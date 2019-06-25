Кубок Америки. Уругвай и Чили вышли в четвертьфинал

25 июня 2019, 09:09

Определились последние четвертьфиналисты турнира.

Кубок Америки
Кубок Америки / ФИФА

В группе С особых неожиданностей не произошло. По итогам заключительного тура, борьбу за Кубок Америки продолжат фавориты - Уругвай и Чили.

Сборная Уругвая обыграла Чили со счетом 1:0. Встреча состоялась в Рио-де-Жанейро на стадионе Маракана — Марио Филью. Обслуживал матч бразильский арбитр Рафаэл Клаус. Единственный гол на 82-й минуте забил нападающий сборной Уругвая Эдинсон Кавани с передачи Хонатана Родригеса. Для 32-летнего форварда этот гол стал вторым на турнире.

Кавани забивает победный гол в ворота Чили
Кавани забивает победный гол в ворота Чили / УЕФА

В четвертьфинале уругвайцы сыграют со сборной Перу, а Чили придется защищать свой чемпионский титул против очень сильной Колумбии.

Чили - Уругвай - 0:1 (0:0)

Чили: Ариас; Медель (Лихновски, 55); Хара (Кастильо, 90); Марипан; Опасо; Арангис; Пульгар; Эрнандес; Диас; Варгас (Фернандес, 78); Санчес

Уругвай: Муслера; Гонсалес; Хименес; Годин; Касерес; Бентанкур; Вальверде (Коатес, 90+2); де Арраскаэта (Родригес, 76); Лодейро (Нандес, 46); Суарес; Кавани

Гол: Кавани (82)

Предупреждение: Гонсалес (70)

В другом матче группы сборная Эквадора сыграла вничью с Японией со счетом 1:1.

Эквадору или Японии нужно было победить в последнем туре, и тогда удалось бы потеснить Парагвай со второго места в виртуальном зачете третьих команд. Ничья никого не устраивала. Парагвай набрал всего два очка, но избежал крупных фиаско, а вот Эквадор и Япония ухудшили себе разницу поражениями от Уругвая и Чили соответственно. Вероятно, поэтому мы увидели открытый матч с большим количеством атак и ударов, но и высоким уровнем брака.

Счет был открыт на 17-й минуте. Автором гола стал японец Сея Накадзима. На 35-й минуте Анхель Мена сравнял счет. 

Во втором тайме обе команды атаковали в меру своих сил, но самыми интересными получились последние минуты. Сначала Маеда не реализовал выход один на один, затем у Эквадора Пресьядо пробил рядом со штангой, но последнее слово было за азиатской сборной. Уже в компенсированное время Кубо забил гол, но он был отменен из-за офсайда.

Япония на Кубке Америки сражалась до последнего
Япония на Кубке Америки сражалась до последнего / ua-football.com

Эквадор - Япония - 1:1 (1:1)

Эквадор: Домингес; Веласко; Мина; Арболеда; Рамирес; Груэсо; Мена (Чикайса, 74); Орехуэла; Мендес (Пресьядо, 46); Ибарра (Антонио Валенсия, 83); Эннер Валенсия

Япония: Кавасима; Сугиока; Томиясу; Наомичи Уэда; Ивата; Накадзима; Итакура (Маеда, 88), Сибасаки; Миеси (Абэ, 83); Окадзаки (Аяси Уэда, 66), Кубо

Голы: Мена (35) - Накадзима (15)

Предупреждения: Арболеда (72); Антонио Валенсия (83); Чикайса (89) - Томиясу (31).

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