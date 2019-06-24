Кубок Америки. Аргентина и Колумбия оформили выход в четвертьфинал

24 июня 2019, 00:33

В заключительном туре аргентинцы одолели Катар, а колумбийцы обыграли Парагвай.

Кубок Америки
Кубок Америки / ФИФА

В матче 3-го тура группового этапа Кубка Америки сборная Аргентины обыграла национальную команду Катара со счетом 2:0. Встреча состоялась в Порту-Аллегри на стадионе Арена ду Гремио.

Счет был открыт уже на 4-й минуте. Автором гола стал Лаутаро Мартинес. В первом тайме катарцы несколько раз потревожили Армани, но обошлось без ошибок со стороны альбиселесте. На последней минуте первого тайма Хассан со штрафного попал в штангу. Аргентине нужен был второй гол.

Аргентина вышла в четвертьфинал
Аргентина вышла в четвертьфинал / ФИФА

Во втором тайме темп игры немного упал. Лионель Скалони дал дебютировать на турнире Акунье и Дибале, и когда казалось, что игра уже закончится минимальным преимуществом Аргентины, она провела второй гол. Серхио Агуэро на 82-й минуте сам протащил мяч и сильно ударил в угол – 2:0. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Пауло Дибала. Больше болельщики голов не увидели.

Кубок Америки. Группа В:

Катар - Аргентина - 0:2 (0:1)

Катар: Аль-Шеб; Сальман; Хухи; Аль-Рави; Педру Мигел (Хамид, 85); Хассан; Аль-Хаджри (Абдулсалам, 77); Хатем; Будиаф; Афиф; Али

Аргентина: Армани; Саравия; Фойт (Пеццелья, 85); Отаменди; Тальяфико; Паредес; Ло Чельсо (Акунья, 55); Де Поль; Месси; Мартинес (Дибала, 76); Агуэро

Голы: Мартинес (4); Агуэро (82)

Предупреждения: Али (51); Будиаф (75); Абдулсалам (89) – Ло Чельсо (42); Фойт (44).

В другом матче группы Колумбия обыграла Парагвай со счетом 1:0. Единственный гол на 31-й минуте забил Густаво Куэльяр, которому ассистировал Сантьяго Арьяс. До конца матча обе команды еще неоднократно могли забить, но больше мяч в воротах не побывал.

Колумбия, набрав 9 очков, финишировала на первом месте в турнирной таблице. Аргентина (4) - на 2-м месте. Обе команды вышли в плей-офф. Парагвай (2) сохраняет шансы на выход из группы, но судьба команды будет зависеть от матчей в группе С. 

Колумбия – Парагвай - 1:0 (1:0)

Колумбия: Монтеро; Лукуми; Сапата; Арьяс; Борха; Кардона (Барриос, 85); Куэльяр; Диас; Куадрадо (Хамес, 58); Лерма; Фалькао (Сапата, 66)

Парагвай: Фернандес; Арсамендия; Алонсо; Пирис; Гомес; Альмирон; Санчес; Рохас (Итурбе, 63); Рохас (Домингес, 46); Кардосо; Гонсалес (Ромеро, 82)

Гол: Куэльяр (31) 

Предупреждения: Борха (29); Лукуми (42) - Арсамендия (49).

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Кубок Америки новости футбола новости спорта Сборная Колумбии Сборная Аргентины Сборная Парагвая Сборная Катара
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

