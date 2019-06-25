Кубок Америки. Уругвай и Чили вышли в четвертьфинал

Определились последние четвертьфиналисты турнира.
В группе С особых неожиданностей не произошло. По итогам заключительного тура, борьбу за Кубок Америки продолжат фавориты - Уругвай и Чили.
Сборная Уругвая обыграла Чили со счетом 1:0. Встреча состоялась в Рио-де-Жанейро на стадионе Маракана — Марио Филью. Обслуживал матч бразильский арбитр Рафаэл Клаус. Единственный гол на 82-й минуте забил нападающий сборной Уругвая Эдинсон Кавани с передачи Хонатана Родригеса. Для 32-летнего форварда этот гол стал вторым на турнире.
В четвертьфинале уругвайцы сыграют со сборной Перу, а Чили придется защищать свой чемпионский титул против очень сильной Колумбии.
Чили - Уругвай - 0:1 (0:0)
Чили: Ариас; Медель (Лихновски, 55); Хара (Кастильо, 90); Марипан; Опасо; Арангис; Пульгар; Эрнандес; Диас; Варгас (Фернандес, 78); Санчес
Уругвай: Муслера; Гонсалес; Хименес; Годин; Касерес; Бентанкур; Вальверде (Коатес, 90+2); де Арраскаэта (Родригес, 76); Лодейро (Нандес, 46); Суарес; Кавани
Гол: Кавани (82)
Предупреждение: Гонсалес (70)
В другом матче группы сборная Эквадора сыграла вничью с Японией со счетом 1:1.
Эквадору или Японии нужно было победить в последнем туре, и тогда удалось бы потеснить Парагвай со второго места в виртуальном зачете третьих команд. Ничья никого не устраивала. Парагвай набрал всего два очка, но избежал крупных фиаско, а вот Эквадор и Япония ухудшили себе разницу поражениями от Уругвая и Чили соответственно. Вероятно, поэтому мы увидели открытый матч с большим количеством атак и ударов, но и высоким уровнем брака.
Счет был открыт на 17-й минуте. Автором гола стал японец Сея Накадзима. На 35-й минуте Анхель Мена сравнял счет.
Во втором тайме обе команды атаковали в меру своих сил, но самыми интересными получились последние минуты. Сначала Маеда не реализовал выход один на один, затем у Эквадора Пресьядо пробил рядом со штангой, но последнее слово было за азиатской сборной. Уже в компенсированное время Кубо забил гол, но он был отменен из-за офсайда.
Эквадор - Япония - 1:1 (1:1)
Эквадор: Домингес; Веласко; Мина; Арболеда; Рамирес; Груэсо; Мена (Чикайса, 74); Орехуэла; Мендес (Пресьядо, 46); Ибарра (Антонио Валенсия, 83); Эннер Валенсия
Япония: Кавасима; Сугиока; Томиясу; Наомичи Уэда; Ивата; Накадзима; Итакура (Маеда, 88), Сибасаки; Миеси (Абэ, 83); Окадзаки (Аяси Уэда, 66), Кубо
Голы: Мена (35) - Накадзима (15)
Предупреждения: Арболеда (72); Антонио Валенсия (83); Чикайса (89) - Томиясу (31).