА

В матче 3-го тура группового этапа Кубка Америки сборная Аргентины обыграла национальную команду Катара со счетом 2:0. Встреча состоялась в Порту-Аллегри на стадионе Арена ду Гремио.

Счет был открыт уже на 4-й минуте. Автором гола стал Лаутаро Мартинес. В первом тайме катарцы несколько раз потревожили Армани, но обошлось без ошибок со стороны альбиселесте. На последней минуте первого тайма Хассан со штрафного попал в штангу. Аргентине нужен был второй гол.

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Во втором тайме темп игры немного упал. Лионель Скалони дал дебютировать на турнире Акунье и Дибале, и когда казалось, что игра уже закончится минимальным преимуществом Аргентины, она провела второй гол. Серхио Агуэро на 82-й минуте сам протащил мяч и сильно ударил в угол – 2:0. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Пауло Дибала. Больше болельщики голов не увидели.

Кубок Америки. Группа В:

Катар - Аргентина - 0:2 (0:1)

Катар: Аль-Шеб; Сальман; Хухи; Аль-Рави; Педру Мигел (Хамид, 85); Хассан; Аль-Хаджри (Абдулсалам, 77); Хатем; Будиаф; Афиф; Али

Аргентина: Армани; Саравия; Фойт (Пеццелья, 85); Отаменди; Тальяфико; Паредес; Ло Чельсо (Акунья, 55); Де Поль; Месси; Мартинес (Дибала, 76); Агуэро

Голы: Мартинес (4); Агуэро (82)

Предупреждения: Али (51); Будиаф (75); Абдулсалам (89) – Ло Чельсо (42); Фойт (44).

В другом матче группы Колумбия обыграла Парагвай со счетом 1:0. Единственный гол на 31-й минуте забил Густаво Куэльяр, которому ассистировал Сантьяго Арьяс. До конца матча обе команды еще неоднократно могли забить, но больше мяч в воротах не побывал.

Колумбия, набрав 9 очков, финишировала на первом месте в турнирной таблице. Аргентина (4) - на 2-м месте. Обе команды вышли в плей-офф. Парагвай (2) сохраняет шансы на выход из группы, но судьба команды будет зависеть от матчей в группе С.

Колумбия – Парагвай - 1:0 (1:0)

Колумбия: Монтеро; Лукуми; Сапата; Арьяс; Борха; Кардона (Барриос, 85); Куэльяр; Диас; Куадрадо (Хамес, 58); Лерма; Фалькао (Сапата, 66)

Парагвай: Фернандес; Арсамендия; Алонсо; Пирис; Гомес; Альмирон; Санчес; Рохас (Итурбе, 63); Рохас (Домингес, 46); Кардосо; Гонсалес (Ромеро, 82)

Гол: Куэльяр (31)

Предупреждения: Борха (29); Лукуми (42) - Арсамендия (49).