01:08
Диетолог назвала самую идеальную ягоду для похудения
00:35
Варфоломеев день 2019: что нужно и что нельзя делать и как гадать
00:33
Кубок Америки. Аргентина и Колумбия оформили выход в четвертьфинал
23 июня, воскресенье
23:55
"Освободите помещение": в Крыму незаконно разобрали храм ПЦУ Фото
23:36
В Киеве нашли мертвым исчезнувшего накануне 9-летнего мальчика
23:14
ЦИК не пустил партию Саакашвили на выборы
23:11
Федерация футбола Грузии поддержала антироссийскую акцию
22:51
Украина выиграла 5 медалей в легкой атлетике на Европейских играх
22:41
Москалева завоевала серебро на Европейских играх
22:33
Валуев опроверг слухи о заболевании раком мозга
22:18
Украинки добыли серебро в художественной гимнастике на Европейских играх
22:13
Ковальская завоевала бронзу Европейских игр
21:46
Убийство соратника Гриценко: отстранены 4 руководителя полиции Винницкой области
21:33
В Сеть залили "горячущую" подборку сделанных на Полароид эротических фото Фото
21:23
Как в Грузии: активист Голоса предложил в кафе брать с русскоязычных на 20% больше
20:56
Умер жестоко избитый полицейскими соратник Гриценко
20:34
Юная бразильская порноактриса "завела" фанатов порцией откровенных фото Фото
20:07
Отпуск в Испании: певица alyona alyona показала фигуру в купальнике
19:29
В ПЦУ публично наказали двух сторонников Филарета
19:23
Нега и возбуждение: в Сети опубликовали серию откровенных ч/б фото голых моделей Фото
19:16
Грузинские болельщики изобразили Россию в виде свиньи
18:51
"Должно быть празднично": в Чернигове танцору на инвалидной коляске запретили выступить в школе Видео
18:44
Хэмилтон выиграл Гран-при Франции
18:17
В Украине пригрозили России новой волной давления из-за задержанных моряков
18:15
Источник: Караваев станет игроком Динамо
17:28
В Сумах заммера призвал отправлять геев в концлагеря: прокуратура отреагировала
17:25
Роберт Де Ниро, Стивен Кинг и другие знаменитости распекли Трампа за сговор с Россией Видео
16:30
WBO назначила Усика обязательным претендентом
16:14
В Киеве назвали улицу в честь генерала, отказавшегося кидать армию против Евромайдана
15:53
Российская гимнастка выиграла четвертую медаль Европейских игр
15:38
Известный ресторатор подогрел деньгами партию Вакарчука: стала известная сумма
15:38
Никольченко завоевала бронзу Европейских игр
14:42
"Поживи сам с этими реформами": хвастливого Гройсмана высекли в Сети Видео
14:06
Июльское повышение пенсий: в ПФУ рассказали, каким украинцам ждать пересчета выплат
13:51
Бари Алибасов в стыдливых трусах поколотил врача: в Сеть слили видео Видео
13:42
Россия перебросила в Беларусь Искандеры и сотни бойцов: детали бряцанья оружием
13:23
Российский стрелок перестрелял украинца Омельчука за золото Европейских игр
12:58
В Харькове мужчина жестко врезался в здание горсовета - опубликовано фото
12:27
Грузинские футболисты устроили антироссийский демарш
12:21
Шоумен и экс-ведущий Евровидения собрался в Раду от партии Зеленского Видео
11:59
Трюдо знатно потроллил Трампа: появилось уморительное видео Видео
11:53
"Идиотизм": российский телепропагандист Соловьев вызверился на грузин
11:38
В Москве в драке убили воевавшего против Украины на Донбассе спецназовца ГРУ: опубликовано фото
10:50
Главные новости 23 июня: КиевПрайд 2019, заявление Меладзе и заслуги Филарета
10:50
Отмена формы и семейное образование: как родителям подготовиться к нововведениям в школах Видео
10:34
"Это не заслуга одного человека": Епифаний опустил 90-летнего Филарета на землю
10:09
Домашняя виагра: ученые назвали продукт, который способен повысить потенцию
09:41
Смертоносный астероид спровоцирует на Земле кислотные дожди
09:19
Ловато стал чемпионом Bellator Видео
09:17
Марш Равенства в Киеве: закрыли метро, везли дерьмо и в АП сделали важное заявление Фото Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять